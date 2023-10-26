Начало: г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, Красноармейская 43, выезд в 7:00 / г. Горно-Алтайск, аэропорт, выезд в 9:30

Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск