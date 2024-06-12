Представьте, что вы будете жить у чистейшего Телецкого озера в окружении кедрового леса и вершин, гулять по экотропам и пить чай на алтайских травах. На катере по водной глади отправитесь к заповедным водопадам и местам, овеянным тайнами и легендами. Поднимитесь на сакральную Золотую гору и похожую на корону Кокую.



Телецкое озеро порадует вас дикими местами без людей — вы сможете побыть наедине с природой и перезагрузиться.