Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос

Увидеть озеро, где зимуют белые лебеди, покататься по склонам и найти Зубы дракона

Описание
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Ответы на вопросы
Вы знали, что некоторые локации на Алтае можно увидеть только в холодное время года? В конце осени уровень воды в реке падает и открываются «Глаза Катуни» — голубые озёра.

На берегу находится баня, поэтому обязательно погреемся и искупаемся! Уникальным зимним местом считается и озеро Светлое, где собирается более 800 особей белых лебедей, которых мы покормим. Добавим и привычных нам снежных развлечений, остановившись на горнолыжном курорте Манжерок. Желающие покатаются по склонам алтайских гор!
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв
9
фев
23
фев
8
мар
22
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7-ми лет.

Программа тура по дням

1 день

Голубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы дракона

Сегодня посетим уникальное место, доступное только в холодное время года — голубые озёра «Глаза Катуни». Они открываются в конце осени, когда уровень воды в реке падает. Здесь на берегу есть баня, в которой можно погреться, а затем нырнуть в прозрачную воду!

Далее отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Прогуляемся по козьей тропе и найдём Зубы дракона.

Вечером заселимся на турбазу на курорте Манжерок.

Голубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы драконаГолубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы драконаГолубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы драконаГолубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы драконаГолубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы дракона
2 день

Горнолыжный курорт

После завтрака насладимся зимним отдыхом на склонах Алтая. Поднимемся по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается потрясающая снежная панорама города и хребтов. Желающие смогут сегодня вдоволь накататься на лыжах, сноуборде, снегоходе или ватрушках (за доплату).

Горнолыжный курортГорнолыжный курортГорнолыжный курортГорнолыжный курорт
3 день

Где зимуют белые лебеди

Пора испытать одно из главных впечатлений путешествия и увидеть место, где зимуют белые лебеди на Алтае — озеро Светлое. Более 800 особей каждый год проводят здесь холодный сезон. Мы сможем покормить лебедей и сделать потрясающие белые-белые фото на память.

Во второй половине дня вернёмся в город.

Где зимуют белые лебедиГде зимуют белые лебедиГде зимуют белые лебедиГде зимуют белые лебеди

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, Красноармейская 43, выезд в 7:00 / г. Горно-Алтайск, аэропорт, выезд в 9:30
Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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