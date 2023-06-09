Наш катер

Длина нашей белоснежной красавицы десять метров. На ней с комфортом могут разместиться до 10 гостей. На борту есть все необходимое: туалет, душ, портативный холодильник и аудиосистема.

Чем заняться на борту?

Программу и маршрут прогулки вы выбираете сами, исходя из ваших интересов. Можно устроить фотосессию на закате или по загарать на солнышке, дельфины почти каждый выход радуют нас. Можно заняться подводной охотой и надводной рыбалкой. Также у нас есть все необходимое, для комфортного плаванья

Варианты прогулок:

30минутная прогулка по Балаклавский бухте, часовая с выходом в открытое море, двух часовая фотосессия на закате, и самые крутые локации от мыса Фиолент до мыса Айя(бухта Ласпи) время отдыха выбираете сами.

Важно знать:

Прежде чем оплатить свяжитесь с капитаном!

Бронируйте прогулку за ранее(за 1-2 дня):