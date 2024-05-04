Приглашаем на увлекательное путешествие по Балаклаве, где каждый шаг раскрывает страницы истории. Идеально для семей с детьми
Приглашаем вас на семейную экскурсию-прогулку по старейшему городку Крыма.
Древнейший крымский городок Балаклава за свою историю более 2500 лет сохранил много загадок и тайн, которые нам предстоит разгадать.
Экскурсия пройдет в интерактивной форме, интересной для детей и взрослых, где мы вместе будем искать ответы на вопросы истории.
Юным участникам предстоит разгадать загадку Черного Принца, узнать как и для чего возводили башни средневековой генуэзской крепости, расшифровать послание от турецких захватчиков Крыма, узнать для кого писал Александр Куприн и почему ему так полюбилась Балаклава, и, конечно, узнать что связывает головной убор балаклава и наш городок в Крыму.
А также мы научимся вязать самый крепкий в мире узел, освоим флажный семафор, при желании выйдем в море на катере для купания или просто чтобы освежиться.
Кроме того, по желанию можно будет посетить Балаклавский подземный музейный комплекс - бывшую сверхсекретную базу подводных лодок с экскурсией и отведаем национальную крымскую кухню в старейшей чебуречной Балаклавы.
В день экскурсии рекомендуем одежду по погоде и удобную обувь, головной убор в летнее время, купальник
Древнейший крымский городок Балаклава за свою историю более 2500 лет сохранил много загадок и тайн, которые нам предстоит разгадать.
Экскурсия пройдет в интерактивной форме, интересной для детей и взрослых, где мы вместе будем искать ответы на вопросы истории.
Юным участникам предстоит разгадать загадку Черного Принца, узнать как и для чего возводили башни средневековой генуэзской крепости, расшифровать послание от турецких захватчиков Крыма, узнать для кого писал Александр Куприн и почему ему так полюбилась Балаклава, и, конечно, узнать что связывает головной убор балаклава и наш городок в Крыму.
А также мы научимся вязать самый крепкий в мире узел, освоим флажный семафор, при желании выйдем в море на катере для купания или просто чтобы освежиться.
Кроме того, по желанию можно будет посетить Балаклавский подземный музейный комплекс - бывшую сверхсекретную базу подводных лодок с экскурсией и отведаем национальную крымскую кухню в старейшей чебуречной Балаклавы.
В день экскурсии рекомендуем одежду по погоде и удобную обувь, головной убор в летнее время, купальник
Ближайшие даты:
4
мая
мая
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мая
мая
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мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Балаклавская бухта
- Балаклавский подземный музейный комплекс
- Генуэзская крепость Чембало
- Кадыковский карьер - озеро Сердце
- Набережная Балаклавы
Описание
Прогулка по старейшему городку КрымаДревнейший городок Балаклава за свою историю более 2500 лет сохранил много загадок и тайн которые нам предстоит разгадать. Это лучшее место, чтобы познакомиться с народами оставившими свой след в истории. Экскурсия пройдет в интерактивной форме, интересной для детей и взрослых, мы вместе будем искать ответы на вопросы истории! Юным участникам предстоит:• Разгадать загадку Черного Принца.
- Узнать как и для чего возводили башни средневековой генуэзской крепости.
- Расшифровать послание от турецких захватчиков Крыма.
- Узнать для кого писал Александр Куприн и почему ему так полюбилась Балаклава.
- И, конечно узнать что связывает головной убор балаклава и наш городок в Крыму.
- А также мы научимся вязать самый крепкий в мире узел, освоим флажный семафор, при желании выйдем в море на катере для купания или просто чтобы освежиться. Кроме того, по желанию можно будет посетить Балаклавский подземный музейный комплекс — бывшую сверхсекретную базу подводных лодок с экскурсией и отведаем национальную крымскую кухню в старейшей чебуречной Балаклавы. Важная информация:• В день экскурсии рекомендуем одежду по погоде и удобную обувь, головной убор в летнее время, купальник.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балаклавская бухта
- Балаклавский подземный музейный комплекс
- Генуэзская крепость Чембало
- Кадыковский карьер - озеро Сердце
- Набережная Балаклавы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
- Катер
- Личные расходы, обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю с места вашего проживания - Южная сторона
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В день экскурсии советую одежду - по погоде и удобную обувь, головной убор в летнее время, купальник
- При желании можно посетить музей - бывшую базу подводных лодок стоимость 700р взрослый
- Возможна прогулка на катере с купанием или без, стоимость от 1500р за катер в зависимости от сезона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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