О Ольга Первое знакомство с Барнаулом Очень приятно находиться в компании умного и интересного человека, именно такое впечатление сложилось об Оксане; спасибо большое за экскурсию, было очень познавательно, комфортно и интересно ❤️

С Светлана Первое знакомство с Барнаулом Экскурсия очень понравилась. Спасибо!

К Кутявин Первое знакомство с Барнаулом Очень грамотная женщина.

Т Тимур Первое знакомство с Барнаулом Хорошая пешая прогулка по основным местам, очень много исторической информации, картина о городе вырисовывается полная

Н Нина Первое знакомство с Барнаулом Все очень понравилось, без экскурсовода столько бы не узнали,спасибо Оксане.

Е Елена Первое знакомство с Барнаулом читать дальше которые можно будет самостоятельно посетить. Отличный способ позволяет с городом, создать базу, на которую можно уже самостоятельно нанизывать какие-то элементы. После экскурсии начинаешь смотреть на город абсолютно другими глазами. Всем рекомендую! Спасибо Большое спасибо Оксане за прекрасную экскурсию и интересный рассказ! Прошли весь исторический центр, Оксана обращает внимание на музеи и места,

О Ольга Первое знакомство с Барнаулом Экскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельно.

О Ольга Первое знакомство с Барнаулом читать дальше остался эффект незавершенности, нас оставили на лестнице у входа в видовой парково-церковный ансамбль, где можно было бы логичнее завершить экскурсию, живописным видом на город, указав акценты были в этом городе с коллегами по работе. нашли эту замечательную пешую экскурсию. все хорошо, интересно, понятно, отличный маршрут. Но

Л Лытченко Первое знакомство с Барнаулом Очень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсию.

Прекрасный рассказчик и профессионал!

Однозначно рекомендую!

Д Дмитрий Первое знакомство с Барнаулом Оксана прекрасный экскурсовод.

Хорошо и понятно рассказывает.

Мы были семьёй с детьми 11 и 20 лет. Всем интересно.

Рекомендую.

Е Екатерина Первое знакомство с Барнаулом Узнала город с новой стороны. Интересная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, знает отлично историю города.

A Anna Первое знакомство с Барнаулом Экскурсия мне очень понравилась. Оксана приятный рассказчик, адаптировала маршрут под мои интересы. 2,5 часа пролетели как один миг, несмотря на жару.

О Олег Первое знакомство с Барнаулом Очень профессиональная экскурсия, спасибо большое за доставленное удовольствие!

Б Бикуновы Первое знакомство с Барнаулом Оксана хороший рассказчик, владеющий всей полнотой информации о истории города и его настоящем.

Маршрут удобно выстроен. Очень понравилось.

С Светлана Первое знакомство с Барнаулом Благодарим Оксану за интересный рассказ, прекрасное знание истории края.

Хочется отметить индивидуальный подход Оксаны к гостям Барнаула. Любовь и уважение к прошлому этого славного города чувствуется в рассказах.

Спасибо

А Антон Первое знакомство с Барнаулом Оксана - замечательный гид, вежливый и приятный человек. Идеально владеет историческим материалом через призму городской архитектуры, как исторического периода, так и наших дней. Интересная и познавательная экскурсия. Минусов нет.

Д Денис Первое знакомство с Барнаулом Отличная экскурсия, для первого знакомства самое то. Я был до этого несколько раз в городе, но в историческую часть попал впервые, узнал много нового, спасибо Оксане за интересную информацию и хорошее настроение.

В Виктория Первое знакомство с Барнаулом Все отлично! И гид, и маршрут, и информация.

И Ирина Первое знакомство с Барнаулом Замечательная экскурсия. Очень интересно рассказано о городе. Рекомендую, вы также полюбите Барнаул!