Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
На целый день вы отправитесь в увлекательное путешествие на транспорте повышенной проходимости к семи Каракольским озёрам.
Пройдётесь по подвесному мосту на остров Патмос, полюбуетесь водопадами, увидите мощную Чемальскую ГЭС и прогуляетесь по извилистым ходам пещеры.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 000 ₽
Описание
Организационные детали
Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.
Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.
Программа тура по дням
Манжерок, пещеры и горные хребты
Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.
Сегодня отправимся на курорт Манжерок, заедем в Тавдинские пещеры, где прогуляемся по извилистым ходам и насладимся видом с высоты, и остановимся у Камышлинского водопада. К вечеру разместимся на турбазе и отдохнём. На территории гостиницы есть бассейны, посещение которых уже включено в стоимость (работают в летнее время). За доплату возможно сходить в баню и воспользоваться другими услугами.
Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов
Сегодня отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Здесь получаются восхитительные фотографии! Далее прогуляемся по тропе вдоль Катуни до Чемальской ГЭС, в Долине горных духов, полюбуемся водопадом Че-Чкыш и панорамой долины реки.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
Каракольские озёра
Сегодня отправимся в увлекательное путешествие к Каракольским озёрам, расположенным на склоне хребта. Всего водоёмов семь! Находятся в 300-800 метрах друг от друга в довольно труднодоступном месте, куда можно доехать только на транспорте повышенной проходимости. Дорога в одну сторону — около 4-х часов (40 км). Поэтому поездка займёт весь день, но оно того стоит!
Вы увидите дикие территории, чистейшие озёра в обрамлении леса и гор. У вас будет достаточно времени насладиться природой, посидеть в тишине и нагуляться.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Желающие смогут насладиться расслабленным отдыхом на территории туристического комплекса. А для любителей активных туров есть дополнительные экскурсии.
Отъезд
Возвращение в Бийск, Барнаул и Горно-Алтайск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине дняЗавершение: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, во второй половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.