Сегодня отправимся в увлекательное путешествие к Каракольским озёрам, расположенным на склоне хребта. Всего водоёмов семь! Находятся в 300-800 метрах друг от друга в довольно труднодоступном месте, куда можно доехать только на транспорте повышенной проходимости. Дорога в одну сторону — около 4-х часов (40 км). Поэтому поездка займёт весь день, но оно того стоит!

Вы увидите дикие территории, чистейшие озёра в обрамлении леса и гор. У вас будет достаточно времени насладиться природой, посидеть в тишине и нагуляться.