Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

Мы проследим путь Балаклавы от погранпоста римских легионеров, генуэзского консульства Чембало, военного поселения Греческого пехотного батальона, базы английской армии до уютного крымского курорта.
Поднимемся на крепость и увидим выход генуэзского водопровода и склад ядер, а на набережной полюбуемся архитектурным ансамблем 19 в, зайдем на улицу, где жили литературные герои Куприна, и все время экскурсии будем восхищаться балаклавскими пейзажами.
Поднимемся на крепость и увидим выход генуэзского водопровода и склад ядер, а на набережной полюбуемся архитектурным ансамблем 19 в, зайдем на улицу, где жили литературные герои Куприна, и все время экскурсии будем восхищаться балаклавскими пейзажами.
Описание экскурсии
Высота Кастрон и цитадель
Прогулку начнем на высоте Кастрон, с которой открывается захватывающий вид на Балаклаву и бухту, море и мыс Айя. В античные времена в бухте, которую назвали Симболон лимен, стоял римский военный флот, а в 14 веке берега бухты осваивают негоцианты из Генуи и возводят крепость Чембало. Откроем секреты фортификационного искусства итальянцев. Выясним как крепость снабжалась водой, и я покажу выход средневекового водопровода, Расскажу о вкладе генуэзцев в культуру мореплавания, о кораблях, которые строили здесь на верфях В истории Балаклавы был и турецкий период, расскажу где располагались мечети, и почему акватория к востоку от бухты в турецких картах названа Lasi limani Узнаем о причинах создания Балаклавского Греческого батальона, его о военных заслугах и мирных занятиях служащих батальона. В 1854 г бухта стала базой британского флота и я помогу обнаружить связь между гибелью эскадры Королевского флота Англии и созданием в Советской России экспедиции подводных работ особого назначения — ЭПРОН.
Начало крымского курорта
На рубеже 19-20 столетий на берегах лазурной бухты открывается страница тихого, уютного крымского курорта. На восточном берегу балаклавской бухты полюбуетесь архитектурным ансамблем набережной конца 19 века и узнаете, почему Балаклаву называли" столицей русской Греции". Найдем дома друзей и литературных героев А. И. Куприна, и удивитесь тому, как захватывающе интересен был балаклавский период его жизни. Рассказ сопровождается показом плана-схем крепости Чембало и фото археологических находок, обнаруженных в крепости, фото с литографий Балаклавы 19 столетия и фото открыток Балаклавы первой половины 20 века. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная.
- Экскурсия подойдет путешественникам от 12 лет, кто хочет глубже познакомиться с историей Балаклавы.
- Маршрут проходит частично по холмистой местности и предполагает подьемы и спуски. Желательно быть в удобной обуви и головном уборе, иметь с собой воду и подстилку, чтобы присесть и отдохнуть.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На горе Крепостной - Генуэзскую крепость Чембало
- Архитектурный ансамбль исторической застройки конца 19 - начала 20 века на Набережной ИМ.И. Назукина
- Памятник А.И. Куприну
- Жилой дом Экспедиции подводных работ особого назначения
- Храм 12 Апостолов
- Памятник командиру Греческого пограничного батальона Феодосию Ревелиоти
- Барельефный портрет А.И. Куприна и памятную надпись о пребывании его в Балаклаве в 1904-1905 г. г
- Здания 19-начала 20 века на улице Калича
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Такси и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1-го Мая
Завершение: Балаклава ул. Куприна, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Экскурсия подойдет путешественникам от 12 лет, кто хочет глубже познакомиться с историей Балаклавы
- Маршрут проходит частично по холмистой местности и предполагает подьемы и спуски. Желательно быть в удобной обуви и головном уборе, иметь с собой воду и подстилку, чтобы присесть и отдохнуть
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Светлана провела для нас чудесную экскурсию по Балаклаве! Мы как будто побывали в разных исторических эпохах! И когда генуэсцы строили здесь крепость, и во время Крымской войны и Великой Отечественной!
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О
День добрый!! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Светлане!! Хотелось бы поблагодарить Светлану за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много красивых видов с крепости Чембало. при рассказе кажется "оживали" камни.
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М
Замечательная экскурсия! Экскурсовод показал все по максимуму. Лучше не бывет
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А
Посетили со Светланой крепость Чембало и Балаклаву, остались очень довольны. Очень насыщенная, интересная экскурсия, полное погружение в многовековую историю этих мест. Светлана глубоко владеет информацией, ни один наш вопрос не
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О
Огромное спасибо моему замечательному гиду Светлане. Её эрудиция и живая форма подачи материала сделали нашу экскурсию по Балаклаве незабываемой. Мы посетили крепость Чембало, осмотрели все потайные уголки старинных башен, полюбовались
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O
Огромное спасибо моему замечательному гиду Светлане. Её эрудиция и живая форма подачи материала сделали нашу экскурсию по Балаклаве незабываемой. Мы посетили крепость Чембало, осмотрели все потайные уголки старинных башен, полюбовались
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