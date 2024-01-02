Встретимся в 07:00 в аэропорту Барнаула, в 07:30 на автовокзале (или в аэропорту Горно-Алтайска в 13:00) и поедем к озеру Светлому. Это единственное место на Алтае, куда на зимовку прилетают лебеди. Понаблюдаем за птицами со смотровых площадок и продолжим наш путь.

Увидим Голубые озёра, не замерзающие даже зимой. Их называют «глазами Катуни». Найти их летом нельзя, потому что они превращаются в русло реки, и в этих местах уже не погуляешь.

Затем переместимся к скалам Зубы дракона. Своё название они получили из-за необычной форму. Скалы похожи на каменные клыки, торчащие прямо в центре реки. Подобраться к ним поближе можно по деревянному мосту.

Ближе к вечеру доберёмся до Чемала и разместимся там на базе отдыха.