Экскурсия для семьи с детьми 5+ по Балаклаве
Индивидуальная экскурсия в Балаклаве

Приглашаем на увлекательное путешествие по Балаклаве, где каждый шаг раскрывает страницы истории. Идеально для семей с детьми

Приглашаем вас на семейную экскурсию-прогулку по старейшему городку Крыма.

Древнейший крымский городок Балаклава за свою историю более 2500 лет сохранил много загадок и тайн, которые нам предстоит разгадать.

Экскурсия пройдет в интерактивной форме, интересной для детей и взрослых, где мы вместе будем искать ответы на вопросы истории.

Юным участникам предстоит разгадать загадку Черного Принца, узнать как и для чего возводили башни средневековой генуэзской крепости, расшифровать послание от турецких захватчиков Крыма, узнать для кого писал Александр Куприн и почему ему так полюбилась Балаклава, и, конечно, узнать что связывает головной убор балаклава и наш городок в Крыму.

А также мы научимся вязать самый крепкий в мире узел, освоим флажный семафор, при желании выйдем в море на катере для купания или просто чтобы освежиться.

Кроме того, по желанию можно будет посетить Балаклавский подземный музейный комплекс - бывшую сверхсекретную базу подводных лодок с экскурсией и отведаем национальную крымскую кухню в старейшей чебуречной Балаклавы.

В день экскурсии рекомендуем одежду по погоде и удобную обувь, головной убор в летнее время, купальник
Экскурсия для семьи с детьми 5+ по Балаклаве
Экскурсия для семьи с детьми 5+ по Балаклаве
Экскурсия для семьи с детьми 5+ по Балаклаве
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
13
мая
22
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Балаклавская бухта
  • Балаклавский подземный музейный комплекс
  • Генуэзская крепость Чембало
  • Кадыковский карьер - озеро Сердце
  • Набережная Балаклавы

Описание

Прогулка по старейшему городку Крыма

Древнейший городок Балаклава за свою историю более 2500 лет сохранил много загадок и тайн которые нам предстоит разгадать. Это лучшее место, чтобы познакомиться с народами оставившими свой след в истории. Экскурсия пройдет в интерактивной форме, интересной для детей и взрослых, мы вместе будем искать ответы на вопросы истории! Юным участникам предстоит:• Разгадать загадку Черного Принца.
  • Узнать как и для чего возводили башни средневековой генуэзской крепости.
  • Расшифровать послание от турецких захватчиков Крыма.
  • Узнать для кого писал Александр Куприн и почему ему так полюбилась Балаклава.
  • И, конечно узнать что связывает головной убор балаклава и наш городок в Крыму.
  • А также мы научимся вязать самый крепкий в мире узел, освоим флажный семафор, при желании выйдем в море на катере для купания или просто чтобы освежиться. Кроме того, по желанию можно будет посетить Балаклавский подземный музейный комплекс — бывшую сверхсекретную базу подводных лодок с экскурсией и отведаем национальную крымскую кухню в старейшей чебуречной Балаклавы. Важная информация:• В день экскурсии рекомендуем одежду по погоде и удобную обувь, головной убор в летнее время, купальник.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балаклавская бухта
  • Балаклавский подземный музейный комплекс
  • Генуэзская крепость Чембало
  • Кадыковский карьер - озеро Сердце
  • Набережная Балаклавы
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей
  • Катер
  • Личные расходы, обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю с места вашего проживания - Южная сторона
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В день экскурсии советую одежду - по погоде и удобную обувь, головной убор в летнее время, купальник
  • При желании можно посетить музей - бывшую базу подводных лодок стоимость 700р взрослый
  • Возможна прогулка на катере с купанием или без, стоимость от 1500р за катер в зависимости от сезона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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