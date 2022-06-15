Преимущества этого путешествия:
Встреча группы в зависимости от места прибытия.
После встречи группа рассаживается в автобусе и отправляется на микроавтобусе в начальную точку тура, село Чибит.
Сегодня вам предстоит путь по красивейшей горной дороге — Чуйскому тракту.
Самой высокой его точкой является Семинский перевал (его высота составляет 1717 метров).
Мы окажемся на перевале после долгого подъема, увидим потрясающие пейзажи, а затем двинемся к следующей живописной точке Чуйского тракта — перевалу Чике-Таман.
Дорога в этом районе богата серпантинами, крутыми подъемами и спусками, а по обе стороны можно наблюдать величественные алтайские горы и атмосферный кедровый лес.
Еще один замечательный момент путешествия — наблюдение места слияния рек Чуя и Катунь.
Вы увидите их быстрое течение, сложные пороги, а также сможете убедиться в том, что горные реки имеют особенный характер — бурный и непредсказуемый.
Вечером Вас ждет отдых в кемпинге у села Чибит и ужин приготовленный на костре.
Ночлег в палатках, на берегу реки Чуя.
Авто (от Барнаула): 620 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Начинается активная часть тура.
Из села Чибит мы отправимся к ручью Орой.
В начале нас ждет переезд на УАЗе от с. Чибит до моста через реку Чуя.
За мостом хорошо протоптанная тропа стремится вверх, через лиственничный лес, брусничные и черничные заросли.
Приготовьтесь к длительному подъему и заметному перепаду высоты.
Палаточный лагерь разбиваем у ручья Орой, в конце зоны леса.
Авто: 30 мин. Переход: 8 км, 5-6 часов.
Сегодня после небольшого набора высоты, мы преодолеем перевал Орой, высота 2040 м над уровнем моря.
С перевала спустимся на плато Ештыкель.
Основную часть дня будем идти по плато, с шикарными видами на Северо-Чуйский хребет.
Местами в стороне от тропы можно наблюдать заболоченные участки.
В конце дня дойдем до слияния рек Шабага и Шавла, где и разобьем ночной лагерь.
Переход: 10 км, 5-6 часов.
В этот день мы достигнем основной цели путешествия, и увидим одно из Шавлинских озер.
Утром снимаемся со стоянки и движемся по правому берегу реки Шавла, минуя заболоченные участки и густую горную тайгу.
В середине дня тропа перейдет в крутой подъем по массивной каменной морене, образовавшей озеро Нижнее Шавлинское.
Высота, на которой находится водоем — 1983 метра.
В отражении озера можно наблюдать величественные белоснежные вершины — Мечта, Красавица и Сказка.
Сочетание теплого бирюзового оттенка озера и ярко-белого цвета горных пиков — настоящий отдых для глаз.
У озера находятся деревянные идолы, установленные туристами.
Ночевка запланирована на берегу озера.
Переход: 10 км, 5-6 часов.
Оставляем вещи в разбитом с вечера лагере и выходим налегке на экскурсию к Верхнему Шавлинскому озеру, которое находится на высоте 2500 метров.
Здесь можно полюбоваться великолепным видом ледников Шавлинской подковы, и сделать потрясающие фото на память.
Переход: около 5-7 часов.
Дневка.
Отдых на озере.
Для желающих восхождение на смотровую площадку горы «Пирамида».
Сразу после завтрака, начинается наш обратный путь.
Упаковав в рюкзаки общие и личные вещи, отправляемся по знакомому маршруту к месту слияния рек Шабага и Шавла.
Здесь останавливаемся на ночлег.
Переход: 10 км, 5-6 часов.
Заключительный день похода.
В начале дня небольшой подъем, после которого ровное плато и спуск с перевала Орой.
Тропа уже хорошо знакома.
У моста через Чую нас ждет УАЗ, на котором доедем до кемпинга в Чибите.
В селе Чибит нас ждет отдых, ужин и баня.
Дневной переход: 18 км, 7-8 часов. Авто: 30 мин.
Переезд до устья реки Чуя.
Знакомство с инструкторами водниками.
Ночлег в палатках на берегу р. Катунь.
Авто: 70 км, в дороге 1,5 часа. Пешком: 1-2 км, 1 час.
Перед началом сплава инструктор проведет инструктаж по технике безопасности и правилам использования снаряжения.
Начинаем тур с прохождения порога «Ильгумень», которому присвоена 4 категория сложности.
Затем, сразу после устья реки Кадрин, проходим еще один порог 4 категории сложности – «Кадринскую трубу».
Это не только трудное, но и длинное водное препятствие, его протяженность составляет несколько километров.
Ночуем в палатках на поляне Свадебная.
По воде: 35 км, 5-6 часов.
Сегодня Вы преодолеете самый опасный порог на Средней Катуни — двухступенчатый «Шабаш» (5 к.с.).
Перед его прохождением группа сойдет на берег для осмотра препятствия.
При желании возможен обход порога по берегу.
Далее следуют два эффектных порога – «Каянча 1» и «Каянча 2».
Затем останавливаемся у ручья Кемикапчан на ночлег.
Здесь находятся наскальные рисунки с установленным возрастом 5 тысяч лет, их Вы сможете осмотреть на стоянке.
По воде: 25 км, 4-5 часов.
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
По воде: 30 км, 4-5 часов.
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск, в пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Авто (до Барнаула): 390 км. В дороге 7 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в пеше-водный поход на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Горному Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
Шавлинские озера являются одним из самых красивых мест Горного Алтая, расположенные в самом сердце Северо-Чуйского хребта. Это один из самых массивных хребтов Алтая самая высокая вершина пик Маашей-Баши (4177 м). В долине озер возвышаются заснеженные вершины Мечта, Красавица, Сказка, которые в солнечное утро, словно в зеркале отражаются в изумрудной воде среднего озера.
Водная часть маршрута – это самый популярный водный маршрут на Алтае, в нем могут принимать участие дети от 14 лет в сопровождении взрослых. Маршрут познакомит Вас с самой многоводной рекой Горного Алтая – Катунью и проходит по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба»). Страховку при прохождении порогов обеспечат опытные инструкторы. Река Катунь (в переводе с алтайского «Кадын» – хозяйка) – самая крупная река Горного Алтая. Она берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белуха (4506 м) с ледника Геблера на высоте около 2000 метров. Протяженность реки 688 км. При слиянии с рекой Бия образуется река Обь.
Да, ребенка вы взять с собой можете, но опять же, все зависит от физической формы и здоровья ребенка. Детей до 16 лет обязательно должен сопровождать один из родителей.
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Стартовый вес рюкзака для данного похода составляет примерно 20-25 кг у мужчин и 15 кг у женщин. Вес также зависит от того, сколько вещей и принадлежностей человек берёт с собой. Традиционно во время движения разгружаем тех, кому тяжело,"в пользу" тех, кто способен нести больше.
Да, лишние вещи можно оставить в камере хранения на базе в Чибите (доп. 100 руб. день), но только на пешую часть. Лишние на водной части маршрута вещи вы можете отправить с водителем или гидом на склад в Бийск, где их сможете забрать на обратной дороге в Барнаул. Ценные вещи, документы на хранение не берем.
Все групповое снаряжение и продукты распределяются между всеми участниками похода исходя из персональных физических возможностей. Кто-то физически может взять чуть больше, кто-то (например девушки) чуть меньше.
Стандартная схема такова: на 45 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Но всё меняется с учётом трудностей маршрута, погоды, а также с учётом средней скорости движения группы. Если дорога просёлочная и ровная – можно с песнями прошагать по ней два часа без остановки. Если крутой подъём – привалы-пятиминутки будут требоваться каждые 10-15 минут. Кроме того, ориентируемся мы всегда на самых слабых участников.
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Вода в Катуни холодная, даже в самые теплые дни лета не более +12 - +14 С. Но, для всех участников тура мы выдаем специальные неопреновые гидрокостюмы (полукомбинезоны), которые помогут вам избежать переохлаждение.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Да, в восьмой день тура у нас предусмотрена баня. Так же за дополнительную плату можно заказать баню во время дневки на озере.
В горах сотовой связи нет, позвонить домой можно только в с. Чибит. На сплаве в некоторые дни будут места с покрытием МТС.
Зарядить гаджеты можно будет только на базе в с. Чибит, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
На пешем маршруте с вами будут работать 1-2 гида. На сплаве 2-4 гида-инструктора в зависимости от количества человек в группе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Для участия в данном туре специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме.