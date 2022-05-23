Путешествие начнется с Байдарских ворот, откуда откроется панорама южного берега Крыма. Спустимся к Форосской церкви над огромным обрывом. Далее проедем к перевалу Шайтан-Мердвен, по которому поднимались в своё время римские легионеры, А. Пушкин, В. Брюсов, А. Грибоедов. Через час вы будете стоять на самом краю горы Мердвен-Кая и любоваться Крымом. Чистейший горный воздух и красота вокруг! В этом месте мы обязательно будем пить чай, заваренный на крымских травах и пробовать восточные сладости