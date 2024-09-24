1.5 часа
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
600₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Услышать истории о судьбах известных предпринимателей и их потомков
Начало: У парка «Центральный»
16 ноя в 11:00
24 ноя в 11:00
1 334₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Чуйскому тракту на комфортном минивэне, наслаждаясь видами гор и рек Алтая
Начало: Барнаул
Расписание: Пятого мая две тысячи двадцать пятого года
5 мая в 09:00
7 000₽ за человека
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