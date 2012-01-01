Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

Что вас ожидает

История 📖 бухты

Я расскажу о том, как балаклавская гавань меняла «владельцев», но всегда оставалась важным опорным пунктом. Как вслед за присоединением Крыма к Российской империи в Балаклаве был создан пограничный Греческий батальон и как бухте суждено было стать штаб-квартирой британской армии — «предместьем Ливерпуля», как её называли сами англичане. Помогу обнаружить загадочную связь между гибелью эскадры Королевского флота Англии 14 ноября 1854 года и созданием в советской России Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Вы посетите Храм двенадцати Апостолов, возведенный в конце XVIII века, и по старинной улочке подниметесь к подножию крепости Чембало на вершине утёса, где вам откроются особенности жизни генуэзской колонии в 14-15 веках. И всё время экскурсии 🧭 будете, не переставая, восхищаться балаклавскими пейзажами.

Атмосфера русского курорта

На рубеже 19-20 столетий на берегах лазурной бухты строятся гостиницы и водолечебницы, рестораны и кинотеатры — тут и открывается курортная страница крымского городка. Вы совершите прогулку 👣 по восточному берегу укромной балаклавской бухты и полюбуетесь архитектурным ансамблем набережной, созданным в конце XIX — начале XX века и органично вписанным в неповторимый ландшафт. Услышите о курортной жизни маленькой Балаклавы рубежа веков, о пребывании здесь императрицы Екатерины Второй, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, поэта Адама Мицкевича и писателя Ивана Бунина. Зайдёте на улицу, где жили герои рассказов Александра Куприна, и удивитесь тому, как захватывающе интересен был балаклавский период жизни талантливого писателя.

Организационные детали