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меня экскурсию в максимально комфортное время. Очень интересная экскурсия с точки зрения истории города, насыщенной различными событиями. Понравились глубокое знание истории города, интересный маршрут, изумительной красоты старые здания. Полагаю, что тема мистики в истории Барнаула имеет широкие возможности для дальнейшего раскрытия и не ограничивается только городскими байками о последствиях драматических событий былых времен. Достаточно вспомнить, что Барнаул был посещаем знаменитыми мистиками прошлого, а Елена Рерих назвала этот город "Духовной столицей мира". Надеюсь, что этот аспект истории Барнаула найдет отражение в будущих экскурсиях. Благодарю за экскурсию!