Групповые экскурсии Барнаула

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Барнауле, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Мистический Барнаул
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
600 за человека
Купцы-творцы Барнаула
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Услышать истории о судьбах известных предпринимателей и их потомков
Начало: У парка «Центральный»
16 ноя в 11:00
24 ноя в 11:00
1 334 за человека
Путешествие по Чуйскому тракту
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Чуйскому тракту на комфортном минивэне, наслаждаясь видами гор и рек Алтая
Начало: Барнаул
Расписание: Пятого мая две тысячи двадцать пятого года
5 мая в 09:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    24 сентября 2024
    Мистический Барнаул
    Прежде всего выражаю благодарность Антону за гибкость и вариативность. Он принял во внимание мой ограниченный временной ресурс и организовал для
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    меня экскурсию в максимально комфортное время. Очень интересная экскурсия с точки зрения истории города, насыщенной различными событиями. Понравились глубокое знание истории города, интересный маршрут, изумительной красоты старые здания. Полагаю, что тема мистики в истории Барнаула имеет широкие возможности для дальнейшего раскрытия и не ограничивается только городскими байками о последствиях драматических событий былых времен. Достаточно вспомнить, что Барнаул был посещаем знаменитыми мистиками прошлого, а Елена Рерих назвала этот город "Духовной столицей мира". Надеюсь, что этот аспект истории Барнаула найдет отражение в будущих экскурсиях. Благодарю за экскурсию!

  • Г
    Голышкина
    17 августа 2024
    Мистический Барнаул
    Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Групповые»

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Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
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  2. Нагорный парк
  3. Самое главное
  4. Набережная
  5. Дом Шадриных
  6. Чуйский тракт
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в ноябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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