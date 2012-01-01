Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

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Балаклава — жемчужина Крыма

Проследить путь курорта от пограничного поста до уютного крымского городка

Светлана
Светлана – Гид из Балаклавы
Балаклавская гавань повидала многое: здесь располагался лагерь римских легионеров, защищавший подступы к Херсонесу, дозорная колония генуэзцев, бухта была «предместьем Ливерпуля» во время Крымской войны.

Сегодня это тихий курорт, напоминающий городки на живописных берегах Средиземноморья, только с особенной душой.

Я постараюсь так рассказать об истории 📖 Балаклавы, чтобы вы ощутили гармонию этого места и услышали эхо старины.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма

Что вас ожидает

История 📖 бухты
Я расскажу о том, как балаклавская гавань меняла «владельцев», но всегда оставалась важным опорным пунктом. Как вслед за присоединением Крыма к Российской империи в Балаклаве был создан пограничный Греческий батальон и как бухте суждено было стать штаб-квартирой британской армии — «предместьем Ливерпуля», как её называли сами англичане. Помогу обнаружить загадочную связь между гибелью эскадры Королевского флота Англии 14 ноября 1854 года и созданием в советской России Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Вы посетите Храм двенадцати Апостолов, возведенный в конце XVIII века, и по старинной улочке подниметесь к подножию крепости Чембало на вершине утёса, где вам откроются особенности жизни генуэзской колонии в 14-15 веках. И всё время экскурсии 🧭 будете, не переставая, восхищаться балаклавскими пейзажами.

Атмосфера русского курорта
На рубеже 19-20 столетий на берегах лазурной бухты строятся гостиницы и водолечебницы, рестораны и кинотеатры — тут и открывается курортная страница крымского городка. Вы совершите прогулку 👣 по восточному берегу укромной балаклавской бухты и полюбуетесь архитектурным ансамблем набережной, созданным в конце XIX — начале XX века и органично вписанным в неповторимый ландшафт. Услышите о курортной жизни маленькой Балаклавы рубежа веков, о пребывании здесь императрицы Екатерины Второй, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, поэта Адама Мицкевича и писателя Ивана Бунина. Зайдёте на улицу, где жили герои рассказов Александра Куприна, и удивитесь тому, как захватывающе интересен был балаклавский период жизни талантливого писателя.

Организационные детали

  • До Балаклавы вы добираетесь самостоятельно. Из центра Севастополя можно добраться на маршрутке № 94 или на такси 🚕 (около 300 рублей).
  • В случае, если вы не боитесь высоты и едете на экскурсию ⛳ в Балаклаву на своей машине или такси 🚕, то мы можем подняться на крепость Чембало по лестнице. Для этого я встречу вас в Балаклаве, доеду с вами к подножию крепости, а после по удобной лестнице мы поднимемся, чтобы полюбоваться бухтой и окрестностями с высоты птичьего полета. После спустится к набережной и продолжим экскурсию ⛳ пешком.
Начало и место завершения
🚩 в Балаклаве
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте, друзья! Работаю гидом в Крыму с 2012 г. Жизнерадостная, люблю дарить людям хорошее настроение. Историк по профессии. Близка тема древней истории Херсонеса, Балаклавы, Фиолента и дореволюционная история городов Южного берега Крыма и Севастополя. Работаю в формате прогулки. Люблю находить живописные городские пейзажи и показывать на прогулке. Пешеходные маршруты посвящаю истории Ялты и Севастополя рубежа 19-20 столетия. Знакомлю с литературной и музыкальной историей Ялты и Севастополя, показываю своеобразие архитектурного образа крымских городов.
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