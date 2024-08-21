Туры по Барнаулу на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Барнауле, цены от 45 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие по Горному Алтаю
На машине
скидка
20%
21 отзыв
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
10500084 000 за человека
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
4 отзыва
7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
6 сен в 08:00
15 сен в 08:00
6800061 200 за человека
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
На машине
На снегоходах
скидка
10%
6 дней
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
5000045 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    21 августа 2024
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Вся семья в большом восторге. Действительновть превзошла все ожидания. Алтай не отпускает, хочется вернуться. Особая благодарность нашему гиду Сергею, все оганизовал на отлично. Большое всем СПАСИБО за прекрасный отдых.
  • А
    Анастасия
    19 августа 2024
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Это было прекрасное насыщенное путешествие! Игорь прирожденный гид! Он интересный рассказчик, у него неисчерпаемый запас знаний об Алтае! На любую просьбу отвечал: «Не вопрос!». Старался пребывание на Алтае каждого члена группы сделать максимально комфортным. Показывал интересные места вне программы. Спасибо!!!
  • М
    Марина
    11 августа 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Очень рекомендуем данное путешествие: правильно организованная логистика маршрутов; профессиональное сопровождение гида; хорошее питание. Душевное отношение. Во время передвижения все время слушали аудиозаписи о посещаемых местах, легенды, песни про Алтай. Подобралась отличная команда! Фотографий и главное - впечатлений, море! Очень рекомендуем!!!
  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился. Нам безмерно повезло с гидом: Аркадий - это
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    человек, у которого нет проблем, он их и сам не создаёт и решает возникающие максимально быстро. Очень много рассказывает обо всём вокруг. У нас вообще не было времени скучать. Кроме экскурсий и непрерывных фотосъёмок, у нас были 2 рафтинга, моторафтинг, 2 бани и чан с подогревом, горловое пение, волейбол, баскетбол, шахматы, купание где только было можно, шашлыки, гитара у костра, а у меня ещё и сон на пчёлах. Но надо понимать, куда едешь и внимательно читать описание тура. Обязательно брать хорошую обувь с толстой подошвой, полотенца - лучше 2 шт, тёплую одежду, т. к. горы непредсказуемы, и дождевик. Быть готовым к туалетам в виде дырки в полу на всех экскурсия, кроме нескольких с платным туалетом. Иметь наличные и готовым быть без связи. Работает в большинстве ночёвок МТС, а в горах вообще ничего. Денег брать побольше, чтобы не упустить ничего: ни дополнительных экскурсий, ни развлечений - рафтинг, баня, шашлыки, медовуха) и сувениры (кстати, кроме алтайских, много товаров из Монголии). И ещё, я боюсь высоты, а несколько локаций предполагают проходы по козьим тропам и висячим мостам, и это надо учитывать, я испугалась и не пошла в два места. Но группа подобралась великолепная и мне все и группа и гид помогали на сложных участках! Спасибо организаторам и нашей замечательной группе, Алтай прекрасен!!!

    Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась у нас небольшая, всего
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    3 человека, что было несомненным плюсом лично для меня и моего супруга)) Трип забронировали заранее, Олег всегда был на связи, ответил на все интересующие вопросы, дал список вещей, которые необходимо взять с собой. Как и было обещано, путешествие не отменилось, несмотря на то, что до последнего дня нас с супругом всего было двое, хотя в последний вечер перед путешествием к нам присоединился ещё 1 участник)) Из небольшого недочёта из-за этого у нас сдвинулось время на более позднее, когда нас забирали из Горно-Алтайска, что было неудобно, так как у нас всё заранее было спланировано и договорённости были другие. Также в последний день перед трипом мы узнали, что с нами Олег ездить не будет… На этом недочёты все закончились!)) Нас всюду сопровождал Антон. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Антону!!! 🙏🙏🙏 Очень доброжелательный добродушный человек! Очень клиентоориентирован, прислушивался ко всем просьбам, нигде не торопил, давал насладиться и слиться с природой!!! Чего только стоит, как мы добирались до горного водопада, перебираясь несколько раз вброд через реку! Вошли в раж в этот день просто все!!! Организовал дополнительно поездку на Мажойский каскад, ретранслятор, Чуйские меандры, забрались в пещеры, куда туристы и не ходят!!! По еде всё прекрасно, никогда не были голодными, всё вкусно! Машина удобная, всегда была в чистоте. Антону от всей души ВСЕХ БЛАГ И РЕАЛИЗАЦИЙ!!! 🙌🙌🙌 Места, которые посетили, просто ФАНТАСТИЧНЫ, ФЕЕРИЧНЫ И НЕВЕРОЯТНЫ!!! 🔥🔥🔥 АЛТАЙ - ЭТО КОСМОС И ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА И ВДОХА!!! 💞💞💞 Энергетика - просто улёт!!! 🚀🚀🚀 Все пережитые чувства и эмоции просто не передать!!! Они просто зашкаливают!!! Думаю, распаковываться всё это будет ещё долгое время. Фото классные, нереальные, как будто фотошоп или фильтры использовались… Подытоживая, могу сказать однозначно, если вы ещё сомневаетесь, отбросьте все сомнения и смело отправляйтесь в ПРИКЛЮЧЕНИЕ СВОЕЙ МЕЧТЫ! Лично я уже подумываю о том, чтобы повторить свой подвиг!))😉😊

    Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась
  • В
    Валентин
    27 июня 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Все было хорошо! Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Горному Алтаю
  2. Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
  3. Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемал
  4. Гейзерное озеро
  5. Алтайский Марс
  6. Чемальская ГЭС
  7. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Барнауле в августе 2024
Сейчас в Барнауле в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 84 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2024 год на машине, 25 ⭐ отзывов, цены от 45000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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