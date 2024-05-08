Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Индивидуальный тур в Барнауле

Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни

Ваш идеальный отдых уже продуман до мелочей — размещение с комфортом в отеле с баней и бассейнами на берегу Катуни, посещение природных достопримечательностей без спешки и свободный день для выбора занятий по душе.

На целый день вы отправитесь в увлекательное путешествие на транспорте повышенной проходимости к семи Каракольским озёрам.

Пройдётесь по подвесному мосту на остров Патмос, полюбуетесь водопадами, увидите мощную Чемальскую ГЭС и прогуляетесь по извилистым ходам пещеры.
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Ближайшие даты:
8
мая
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5
июн
19
июн
3
июл
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.

Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.

Программа тура по дням

1 день

Манжерок, пещеры и горные хребты

Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.

Сегодня отправимся на курорт Манжерок, заедем в Тавдинские пещеры, где прогуляемся по извилистым ходам и насладимся видом с высоты, и остановимся у Камышлинского водопада. К вечеру разместимся на турбазе и отдохнём. На территории гостиницы есть бассейны, посещение которых уже включено в стоимость (работают в летнее время). За доплату возможно сходить в баню и воспользоваться другими услугами.

Манжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребты
2 день

Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов

Сегодня отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Здесь получаются восхитительные фотографии! Далее прогуляемся по тропе вдоль Катуни до Чемальской ГЭС, в Долине горных духов, полюбуемся водопадом Че-Чкыш и панорамой долины реки.

К вечеру вернёмся в гостиницу.

Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов
3 день

Каракольские озёра

Сегодня отправимся в увлекательное путешествие к Каракольским озёрам, расположенным на склоне хребта. Всего водоёмов семь! Находятся в 300-800 метрах друг от друга в довольно труднодоступном месте, куда можно доехать только на транспорте повышенной проходимости. Дорога в одну сторону — около 4-х часов (40 км). Поэтому поездка займёт весь день, но оно того стоит!

Вы увидите дикие территории, чистейшие озёра в обрамлении леса и гор. У вас будет достаточно времени насладиться природой, посидеть в тишине и нагуляться.

Каракольские озёраКаракольские озёраКаракольские озёраКаракольские озёраКаракольские озёра
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Желающие смогут насладиться расслабленным отдыхом на территории туристического комплекса. А для любителей активных туров есть дополнительные экскурсии.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Отъезд

Возвращение в Бийск, Барнаул и Горно-Алтайск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине дня
Завершение: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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