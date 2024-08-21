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10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
10500084 000₽ за человека
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7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
6 сен в 08:00
15 сен в 08:00
6800061 200₽ за человека
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Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
5000045 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей21 августа 2024Вся семья в большом восторге. Действительновть превзошла все ожидания. Алтай не отпускает, хочется вернуться. Особая благодарность нашему гиду Сергею, все оганизовал на отлично. Большое всем СПАСИБО за прекрасный отдых.
- ААнастасия19 августа 2024Это было прекрасное насыщенное путешествие! Игорь прирожденный гид! Он интересный рассказчик, у него неисчерпаемый запас знаний об Алтае! На любую просьбу отвечал: «Не вопрос!». Старался пребывание на Алтае каждого члена группы сделать максимально комфортным. Показывал интересные места вне программы. Спасибо!!!
- ММарина11 августа 2024Очень рекомендуем данное путешествие: правильно организованная логистика маршрутов; профессиональное сопровождение гида; хорошее питание. Душевное отношение. Во время передвижения все время слушали аудиозаписи о посещаемых местах, легенды, песни про Алтай. Подобралась отличная команда! Фотографий и главное - впечатлений, море! Очень рекомендуем!!!
- ООльга3 августа 2024Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился. Нам безмерно повезло с гидом: Аркадий - это
- ЕЕлена24 июля 2024Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась у нас небольшая, всего
- ВВалентин27 июня 2024Все было хорошо! Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На машине»
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