Погрузитесь в историю и красоту мыса Фиолент с личным гидом. Уникальные природные объекты и отдых на пляже «Баунти» ждут вас

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«Чудесные пейзажи завораживают Посещение музея Балаклавы на морском судне по каналу в штольню на катамаране или прогулочном катере (важно»