Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

Высота Кастрон и цитадель

Прогулку начнем на высоте Кастрон, с которой открывается захватывающий вид на Балаклаву и бухту, море и мыс Айя. В античные времена в бухте, которую назвали Симболон лимен, стоял римский военный флот, а в 14 веке берега бухты осваивают негоцианты из Генуи и возводят крепость Чембало. Откроем секреты фортификационного искусства итальянцев. Выясним как крепость снабжалась водой, и я покажу выход средневекового водопровода, Расскажу о вкладе генуэзцев в культуру мореплавания, о кораблях, которые строили здесь на верфях В истории Балаклавы был и турецкий период, расскажу где располагались мечети, и почему акватория к востоку от бухты в турецких картах названа Lasi limani Узнаем о причинах создания Балаклавского Греческого батальона, его о военных заслугах и мирных занятиях служащих батальона. В 1854 г бухта стала базой британского флота и я помогу обнаружить связь между гибелью эскадры Королевского флота Англии и созданием в Советской России экспедиции подводных работ особого назначения — ЭПРОН.

Начало крымского курорта

На рубеже 19-20 столетий на берегах лазурной бухты открывается страница тихого, уютного крымского курорта. На восточном берегу балаклавской бухты полюбуетесь архитектурным ансамблем набережной конца 19 века и узнаете, почему Балаклаву называли" столицей русской Греции". Найдем дома друзей и литературных героев А. И. Куприна, и удивитесь тому, как захватывающе интересен был балаклавский период его жизни. Рассказ сопровождается показом плана-схем крепости Чембало и фото археологических находок, обнаруженных в крепости, фото с литографий Балаклавы 19 столетия и фото открыток Балаклавы первой половины 20 века. Важная информация: