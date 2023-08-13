Погрузитесь в мир истории и вина с экскурсией по Массандре и Форосскому храму. Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам

Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте

«, дети на винзавод не допускаются, • морская прогулка в Ялте (по желанию) — 600 руб»