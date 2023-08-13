1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Морские прогулки в Балаклаве: открытое море, дельфины и подводная охота
Откройте для себя волшебство морских прогулок в Балаклаве. Идеальный выбор для незабываемого отдыха и приключений на воде
Начало: Набережная Балаклавы
«Наш катер Длина яхты 11 метров»
Расписание: Любой день
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 12 чел.
Круиз
3 часа
Незабываемый круиз на яхте Sunseeker 50 по Чёрному морю из Балаклавы
Представьте себе круиз на роскошной яхте, где каждый момент наполнен красотой Чёрного моря и комфортом Sunseeker 50
Начало: Балаклава
«Обладающая огромным круизным потенциалом красавица Sunseeker 50 никогда не разочарует вас, будете ли вы принимать на ней гостей или спокойно проводить время, уединившись с семьей»
Расписание: Зависит от погодных условий
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
115 500₽ за всё до 8 чел.
Круиз
3 часа
Неповторимый круиз на яхте Technema 80 по Чёрному морю из Балаклавы
Погрузитесь в мир морских приключений с круизом на яхте Technema 80. Комфорт, роскошь и красота Чёрного моря ждут вас
Начало: Балаклава
«Technema 80 Technema 80 — яхта, которая вошла в историю итальянского яхтостроения благодаря своему быстрому и очень стабильному корпусу»
Расписание: Зависит от погодных условий
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
181 500₽ за всё до 12 чел.
Групповая
9 часов
Массандра и Форосский храм: экскурсия с дегустацией вина в Балаклаве
Погрузитесь в мир истории и вина с экскурсией по Массандре и Форосскому храму. Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
«, дети на винзавод не допускаются, • морская прогулка в Ялте (по желанию) — 600 руб»
Расписание: ежедневно с 08:30 до 13:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 августа 2023От экскурсии получили все что хотели. Прекрасная прогулка с шикарными видами, купание в открытом море, дельфины! Великолепный семейный отдых на море! Большое спасибо капитану Александру.
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июне 2024
Сейчас в Балаклаве в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 181 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Балаклаве на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024