Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Телецкое озеро порадует вас дикими местами без людей — вы сможете побыть наедине с природой и перезагрузиться.
июн
июл
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 990 ₽
Описание
Организационные детали
Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.
Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.
Программа тура по дням
Музей, экотропа к водопаду и Телецкое озеро
Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.
Выезжаем в сторону Телецкого озера. По дороге посетим этнографический музей «Ортош», затем прогуляемся по экотропе к водопаду. Заселимся на туристический комплекс у «золотого озера», как называют водоём местные жители.
На катере к трём водопадам
После завтрака запрыгнем в катер и отправимся к трём живописным водопадам! Посетим места, овеянные тайнами и легендами, увидим с воды вершины и насладимся освежающими брызгами. Полюбуемся кедровым лесом, растущим по побережью, и погуляем по тропам. Не смотря на популярность Телецкого озера, здесь легко можно найти дикие места без людей, где хорошо побыть наедине с природой.
Сакральное место, горнолыжный курорт и вершины Алтая
Сегодня отправимся в сакральное место — на Золотую гору. С неё полюбуемся панорамой озера, лесами и соседними вершинами. Затем посетим горнолыжный курорт, где по канатной дороге поднимемся на Кокую, что означает «кокошник». Гора действительно похожа на корону. Нагулявшись, вернёмся на турбазу.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Желающие смогут насладиться расслабленным отдыхом на территории туристического комплекса или самостоятельно прогуляться по окрестностям.
Отъезд
Возвращение в Бийск, Барнаул и Горно-Алтайск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине дняЗавершение: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, во второй половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.