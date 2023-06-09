Морские прогулки, рыбалка, дельфины

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Ответы на вопросы
Приглашаю вас посмотреть крутые локации Севастополя, на которые не добраться с берега.

А заодно искупаться в открытом море, устроить классный фотосет на яхте, повеселиться на борту с друзьями или организовать романтический сюрприз для любимой, поохотиться с ружьем под водой и, возможно, увидеть дельфинов. Вы сами выбираете продолжительность и маршрут прогулки. Ведь с нами можно все!
Морские прогулки, рыбалка, дельфины
Морские прогулки, рыбалка, дельфины
Морские прогулки, рыбалка, дельфины
Морские прогулки, рыбалка, дельфины
Морские прогулки, рыбалка, дельфины
Морские прогулки, рыбалка, дельфины
Ближайшие даты:
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
13
июн
14
июн
15
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даты

Что вас ожидает:

  • Круты локации
  • Красивые гроты
  • Подводный мир
  • Дельфины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наш катер

Длина нашей белоснежной красавицы десять метров. На ней с комфортом могут разместиться до 10 гостей. На борту есть все необходимое: туалет, душ, портативный холодильник и аудиосистема.
Чем заняться на борту?
Программу и маршрут прогулки вы выбираете сами, исходя из ваших интересов. Можно устроить фотосессию на закате или по загарать на солнышке, дельфины почти каждый выход радуют нас. Можно заняться подводной охотой и надводной рыбалкой. Также у нас есть все необходимое, для комфортного плаванья

Варианты прогулок:

30минутная прогулка по Балаклавский бухте, часовая с выходом в открытое море, двух часовая фотосессия на закате, и самые крутые локации от мыса Фиолент до мыса Айя(бухта Ласпи) время отдыха выбираете сами.

Важно знать:

Прежде чем оплатить свяжитесь с капитаном!

Бронируйте прогулку за ранее(за 1-2 дня):

  • Одевайтесь по погоде, в зависимости от сезона защиту от солнца или ветра.
  • С собой возьмите паспорт или его копию (требование органов, контролирующих судоходство).

Любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все включено (donations)
Что не входит
  • Гидроцикл
  • Сабборд. Индивидуальная практика йоги
  • Суставная гимнастика:) уникальное предложение от капитана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Балаклавы
Завершение: Балаклава
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Прежде чем оплачивать экскурсию, свяжитесь с капитаном!
  • Одевайтесь по погоде, возьмите с собой защиту от солнца и ветра, (в зависимости от сезона)
  • С собой паспорт или его копия(требование органов, контролирующих судоходство)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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