Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
«Вы поднимитесь на смотровую площадку с обновлёнными, затейливо спроектированными лестницами, замечательными современными террасами, набережной и вечерним освещением»
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
Начало: В аэропорту
«Видовая площадка на набережной Оби — 1 час»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
«После вы побываете в «барнаульском Голливуде» — живописном и популярном месте, где на горе красуется название города, выложенное объемными белыми буквами, и спуститесь к красивой и современной набережной»
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 сентября 2025Очень приятно находиться в компании умного и интересного человека, именно такое впечатление сложилось об Оксане; спасибо большое за экскурсию, было очень познавательно, комфортно и интересно ❤️
- ССветлана1 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
- ККутявин24 августа 2025Очень грамотная женщина.
- ТТимур22 августа 2025Хорошая пешая прогулка по основным местам, очень много исторической информации, картина о городе вырисовывается полная
- ННина4 августа 2025Все очень понравилось, без экскурсовода столько бы не узнали,спасибо Оксане.
- ЕЕлена23 февраля 2025Большое спасибо Оксане за прекрасную экскурсию и интересный рассказ! Прошли весь исторический центр, Оксана обращает внимание на музеи и места,
- ООльга20 февраля 2025Экскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельно.
- ООльга16 ноября 2024были в этом городе с коллегами по работе. нашли эту замечательную пешую экскурсию. все хорошо, интересно, понятно, отличный маршрут. Но
- ЛЛытченко27 октября 2024Очень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсию.
Прекрасный рассказчик и профессионал!
Однозначно рекомендую!
- ДДмитрий31 августа 2024Оксана прекрасный экскурсовод.
Хорошо и понятно рассказывает.
Мы были семьёй с детьми 11 и 20 лет. Всем интересно.
Рекомендую.
- ЕЕкатерина12 августа 2024Узнала город с новой стороны. Интересная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, знает отлично историю города.
- AAnna9 августа 2024Экскурсия мне очень понравилась. Оксана приятный рассказчик, адаптировала маршрут под мои интересы. 2,5 часа пролетели как один миг, несмотря на жару.
- ООлег8 августа 2024Очень профессиональная экскурсия, спасибо большое за доставленное удовольствие!
- ББикуновы6 августа 2024Оксана хороший рассказчик, владеющий всей полнотой информации о истории города и его настоящем.
Маршрут удобно выстроен. Очень понравилось.
- ССветлана5 августа 2024Благодарим Оксану за интересный рассказ, прекрасное знание истории края.
Хочется отметить индивидуальный подход Оксаны к гостям Барнаула. Любовь и уважение к прошлому этого славного города чувствуется в рассказах.
Спасибо
- ААнтон4 августа 2024Оксана - замечательный гид, вежливый и приятный человек. Идеально владеет историческим материалом через призму городской архитектуры, как исторического периода, так и наших дней. Интересная и познавательная экскурсия. Минусов нет.
- ДДенис19 июля 2024Отличная экскурсия, для первого знакомства самое то. Я был до этого несколько раз в городе, но в историческую часть попал впервые, узнал много нового, спасибо Оксане за интересную информацию и хорошее настроение.
- ВВиктория13 июля 2024Все отлично! И гид, и маршрут, и информация.
- ИИрина11 июля 2024Замечательная экскурсия. Очень интересно рассказано о городе. Рекомендую, вы также полюбите Барнаул!
- ООльга27 июня 2024Были на экскурсии с Оксаной по Барнаулу 16.06.24. Экскурсия очень понравилась, Оксана замечательный рассказчик, узнали много нового и интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в декабре 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 7937. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Барнауле, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Барнаула. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025