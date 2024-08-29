Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севастополю, Фиоленту и Балаклаве
Погрузитесь в мир приключений и тайн севастопольского побережья, путешествуя на внедорожнике с личным гидом
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
7 апр в 09:00
8 апр в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Личный гид к Вам в авто - Тайны мыса Фиолент
Погрузитесь в историю и красоту мыса Фиолент с личным гидом. Уникальные природные объекты и отдых на пляже «Баунти» ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Чудесные пейзажи завораживают Посещение музея Балаклавы на морском судне по каналу в штольню на катамаране или прогулочном катере (важно»
Расписание: Ежедневно с 09:00 ДО 15:00 в любое удобное для Вас время
4 апр в 09:00
6 апр в 09:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды: история, природа, обед
Индивидуальная экскурсия по Балаклаве: бирюзовая вода, яхты, история и крымская кухня. Откройте тайны города-крепости и насладитесь видами
Начало: Ваше проживание на Южной стороне Севастополя
«В Балаклаве советую посетить некогда сверх секретное место — военный арсенал и саму базу подводных лодок, а ныне музей»
Расписание: Каждый день с 8.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 августа 2024Отличный гид! Виктория всё потрясающе рассказала и показала! Комфортно, индивидуально и интересно!
- ООля18 августа 2024Самая классная экскурсия, на которой мы когда-либо бывали) За 4 часа посмотрели столько красивейших мест, сколько без Виктории и ее
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в апреле 2025
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