Увидеть озеро, где зимуют белые лебеди, покататься по склонам и найти Зубы дракона
На берегу находится баня, поэтому обязательно погреемся и искупаемся! Уникальным зимним местом считается и озеро Светлое, где собирается более 800 особей белых лебедей, которых мы покормим. Добавим и привычных нам снежных развлечений, остановившись на горнолыжном курорте Манжерок. Желающие покатаются по склонам алтайских гор!
янв
янв
фев
фев
мар
мар
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7-ми лет.
Программа тура по дням
Голубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы дракона
Сегодня посетим уникальное место, доступное только в холодное время года — голубые озёра «Глаза Катуни». Они открываются в конце осени, когда уровень воды в реке падает. Здесь на берегу есть баня, в которой можно погреться, а затем нырнуть в прозрачную воду!
Далее отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Прогуляемся по козьей тропе и найдём Зубы дракона.
Вечером заселимся на турбазу на курорте Манжерок.
Горнолыжный курорт
После завтрака насладимся зимним отдыхом на склонах Алтая. Поднимемся по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается потрясающая снежная панорама города и хребтов. Желающие смогут сегодня вдоволь накататься на лыжах, сноуборде, снегоходе или ватрушках (за доплату).
Где зимуют белые лебеди
Пора испытать одно из главных впечатлений путешествия и увидеть место, где зимуют белые лебеди на Алтае — озеро Светлое. Более 800 особей каждый год проводят здесь холодный сезон. Мы сможем покормить лебедей и сделать потрясающие белые-белые фото на память.
Во второй половине дня вернёмся в город.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, Красноармейская 43, выезд в 7:00 / г. Горно-Алтайск, аэропорт, выезд в 9:30Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.