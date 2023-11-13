1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
«Более 150 миллионов лет назад в этих местах вулканы смешиваясь с морской пучиной образовали поистине фантастическое чудо природы — Фиолент… В переводе с крымскотатарского Феленк Бурун — «Тигровый мыс»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
«А кроме этого: Как только мы дойдем до первых водопадов, остановимся на плотный завтрак, который я приготовлю для нас на огне прямо на берегу реки»
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:15
22 июня в 08:15
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Морские прогулки в Балаклаве: открытое море, дельфины и подводная охота
Откройте для себя волшебство морских прогулок в Балаклаве. Идеальный выбор для незабываемого отдыха и приключений на воде
Начало: Набережная Балаклавы
«Можно заняться подводной охотой и надводной рыбалкой»
Расписание: Любой день
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
8 часов
Поход по горам Крыма к морю: от скалы Носорог до пляжа Инжир
Погрузитесь в мир природных красот Крыма с экскурсией, ведущей через горы прямо к берегу моря. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
«Резервное — Верхняя полка и объект «Утёс» Преодолеть горный массив в течении одного дня и спуститься к морю — вот наша сегодняшняя цель»
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Погрузитесь в мир приключений и тайн севастопольского побережья, путешествуя на внедорожнике с личным гидом
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Однодневная экскурсия на лавандовые поля в Крыму с фотосессией
Однодневная поездка на крымские поля лаванды с фотосессией. Уникальные пейзажи и яркие впечатления ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 14:00 до 20:00
21 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«водопад "Учан-Су" — самый высокий водопад Крыма, находится на высоте 390 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Сафари-парк львов «Тайган»: встреча с дикой природой
Откройте мир дикой природы в самом сердце Крыма. Сафари-парк «Тайган» ждет вас и вашу семью для незабываемого приключения
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
«Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган»»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 ноября 2023Невероятные пейзажи, интересная экскурсия, приятный гид Виктория - так в трех фраза можно охарактеризовать это путешествие!
- ООльга13 августа 2023От экскурсии получили все что хотели. Прекрасная прогулка с шикарными видами, купание в открытом море, дельфины! Великолепный семейный отдых на море! Большое спасибо капитану Александру.
- EE.sanna16 июля 2023Были на экскурсии 11.07. Василий показал все самые интересные места Севастополя и Балаклавы. С высоты птичьего полёта любовались на красоты
- ППолина3 марта 2023В составе группы были гости города и местные. С удовольствием отмечаю, что местным тоже было интересно. Маршрут продуманный, логичный, материал интересный. Красота неописуемая, конечно, всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Природа и пейзажи»
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