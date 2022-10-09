Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт

Увидеть скифские захоронения, подняться к леднику и исследовать пещеры

Древние курганы, священный остров Патмос и ритуальный комплекс с мощным магнитным полем — начинаем путешествие по местам силы загадочного Алтая. Вы узнаете историю края и послушаете местные легенды и предания. Прокатитесь по Чуйскому тракту и увидите Мёртвое озеро. Подниметесь к ледникам, преодолев бездорожье, и рассмотрите петроглифы бронзового века.

Вас ждут головокружительные виды заснеженных вершин, отвесные красные скалы и бирюзовые воды Катуни.
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Ближайшие даты:
31
дек
18
фев
4
мар
15
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет в сопровождении взрослых.

Вам понадобятся: маленький рюкзак для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 9:30; Горно-Алтайск, 12:30. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - д. вокзала или гостиницы
Завершение: Горно-Алтайск, 10:00; Барнаул, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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