Промчаться по снежному лесу, надышаться морозным воздухом и побыть наедине с природой
Только представьте: будем жить в уютном тёплом домике на берегу застывшего озера, окружённом соснами, горными хребтами и тишиной, засыпать под треск поленьев в печке и согреваться в баньке вечерами.
А ещё будем кататься на санях по снежному лесу и вдыхать морозную свежесть, любоваться сверкающим на солнце льдом Мультинских озёр и с ветерком мчаться на снегоходах по сугробам.
Вы сможете прокатиться по озеру на коньках, встретиться с настоящим шаманом и наделать качественного контента для соцсетей.
янв
фев
мар
Описание
Организационные детали
Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков. В связи с этим вам нужно подать документы нашему менеджеру за 2 месяц до старта экспедиции (для иностранных граждан).
Вам понадобится:
- паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис
- солнцезащитные очки
- фотоаппарат, зарядки
- косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
* средства личной гигиены
* нижнее белье
- термобелье, теплая кофта, теплые носки (несколько пар), теплые штаны, водолазка, теплая шапка, шарф
- утепленный костюм типа горнолыжного или теплый пуховик и теплые штаны
- тёплые варежки-перчатки
- футболки 2-3 шт.;
- носки тонкие 3-4 пары.
- маленький рюкзачок для радиальных выходов;
- лекарства: индивидуальные препараты.
- личное снаряжение
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Замульту по Чуйскому тракту
Встретим вас в Барнауле в 07:00 и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту. По дороге вы не только полюбуетесь пейзажами, но и узнаете интересную историю Горного Алтая.
Проедем по перевалам Семинский, Ябоганский и Громотуха, пересечём Катандинскую и Уймонскую степи. Конечная точка маршрута — база отдыха в селе Замульта.
Путешествие к Мультинским озёрам на санях
С утра отправимся к Мультинским озёрам. Путешествие будет необычное — подниматься по заснеженной лесной дороге будем на санях. Ехать предстоит 30 км.
Вас ждут невероятные пейзажи: сверкающий на солнце прозрачный лёд озёр, густые кедровые леса и бесконечные снежные просторы. Будем вдыхать чистый морозный воздух, наслаждаться тишиной и спокойствием.
Заселимся в уютный тёплый домик и прогуляемся к Нижнему Мультинскому озеру, выйдем прямо на лёд! Доберёмся до Шумов (каменной запруды) и полюбуемся Средним Мультинским озером. А ещё здесь вы сможете прокатиться на коньках, если поверхность водоёма не будет покрыта снегом. Только представьте: огромный природный каток в окружении гор и леса.
На снегоходе к Верхнему Мультинскому озеру
Сегодня на снегоходе помчим к Верхнему Мультинскому озеру. По пути снова увидим все три водоёма, полюбуемся соснами в снежных шапках и сделаем невероятные кадры горных хребтов с ледниками вокруг озера.
Свободный день
Никаких экскурсий и активностей не запланировано. Если снега будет не очень много, то вы сможете подняться на смотровую площадку за головокружительным видом озёр.
Высокогорное озеро Крепкое
Вновь сядем на снегоходы и поедем на высокогорное озеро Крепкое через густой сказочный лес. Дорога займёт 16 км, и вот мы уже у застывшего во льдах водоёма, а вокруг — ни души. Насладимся пейзажами, тишиной и единением с природой.
Возвращение в Замульту и встреча с шаманом
Поедем обратно в село Замульта. Затем желающие смогут встретиться и поговорить с настоящим шаманом!
Отъезд
Пришло время возвращаться домой. В Барнаул прибудем примерно в 23:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул, 07:00. Встретим вас в аэропорту, на ж. - д. вокзале или у вашего отеля. При необходимости можем встретить вас в аэропорту г. Новосибирска (дополнительная плата) или помочь добраться от Новосибирска до БарнаулаЗавершение: Барнаул, 23:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.