Они раскинулись удивительной цепочкой вдоль горного хребта на высоте примерно 2000 м над уровнем моря, поэтому самый удобный способ добраться сюда — на лошадях.
Маршрут проходит через долину реки Эликмонар, где вы вдоволь полюбуетесь горными пейзажами, ручьями и водопадами, соединяющими озёра, насладитесь красотой горной тайги.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - с. Элекмонар - конная база
Встречаемся в Новосибирске и Барнауле, едем до города Бийск, где знакомимся с инструктором.
Из Бийска продолжаем нашу поездку на микроавтобусе до села Элекмонар, по дороге забираем участников тура из Горно-Алтайска.
Далее следует переезд на внедорожнике из села Элекмонар до урочища Каракол, где располагается конная база.
В пути любуемся лесной дорогой и горными реками Элекмонар и Каракол.
По прибытии на конную базу инструктаж о правилах безопасности в походе, после чего получаем снаряжение и распределяем продукты питания.
В конце дня вас ждут баня и ночевка в палаточном лагере.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 370 км, из них 20 км по бездорожью. В дороге 6 часов по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке (без учета пробок и санитарных остановок).
Конная база - Замки горных духов - урочище Муехта
После завтрака движемся на лошадях до Замка горных духов.
Это удивительное место, которое издалека похоже на средневековый замок.
В народе об этом творении природы сложено немало легенд и историй.
Таежная тропа поражает величественными кедрами, а чуть выше по склону начинается зона кустарников, состоящая из карликовых берез и ив. После этого вы сможете наблюдать альпийские и субальпийские луга.
Палаточный лагерь будет разбит в урочище Муехта.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 15 км. В пути 4-5 часов.
урочище Муехта - перевал Багаташ - долина Туров - Муехтинский водопад - урочище Муехта
С утра мы совершим радиальный выход на лошадях на перевал Багаташ и в долину каменных Туров.
В этот день перед нами впервые откроется вся цепочка Каракольских озер, для этого пройдем чуть левее и окажемся на краю цирка (котловины в виде амфитеатра), откуда и увидим озера, с высоты птичьего полета.
После обеда нас ждет пешая прогулка до Муехтинского водопада.
Его высота — 8 метров, и шум от падения воды слышен далеко вокруг, а миллион брызг в солнечный день образует радугу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конная прогулка: 4 часа. Пешая прогулка: 2-3 часа.
р. Муехта - перевал Аккая - Айрыкский перевал - урочище Айрык
Сегодня нас ждет переход до урочища Айрык.
В начале дня совершаем подъем на Аккаинский перевал.
Любуемся завораживающими видами горных озер, лугов и перевалов.
Самая высокая вершина, которую можно увидеть с этой точки — Аккая, ее высота — 2385 м.
Спускаемся в урочище Айрык.
На ночевку останавливаемся в кедровом лесу.
Сегодня нас ждет переход до урочища Айрык. В начале дня совершаем подъем на Аккаинский перевал. Любуемся завораживающими видами горных озер, лугов и перевалов. Самая высокая вершина, которую можно увидеть с этой точки — Аккая, ее высота — 2385 м. Спускаемся в урочище Айрык. На ночевку останавливаемся в кедровом лесу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 18 км. В пути 5-6 часов.
Дневка. Конная прогулка до Каракокшинских пещер
Дорога пролегает по урочищу Аирык, среди лугов и величавых кедров.
Обязательно возьмите с собой фонарик, пещеру можно пройти насквозь, если Вы не боитесь летучих мышей и темноты.
Возвращаетесь в лагерь, ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 8 км. В пути 3-4 часа.
урочище Айрык - Айрыкский перевал - Аккаинский перевал - стоянка Кедровая
Уже по знакомой трапе, возвращаемся обратно в сторону Каракольскоих озер, на этот раз палаточный лагерь ставим на Кедровой поляне, с которой завтра совершим прогулку к озерам.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 18 км, в пути 5-6 часов.
Стоянка кедровая - перевал Багаташ - Каракольские озера - конная база
Сегодня у нас запланирован конный переход через перевал Багаташ к Каракольским озерам.
Спускаемся на лошадях к пятому озеру, и оттуда идем пешком к верхним озерам.
После экскурсии по озерам возвращаемся к ожидающим нас лошадкам, на которых мы отправимся в обратный путь на конную базу.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 15 км, в пути 4-5 часов. Пешая прогулка: 2-3 часа.
Конная база - с. Элекмонар - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
Возвращаемся в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланировано несколько остановок, в том числе на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула): 370 км, из них 20 км, по бездорожью. В дороге 6 часов по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке (без учета пробок и санитарных остановок).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
На активной части туристы туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж. В 1-й и 7-й день тура размещение в палатках на территории кемпинга в ур. Каракол.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер от г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алтайск и обратно
- Аренда лошадей
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
- Баня по программе, в первый и седьмой день тура
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый и седьмой день тура
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алтайск и обратно
- Дополнительная грузовая лошадь, обязательна для участников весом 100-110 кг
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак если есть, но не обязательно, все вещи в походе везут лошади в специальных "арчимаках". Из дома вы можете выехать с любой удобной сумкой, чемоданом, в которые вы сложите все ваши вещи;
- спальник (до -5), желательно иметь свой, так как является предметом индивидуального пользования. При отсутствии выдаем (запрашивайте заранее);
- теплая куртка (жилетка) на температуру до 0, -5;
- ветрозащитная (брызгозащитная) куртка – дождевик (плащ), желательно штаны. Из прочной ткани выдерживающей сильные осадки;
- теплый костюм (трико + свитер), для отдыха в лагере;
- спортивный костюм, для активной части (конных переходов и радиальных выходов);
- термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- пару футболок (рубашек);
- спортивная шапочка;
- шорты;
- нижнее белье;
- купальный костюм;
- три - четыре пары простых носков;
- пара шерстяных носков;
- две пары обуви у одной пары обуви должна быть жесткая подошва, для езды на лошадях и пеших экскурсии по каменистой местности. Другая пара легкая обувь, для отдыха в лагере.
- обязательно! Резиновые сапоги (не ниже середины голени);
- бейсболка, либо бандана (легкий платок на голову);
- сидушка (хоба) туристическая (кусок тур. коврика с резинкой);
- солнцезащитные очки;
- личные - чашка, кружка, ложка, нож - металлическая или пластиковая;
- умывальные принадлежности в том числе полотенце;
- предметы личной гигиены;
- перчатки рабочие 1 пара;
- по желанию - фото, видео, фонарик с гермоупаковкой;
- гермоупаковка для документов и денег;
- личный термос (по желанию) и походная фляжка под воду (либо пластиковая бутылка 0.5-1.5 л);
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на питание в дороге, сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в конный тур по Алтаю, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтае также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- Аспирин (1 уп.);
- Цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Какие достопримечательности мы увидим в этом туре?
Река Каракол, которая является притоком реки Элекмонар, всегда привлекала к себе большое количество туристов. Почему? Все дело в том, что здесь находятся семь удивительно красивых озер. В древности озера называли «глазами земли», даже сейчас иногда можно встретить такое название. В этом нет ничего удивительного, ведь Каракольские озера и вправду, словно глаза: чистые, совершенные, причудливой формы и размеров. Озера очень интересно расположены. Они, словно цепочка, тянутся по горному хребту, заросшему пихтой и древними красавцами-кедрами. Самая большая высота над уровнем моря - 2000 м, самое нижнее озеро находится на высоте 1500 м.
Если вы хотите увидеть снег даже в жаркий июльский день, отправляйтесь в конный поход к Каракольским озерам, ведь возле Верхнего озера всегда лежат кристально белые снежники. Привлекает внимание и местонахождение озер: они располагаются по хребту в виде "цепочки". Как удивительно точна, порой, бывает природа. Словно невидимый художник решил нанести на полотно земли прекрасные водоемы, придерживаясь определенных пропорций.
Озера находятся в Чемальском районе, это и послужило причиной того, что сюда любят заглядывать туристы. Но, к самым озерам не так-то просто добраться. Наверное поэтому природа здесь девственна и нетронута, что делает место еще прекраснее. Чтобы увидеть первозданную красоту, бронируйте у нас конный тур к Каракольским озерам. Лошади - наиболее удобная возможность попасть в эти места. Путешествуя не торопясь, вы можете вдоволь налюбоваться красотой местных пейзажей, озерами, перевалами, горными ручьями и водопадами, величием горной тайги. Экскурсия лежит через долины реки Эликмонар, живописные горные хребты, иногда - вброд через неглубокие горные реки. Также вы можете насладиться видом величественных гор, переходя через бурные реки по деревянным мостикам.
Как забронировать тур иностранному туристу?
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
Могут ли принять участие в туре дети 12-13 лет?
Все зависит от активности ребенка и предыдущего опыта походов. Дети в таком возрасте проходили данный маршрут, но все таки мы советуем с детьми до 14 лет выбрать другой, более простой тур. С ребенком обязательно должен быть один из родителей, либо попечителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
- на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
- в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем. Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
- в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
- в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Будет ли в походе возможность помыться?
Да, в первый и седьмой день тура у нас предусмотрена баня.
Будет ли сотовая связь, возможность зарядить фотоаппарат, телефон и т. д?
В горах сотовой связи нет, позвонить домой можно только в день заезда и день отъезда.
Зарядить гаджеты можно будет только на базе в урочище Каракол, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Кто будет нас сопровождать на маршруте?
На маршруте с вами будут работать 1-2 гида-инструктора, 1-2 конюха в зависимости от количества человек в группе.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Какие требования к участнику тура?
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку. Технические навыки, необходимые для прохождения препятствий, организации ночлегов и другие приобретаются непосредственно на маршруте. Поэтому, если у Вас нет ограничений по здоровью, то можете бронировать тур.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 100-110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму. Если Ваш вес более 100 кг, но не более 120, то нужно будет взять дополнительную лошадь под груз, оплачивается дополнительно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Речушки там чистейшие и воду брали мы именно в реках. Чай, кофе (к концу путешествия его не осталось, так что кофеманам желательно прихватить с собой растворимый).
Лекарства с собой тоже желательно брать на всякий случай, конечно у гидов есть аптечка, но всякое бывает. Средства от кровососущих тоже желательно иметь и от укусов и после укусов.
У нас в группе народ оказался крепким и приболел только один человек, и то у него был солнечный удар потому что он не хотел надевать головной убор. Кстати, обязательно нужен головной убор и средство от загара spf 80 или 100, потому что в горах солнце очень злое, а переезды у нас были с 11 утра, то есть в самое пекло. Ну и средство после загара или пантенол, соответственно тоже нужно!
По приезду на базу нам выдали палатки, пенки и спальники(заранее надо бронировать). Мы распределились кто с кем будет жить в палатке и нам показали как надо собирать палатку. На следующий день, гиды распределили по всей группе продукты, нам раздали драй беги для палаток и спальников и арчмаки, сумки, в которые мы перегрузили все вещи и продукты. Обязательно нужно взять с собой металлическую кружку, миску и вилку-ложку, термос тоже пригодится и маленькую бутылку для воды.
На стоянках меня очень выручали кроксы, в них ноги отдыхали! Термобелье, тёплая шапка и шерстяные носки очень выручали ночью, ведь ночи там прохладные. Также брала с собой куртку-пуховик от юникло, очень удобная, лёгкая и занимает мало места, складывается в маленькую сумку.
Мыться там негде, поэтому, чтобы помыть голову мы с девчатами грели котёл (конечно, после того как все попьют чай). Твёрдый шампунь очень выручил, а вот сухой не пригодился.
В первый и последний день поездки на базе нам организовывали баню, так что полотенце пригодится.
Также мы купались в озере, там нужно было полотенце и купальник.
Тур был очень классный, компания подобралась офигенная! Всем рекомендую!