Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Мы подготовили для вас насыщенную программу с одними из лучших достопримечательностей и проживанием на курорте Манжерок, что на берегу Катуни. Вы пройдётесь по подвесному мосту на скалистый остров Патмос посреди быстрой реки. Прокатитесь по живописнейшему Чуйскому тракту до перевалов.
Заглянете в пещеры, подниметесь на гору, чтобы полюбоваться жёлто-красной или снежной панорамой, и увидите Чемальскую ГЭС.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7-ми лет.
Программа тура по дням
Манжерок, пещеры и горные хребты
Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.
Сегодня отправимся на курорт Манжерок, заедем в Тавдинские пещеры, где прогуляемся по извилистым ходам и насладимся видом с высоты, и остановимся у Камышлинского водопада. К вечеру разместимся на турбазе и отдохнём.
Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов
Сегодня отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Здесь получаются восхитительные фотографии! Далее прогуляемся по тропе вдоль Катуни до Чемальской ГЭС, в Долине горных духов, полюбуемся водопадом Че-Чкыш и панорамой долины реки.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
По Чуйскому тракту через перевалы
Приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни.
После красочного автопутешествия вернёмся в гостиницу.
Возвращение
У вас будет время насладиться утром под шум Катуни. После завтрака отправляемся обратно в город.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, Красноармейская 43, выезд в 7:00 / г. Горно-Алтайск, аэропорт, выезд в 9:30Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.