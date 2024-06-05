Индивидуальная
2.5 часа
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 450₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
Погрузитесь в удивительный мир Алтая, путешествуя по Чуйскому тракту. Вас ждут незабываемые пейзажи и впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 21:00
34 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Быстрая организация экскурсии, есть обратная связь, пунктуальность, фото материалы, интересное повествование. Очень понравилось.
- ВВячеслав4 июня 2024Хочу поблагодарит Светлану за знакомство с Барнаулом. У нас был один день на знакомство с городом и мы провели его отлично. Особое спасибо Светлане дополнительные интересные данные и её книгу о родственниках Крупской.
- ССветлана27 мая 2024Экскурсия была выше всяких похвал! Мы очень рады, что выбрали именно этого экскурсовода. 4 часа пролетели совершенно незаметно. Также экскурсовод
- ИИрина26 мая 2024Наше путешествие из Барнаула до места впадения Чуи в Катунь и обратно - 19 часов. Проехали по городу Бийску, в
- MMaria17 мая 2024Виталий, действительно, самый душевный гид! Еще до поездки, я задала кучу уточняющих вопросов и мне на все подробно и своевременно ответили. С
- ДДенис15 мая 2024Нам повезло пройти по Барнаулу интересным маршрутом с гидом Светланой! Светлана большой профессионал по истории Алтайского края и самого Барнаула.
- ННаталья12 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Немного изменила маршрут под наши пожелания. Прилетели в Барнаул и первый день гуляли сами по городу.
- ТТатьяна11 мая 2024Огромное спасибо за погружение в историю. День отличный для экскурсии, компания великолепная, а организатор был просто на высоте. Рекомендую настоятельно.
- ППавел31 декабря 2023Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
- ТТатьяна16 сентября 2023Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 5 340 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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