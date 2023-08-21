Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям

Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор

5
1 отзыв
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
На минивэне премиум-класса мы проедем по знаменитому кольцевому маршруту Алтая и посетим все самые топовые локации.

Переправимся через Телецкое озеро и реку Чулышман, погуляем по разноцветной долине, похожей на другую планету, и увидим, как меняются узоры на дне Гейзерного озера.

У вас будет возможность выбирать места посещения: при желании отправимся в треккинг к леднику Актру до Голубого озера или совершим поход до водопадов.

Полюбуемся Курайской степью и Северо-Чуйским хребтом, покорим перевалы и попаримся с веником в баньке. Вы сможете прочувствовать мощь алтайской природы и зарядиться её энергией.
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Ближайшие даты:
10
сен
17
сен
24
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Гид определяет порядок, темп и вид передвижения группы.

Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховки: медицинскую и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия по объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов).

Программа тура по дням

1 день

Втреча и переезд к Телецкому озеру

Встречаемся и выезжаем по направлению к знаменитому Телецкому озеру. В 12:00-13:00 в Горно-Алтайске заберём оставшуюся часть группы и около 17:00 прибудем в село Артыбаш. Разместимся на турбазе, поужинаем и познакомимся друг с другом поближе.

Втреча и переезд к Телецкому озеруВтреча и переезд к Телецкому озеруВтреча и переезд к Телецкому озеруВтреча и переезд к Телецкому озеруВтреча и переезд к Телецкому озеру
2 день

Переправа по Телецкому озеру, путь до реки Чульча

Сегодня встанем пораньше и после завтрака отправимся в водное путешествие по Телецкому озеру, одной из главных природных достопримечательностей Алтая. Дойдём до южного берега, прогуляемся по песчаному пляжу и пообедаем, наслаждаясь пейзажем и удалённостью от цивилизации. Затем пересядем на микроавтобус и через ущелье, вдоль реки Чулышман, доедем до устья реки Чульча. По дороге будем делать остановки в живописных местах, чтобы полюбоваться видами и размяться.

Переправа по Телецкому озеру, путь до реки ЧульчаПереправа по Телецкому озеру, путь до реки ЧульчаПереправа по Телецкому озеру, путь до реки ЧульчаПереправа по Телецкому озеру, путь до реки Чульча
3 день

Программа на выбор

В этот день у вас есть возможность выбрать, как его провести и чем заняться.
Варианты программ:

1. Тем, кто имеет хорошую физическую подготовку, рекомендуем отправиться в поход к водопаду Учар, самому мощному каскадному водопаду на Алтае, высота которого достигает 160 метров. Путь в обе стороны — 17 км. Треккинг проходит по экотропе в Алтайском заповеднике вдоль реки Чульча.

2. Для тех, кому хочется менее активного времяпрепровождения, запланировано путешествие до водопада Кулузун. Часть пути проедем на микроавтобусе, затем на моторной лодке переправимся через Чулышман, и нам откроется чарующий вид на 70-метровый водопад.

3. Треккинг в урочище Аккурум, знаменитое «каменными грибами», некоторые из которых достигают в высоту до 7 метров. На тонком основании лежат огромные каменные плиты — остаётся только удивляться, как они держатся. Прогулка пройдёт по живописному ущелью с набором высоты около 120 метров.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день

Перевалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село Акташ

После завтрака едем на минивэне к перевалу Кату-Ярык. Прежде, чем его преодолеть, совершим небольшой треккинг до водопада Куркуре, а затем поднимемся на перевал, название которого переводится как «трещина в горе». С его высоты откроется захватывающий вид на долину реки Чулышман. После побываем на Пазырыкских курганах — одном из самых масштабных пазырыкских захоронений. Затем покорим ещё один перевал — Улаганский — высота которого 2100 метров. Полюбуемся чарующей панорамой и озёрами неподалёку: Мёртвым, Киделю, Учкёль, Узункёль.

Далее наш путь лежит в село Акташ, где мы останемся на ночь. А по дороге увидим Красные ворота — узких проход меж красноватых скал.

Перевалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село Акташ
5 день

Программа на выбор

Сегодня снова предлагаем вам программу на выбор.
Варианты:

1. Остаться на базе и отдохнуть, неспешно прогуляться по окрестностям, порелаксировать на берегу реки и насладиться нетронутой красотой гор.
2. Экскурсия на акташский ретранслятор или на Мажойский каскад.
3. Прогулка на лошадях, квадроциклах.
4. Сплав.
5. Посещение ледника Актру и Голубого озера. На микроавтобусе доедем до села Курай, там пересядем на внедорожник и через 3 часа доберёмся до альпинистского лагеря. От него пешком дойдём до ледника и озера с набором высоты в 800 метров. Устроив привал и подкрепившись, отправимся обратно.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
6 день

Алтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степь

Приготовьтесь побывать на другой планете — отправляемся в долину, пейзаж которой кажется нереальным, за что её называют алтайским Марсом. Глиняные пёстрые горы урочища Кызыл-Чин когда-то находились на дне моря — увидим окаменелости, которым более 300 млн. лет. После прогуляемся по руслу одноимённого ручья.
Посетим и Гейзерное озеро в окружении леса, уникальное узорами на дне, которые постоянно меняются, изменяя и цвет воды. Полюбуемся завораживающим видом Северо-Чуйского хребта, побываем в Курайской степи, похожей на пустыню среди заснеженных горных вершин, и отправимся обратно на базу отдыха.

Алтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степьАлтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степьАлтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степьАлтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степь
7 день

Обратный путь до Барнаула

Сегодня отправляемся в сторону Барнаула. Проедем по знаменитому Чуйскому тракту, входящему в десятку самых красивых автодорог России. Посмотрим на наскальные рисунки Адыр-Кан и побываем в месте слияния рек Чуи и Катуни, которое алтайцы считают местом силы. Заедем в урочище Кур-Кечу. С перевала Чике-Таман полюбуемся Теректинским хребтом и остановимся на живописном Семинском перевале между двумя горными вершинами.

В Горно-Алтайске попрощаемся с частью группы, вылетающей из этого города, и около 20:00 прибудем в Барнаул.

Обратный путь до БарнаулаОбратный путь до БарнаулаОбратный путь до БарнаулаОбратный путь до Барнаула

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
Завершение: Барнаул, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
21 авг 2023
Это было супер! Просто лучшее путешествие! Олег молодец с большой буквы! Несомненно, порекомендую этот трип всем своим знакомым, кто соберется на Алтай, а кто-то уже, глядя на наши фотографии с поездки, решил ехать в отпуск именно туда! Спасибо большое!

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