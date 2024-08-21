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3 человека, что было несомненным плюсом лично для меня и моего супруга)) Трип забронировали заранее, Олег всегда был на связи, ответил на все интересующие вопросы, дал список вещей, которые необходимо взять с собой. Как и было обещано, путешествие не отменилось, несмотря на то, что до последнего дня нас с супругом всего было двое, хотя в последний вечер перед путешествием к нам присоединился ещё 1 участник)) Из небольшого недочёта из-за этого у нас сдвинулось время на более позднее, когда нас забирали из Горно-Алтайска, что было неудобно, так как у нас всё заранее было спланировано и договорённости были другие. Также в последний день перед трипом мы узнали, что с нами Олег ездить не будет… На этом недочёты все закончились!)) Нас всюду сопровождал Антон. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Антону!!! 🙏🙏🙏 Очень доброжелательный добродушный человек! Очень клиентоориентирован, прислушивался ко всем просьбам, нигде не торопил, давал насладиться и слиться с природой!!! Чего только стоит, как мы добирались до горного водопада, перебираясь несколько раз вброд через реку! Вошли в раж в этот день просто все!!! Организовал дополнительно поездку на Мажойский каскад, ретранслятор, Чуйские меандры, забрались в пещеры, куда туристы и не ходят!!! По еде всё прекрасно, никогда не были голодными, всё вкусно! Машина удобная, всегда была в чистоте. Антону от всей души ВСЕХ БЛАГ И РЕАЛИЗАЦИЙ!!! 🙌🙌🙌 Места, которые посетили, просто ФАНТАСТИЧНЫ, ФЕЕРИЧНЫ И НЕВЕРОЯТНЫ!!! 🔥🔥🔥 АЛТАЙ - ЭТО КОСМОС И ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА И ВДОХА!!! 💞💞💞 Энергетика - просто улёт!!! 🚀🚀🚀 Все пережитые чувства и эмоции просто не передать!!! Они просто зашкаливают!!! Думаю, распаковываться всё это будет ещё долгое время. Фото классные, нереальные, как будто фотошоп или фильтры использовались… Подытоживая, могу сказать однозначно, если вы ещё сомневаетесь, отбросьте все сомнения и смело отправляйтесь в ПРИКЛЮЧЕНИЕ СВОЕЙ МЕЧТЫ! Лично я уже подумываю о том, чтобы повторить свой подвиг!))😉😊