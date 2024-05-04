Приглашаем вас на семейную экскурсию-прогулку по старейшему городку Крыма.



Древнейший крымский городок Балаклава за свою историю более 2500 лет сохранил много загадок и тайн, которые нам предстоит разгадать.



Экскурсия пройдет в интерактивной форме, интересной для детей и взрослых, где мы вместе будем искать ответы на вопросы истории.



Юным участникам предстоит разгадать загадку Черного Принца, узнать как и для чего возводили башни средневековой генуэзской крепости, расшифровать послание от турецких захватчиков Крыма, узнать для кого писал Александр Куприн и почему ему так полюбилась Балаклава, и, конечно, узнать что связывает головной убор балаклава и наш городок в Крыму.



А также мы научимся вязать самый крепкий в мире узел, освоим флажный семафор, при желании выйдем в море на катере для купания или просто чтобы освежиться.



Кроме того, по желанию можно будет посетить Балаклавский подземный музейный комплекс - бывшую сверхсекретную базу подводных лодок с экскурсией и отведаем национальную крымскую кухню в старейшей чебуречной Балаклавы.



В день экскурсии рекомендуем одежду по погоде и удобную обувь, головной убор в летнее время, купальник