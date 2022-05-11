Тур, способный сыграть мелодию на всех ваших чувствах: у него вкус алтайской кухни, запах горных вершин, звук национальных песен, марсианские виды, а на ощупь он словно шероховатая скала, покрытая загадочными петроглифами. Почувствуй Алтай!

Программа тура по дням

1 день Музей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет и Синюха

Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию). Выезд из города в 9:00 (местное время). Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – родина писателя, актера, режиссера В.М. Шукшина. Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина. Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В.М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В.М. Шукшин», «Усадьба, купленная В.М. Шукшиным для матери». Пешеходная прогулка по горе Пикет – достопримечательности Сросток к памятнику В.М. Шукшину, где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае». Трансфер Сростки – Нижняя Катунь, Манжерок (100 км). Манжерок – название озера с реликтовым орехом чилим, села и горнолыжного комплекса. Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату). Размещение. Ужин. Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни. Пешком – 3 км, авто – 310 км

2 день Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш

Завтрак. Два варианта экскурсий в зависимости от погодных условий. При хорошей погоде экскурсия в Чемал (90 км), на Чемальскую ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших мест Горного Алтая. Единственный путь на остров Патмос – подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на берегу Катуни. На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского. Напротив острова расположен скит. За кельей святителя находится скала с ликом Божьей Матери. Еще одна достопримечательность – Чемальская ГЭС, рядом с которой можно увидеть источники «живой» и «мертвой» воды. Поездка в урочище Че-Чкыш – скальный каньон с водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, с которой открывается великолепная панорама Катуни. (30 км). Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона». При плохой погоде экскурсия в музей-галерею Г.И.Чорос-Гуркина (30 км) в с. Анос (входной билет оплачивается отдельно). Дом, мастерская и усадьба художника и этнографа, ученика Шишкина, автора знаменитых картин «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни» с репродукциями картин. Поездка в с.Аскат (7 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае. Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах. Трансфер Аскат – Барангол (25 км). По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (оплачивается отдельно) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м. Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг. Трансфер Барангол – туркомплекс (40 км). Ужин. Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни. Пешком – 4 км, авто – 240 км.

3 день Бирюзовая Катунь – Телецкое озеро

Завтрак. Трансфер Нижняя Катунь – Бирюзовая Катунь (20 км). Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь. Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и скалистая местность. Посещение Тавдинских пещер (входной билет оплачивается отдельно). Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться. Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н.К.Рериха и древнему гроту Ихтиандра. Фотостоп с видом на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами. Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного. Трансфер Бирюзовая Катунь – Телецкое озеро (200 км) – самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России. Максимальная глубина – около 330 метров, длина 78,6 км, а средняя ширина составляет 2,89 км. В озеро впадает множество рек и ручьев, а вытекает только Бия. Удивительное явление здесь – театр облаков. Посещение этноаила в с. Артыбаш, рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни (по желанию, оплачивается отдельно), где вы сможете попробовать: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок. Ужин. Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера Пешком – 3 км, авто – 220 км.

4 день Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»

Завтрак. Прогулка по Телецкому озеру. Пассажиры стилизованного теплохода «Пионер Алтая» прикоснутся дикой природе Золотого озера – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время водного путешествия по озеру Вы посетите Алтайский государственный биосферный заповедник и знаменитый водопад Корбу (рекреационный сбор, оплачивается отдельно), высотой 12,5 метров, а также живописный водопада Чедор (рекреационный сбор, оплачивается отдельно) с поросшими мхом камнями и обточенными водой скалами. На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, загадочного мыса Айран. Все это Вы сможете увидеть, услышать, вдохнуть и прочувствовать во время круиза. Пешеходная прогулка по эко-тропе «Третья речка» (при хорошей погоде), где Вы сможете пройтись по телецкой тайге, вдохнуть чистый воздух и насладиться природным умиротворением. По желанию: сплав по р. Бии (оплачивается отдельно). Ужин. Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера. Пешком – 3 км, авто – 20 км.

5 день Национальный музей им. А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье»

Завтрак. Трансфер Артыбаш – Горно-Алтайск (190 км). Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение». Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина (входной билет оплачивается отдельно). Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную. Вы узнаете об основных праздниках алтайцев и о том, почему шаманы так редко отдают свои атрибуты в музеи. Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой. Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км). Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой. Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама Алтайской Тосканы. С восточной части Вы увидите смешанные леса, а с западной перевал утопает в сочной сибирской зелени. Верхняя точка перевала по местным поверьям считается «местом силы». Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет оплачивается отдельно). Дендропарк с богатейшей коллекцией экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для изготовления косметических средств и БАДов. Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства. Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае. Применение алтайских трав в самых неожиданных сочетаниях добавят гастрономических удовольствий и восторга. В меню вашего гастро-фито-ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса. Трансфер Алтайское – Белокуриха (60 км). Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники. Размещение. Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха Пешком – 4 км, авто – 340 км.

6 день Белокуриха

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением строящегося нового курорта «Горная Белокуриха» (40 км) – соседний строящийся курорт и самая уникальная дорога в России: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км. На вершине – арт-объекты (пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами, ступа Медицины), усадьба-музей Андреевская слобода, трактир «Гоголь». Прогулка по терренкурам до «Амбарчиков» или «Огородчиков» – скальные гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий. Возвращение в Белокуриху (40 км). Свободное время, посещение сувенирных лавок. Ужин. По желанию: посещение оздоровительного центра «Водный мир» или бассейна с термальным комплексом «Terra SPA» – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, финская сауна, римские термы, русская баня (оплачивается отдельно). Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 3 км, авто – 80 км.

7 день Солоновка, Солонешенский краеведческий музей, маральник

Завтрак. Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, оплачивается отдельно). Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней панорамой Западной Сибири и осмыслить путешествие, которое почти завершилось. Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км) – село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней. Обед в кержацких традициях «Кухня староверов». Трансфер Солоновка – Солонешное (65 км). Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера». Также в экспозиции музея Вам расскажут об особых русских – сибиряках-старообрядцах, их культуре и истории переселения на Алтай, укладе жизни, традиционное одежде и блюдах. Трансфер Солонешное – Топольное (25 км). Размещение в маральнике. Ужин. Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых. Панты – неокостеневшие рога марала – созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой. Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала. Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергию, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма. Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (оплачивается отдельно). Размещение: маральник «Лесная сказка», «Искра» (удобства на этаже) в Солонешенском районе. Пешком – 3 км, авто – 365 км.

8 день Денисова пещера – Каракол

Завтрак. Трансфер Топольное – Денисова пещера (35 км). Экскурсия в Денисову пещеру – уникальный археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от неандертальца и современных людей. Трансфер Денисова пещера – Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта. Размещение. Прогулка к символичному памятнику суслику. Ужин. Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе. Пешком – 3 км, авто – 185 км.

9 день Кызыл-Чин и Гейзеровое озеро

Завтрак. Трансфер Каракол – Чаган-Узун (250 км). Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи. История тракта уходит вглубь веков, когда эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой». Входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic. В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м), что в переводе с алтайского означает «Прямая ступня». Перевал известен с X века, сегодня представляет собой крутую извилистую дорогу со смотровой площадкой на вершине. Экскурсия в Кызыл-Чин, известного среди туристов как «Марс». Прогулка по марсианским горам и каньонам ручья Кызыл-Чин. Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты. Трансфер Кызыл-Чин – Гейзеровое озеро (80 км). Экскурсия на Гейзеровое озеро – единственное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета. На зеркале озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера, где оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка. Возвращение на туркомплекс (180 км). По дороге посещение урочища Калбак-Таш, осмотр наскальных рисунков – петроглифов. Ужин. Посещение историко-культурного комплекса Чуй-Оозы, где вы сможете продегустировать блюда алтайской локальной кухни: каан – колбаса кочевников, курут – сыр (в переводе с тюркского «сухой»), боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов (по желанию, оплачивается отдельно). Фотостоп в месте слияния Чуи и Катуни: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни прежде, чем смешаться «идут» рука об руку вместе. Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе. Пешком – 5 км, авто – 500 км

10 день Каракольский природный парк «Уч-Энмек»

Завтрак. Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек», являющийся природным парком, включающим природные, историко-культурные, сакральные комплексы и объекты: курганы, наскальные рисунки, комплексы мегалитов. Экскурсия по долине позволяет окунуться в алтайскую культуру и её космогонию. Трансфер Каракол – Нижняя Катунь (170 км). Остановка на Семинском перевале (1717 м) – один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами перевал является своеобразным переходом к нетронутой человеком природе Центрального Алтая. Размещение. Ужин. Размещение: юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобное в районе Нижней Катуни. Пешком – 3 км, авто – 210 км.

11 день «Чертов палец» и фольклорная программа

Завтрак. Пешая прогулка к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец. Поднимаясь по тропе, с каждой обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озера Ая. Это заключительная точка тура, где стоит сказать Алтаю: «До скорой встречи!». Посещение этно-мастерской с выставкой изделий из войлока и других алтайских ремесел, чаепитие по-алтайски. Фольклорная программа – уникальное горловое пение. С помощью мелодий кайчи (горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, ближе познакомитесь с национальными эпосами и балладами. Послушаете мульти-музыканта, играющего на разных национальных инструментах (комус, топшур) как этнические, так и популярные мелодии. Ужин. Размещение: юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобное в районе Нижней Катуни. Пешком – 5 км, авто – 120 км.

12 день Бийск – Барнаул