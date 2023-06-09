Приглашаю вас посмотреть крутые локации Севастополя, на которые не добраться с берега.
А заодно искупаться в открытом море, устроить классный фотосет на яхте, повеселиться на борту с друзьями или организовать романтический сюрприз для любимой, поохотиться с ружьем под водой и, возможно, увидеть дельфинов. Вы сами выбираете продолжительность и маршрут прогулки. Ведь с нами можно все!
А заодно искупаться в открытом море, устроить классный фотосет на яхте, повеселиться на борту с друзьями или организовать романтический сюрприз для любимой, поохотиться с ружьем под водой и, возможно, увидеть дельфинов. Вы сами выбираете продолжительность и маршрут прогулки. Ведь с нами можно все!
Ближайшие даты:
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
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июн
июн
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Круты локации
- Красивые гроты
- Подводный мир
- Дельфины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наш катер
Длина нашей белоснежной красавицы десять метров. На ней с комфортом могут разместиться до 10 гостей. На борту есть все необходимое: туалет, душ, портативный холодильник и аудиосистема.
Чем заняться на борту?
Программу и маршрут прогулки вы выбираете сами, исходя из ваших интересов. Можно устроить фотосессию на закате или по загарать на солнышке, дельфины почти каждый выход радуют нас. Можно заняться подводной охотой и надводной рыбалкой. Также у нас есть все необходимое, для комфортного плаванья
Варианты прогулок:
30минутная прогулка по Балаклавский бухте, часовая с выходом в открытое море, двух часовая фотосессия на закате, и самые крутые локации от мыса Фиолент до мыса Айя(бухта Ласпи) время отдыха выбираете сами.
Важно знать:
Прежде чем оплатить свяжитесь с капитаном!
Бронируйте прогулку за ранее(за 1-2 дня):
- Одевайтесь по погоде, в зависимости от сезона защиту от солнца или ветра.
- С собой возьмите паспорт или его копию (требование органов, контролирующих судоходство).
Любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все включено (donations)
- Что не входит
- Гидроцикл
- Сабборд. Индивидуальная практика йоги
- Суставная гимнастика:) уникальное предложение от капитана
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Набережная БалаклавыЗавершение: Балаклава
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой деньЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Важная информация
- Прежде чем оплачивать экскурсию, свяжитесь с капитаном!
- Одевайтесь по погоде, возьмите с собой защиту от солнца и ветра, (в зависимости от сезона)
- С собой паспорт или его копия(требование органов, контролирующих судоходство)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании