Перезагрузка у Телецкого озера
Индивидуальный тур в Барнауле

Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой

Представьте, что вы будете жить у чистейшего Телецкого озера в окружении кедрового леса и вершин, гулять по экотропам и пить чай на алтайских травах. На катере по водной глади отправитесь к заповедным водопадам и местам, овеянным тайнами и легендами. Поднимитесь на сакральную Золотую гору и похожую на корону Кокую.

Телецкое озеро порадует вас дикими местами без людей — вы сможете побыть наедине с природой и перезагрузиться.
Перезагрузка у Телецкого озера
Перезагрузка у Телецкого озера
Перезагрузка у Телецкого озера
Ближайшие даты:
12
июн
17
июл
14
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет64 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.

Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.

Программа тура по дням

1 день

Музей, экотропа к водопаду и Телецкое озеро

Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.

Выезжаем в сторону Телецкого озера. По дороге посетим этнографический музей «Ортош», затем прогуляемся по экотропе к водопаду. Заселимся на туристический комплекс у «золотого озера», как называют водоём местные жители.

Музей, экотропа к водопаду и Телецкое озероМузей, экотропа к водопаду и Телецкое озероМузей, экотропа к водопаду и Телецкое озеро
2 день

На катере к трём водопадам

После завтрака запрыгнем в катер и отправимся к трём живописным водопадам! Посетим места, овеянные тайнами и легендами, увидим с воды вершины и насладимся освежающими брызгами. Полюбуемся кедровым лесом, растущим по побережью, и погуляем по тропам. Не смотря на популярность Телецкого озера, здесь легко можно найти дикие места без людей, где хорошо побыть наедине с природой.

На катере к трём водопадамНа катере к трём водопадамНа катере к трём водопадамНа катере к трём водопадам
3 день

Сакральное место, горнолыжный курорт и вершины Алтая

Сегодня отправимся в сакральное место — на Золотую гору. С неё полюбуемся панорамой озера, лесами и соседними вершинами. Затем посетим горнолыжный курорт, где по канатной дороге поднимемся на Кокую, что означает «кокошник». Гора действительно похожа на корону. Нагулявшись, вернёмся на турбазу.

Сакральное место, горнолыжный курорт и вершины АлтаяСакральное место, горнолыжный курорт и вершины АлтаяСакральное место, горнолыжный курорт и вершины АлтаяСакральное место, горнолыжный курорт и вершины Алтая
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Желающие смогут насладиться расслабленным отдыхом на территории туристического комплекса или самостоятельно прогуляться по окрестностям.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Отъезд

Возвращение в Бийск, Барнаул и Горно-Алтайск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине дня
Завершение: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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