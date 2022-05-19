Пещерный монастырь Качи-Кальон

Пещерный монастырь Качи-Кальон
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Пещерный монастырь Качи-Кальон

Что вас ожидает 🤩

  • Качи-Кальон
  • Бисерный Храм св. Анастасии
  • Пещерный храм св. мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии
Время в пути от Севастополя до с. Баштановка – примерно 1 час. Дорога не покажется длинной-за окном красивейшие крымские пейзажи, а в салоне работает климат-контроль и безлимитный Wi-Fi. Вы увидите Качи-Кальон издалека – он похож на огромный «нос» корабля, нависающий над качинской долиной. По грунтовой, пыльной но очень колоритной дороге проедем до монастыря. Оставим автомобиль и пройдем на территорию- со всех сторон нас окружают постройки, искусно украшенные мозаикой. Даже монашеский гараж выглядит изумительно красиво. Желающие проходят в монастырскую лавку, где можно купить товары, сделанные монахами. Рядом – скит святой Анастасии Узорешительницы. Рассказывать как выглядит полностью отделанный бисером храм – неблагодарное дело. Это надо увидеть… Но поверьте, после этого вы будете возвращаться сюда снова и снова.
По несложной тропе поднимемся наверх, на плато. Здесь откроются фантастические виды на окружающие горы и качинскую долину. Отсюда видно и море, с другой стороны Ай-Петри. Воздух пропитанный можжевельником волшебен, и ваши лёгкие скажут вам спасибо!
Спустимся в пещерный город, который находится под нами. Увидим многочисленные винодельни, хранилища для зерна и вина, многочисленные культовые сооружения. Обязательно будем пить чай на крымских травах (или кофе) и наслаждаться видами.
Вы спуститесь вниз, а я в это время перегоню автомобиль вниз – Вам не придётся подниматься снова в гору. На обратном пути, по желанию, можно заехать в село Ходжа Сала- здесь много традиционных национальных кафе с вкуснейшими восточными угощениями…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вода, чай чёрный/зелёный/крымские травы, натуральный кофе LavAzza (crema e aroma), лёгкий перекус, влажные салфетки, маски, антисептик.
  • Безлимитный Wi-Fi
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Данную экскурсию можно совместить с трансфером от аэропорта Симферополь до Севастополя – если Вы ПРИЛЕТАЕТЕ в первой половине дня. Стоимость трансфера 3000 рублей. Выгода и удобство очевидны - у Вас не «пропадёт» день прилёта в транспортной суете и Вы максимально насыщенно отдыхаете в Крыму!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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