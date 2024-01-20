Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой

Промчаться по снежному лесу, надышаться морозным воздухом и побыть наедине с природой

Описание
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Сбегаем от городской суеты, бесконечных дел и забот в сказочный зимний Алтай.

Только представьте: будем жить в уютном тёплом домике на берегу застывшего озера, окружённом соснами, горными хребтами и тишиной, засыпать под треск поленьев в печке и согреваться в баньке вечерами.

А ещё будем кататься на санях по снежному лесу и вдыхать морозную свежесть, любоваться сверкающим на солнце льдом Мультинских озёр и с ветерком мчаться на снегоходах по сугробам.

Вы сможете прокатиться по озеру на коньках, встретиться с настоящим шаманом и наделать качественного контента для соцсетей.
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Ближайшие даты:
20
янв
19
фев
3
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков. В связи с этим вам нужно подать документы нашему менеджеру за 2 месяц до старта экспедиции (для иностранных граждан).

Вам понадобится:

  • паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис
  • солнцезащитные очки
  • фотоаппарат, зарядки
  • косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
    * средства личной гигиены
    * нижнее белье
  • термобелье, теплая кофта, теплые носки (несколько пар), теплые штаны, водолазка, теплая шапка, шарф
  • утепленный костюм типа горнолыжного или теплый пуховик и теплые штаны
  • тёплые варежки-перчатки
  • футболки 2-3 шт.;
  • носки тонкие 3-4 пары.
  • маленький рюкзачок для радиальных выходов;
  • лекарства: индивидуальные препараты.
  • личное снаряжение

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Замульту по Чуйскому тракту

Встретим вас в Барнауле в 07:00 и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту. По дороге вы не только полюбуетесь пейзажами, но и узнаете интересную историю Горного Алтая.

Проедем по перевалам Семинский, Ябоганский и Громотуха, пересечём Катандинскую и Уймонскую степи. Конечная точка маршрута — база отдыха в селе Замульта.

2 день

Путешествие к Мультинским озёрам на санях

С утра отправимся к Мультинским озёрам. Путешествие будет необычное — подниматься по заснеженной лесной дороге будем на санях. Ехать предстоит 30 км.

Вас ждут невероятные пейзажи: сверкающий на солнце прозрачный лёд озёр, густые кедровые леса и бесконечные снежные просторы. Будем вдыхать чистый морозный воздух, наслаждаться тишиной и спокойствием.

Заселимся в уютный тёплый домик и прогуляемся к Нижнему Мультинскому озеру, выйдем прямо на лёд! Доберёмся до Шумов (каменной запруды) и полюбуемся Средним Мультинским озером. А ещё здесь вы сможете прокатиться на коньках, если поверхность водоёма не будет покрыта снегом. Только представьте: огромный природный каток в окружении гор и леса.

Путешествие к Мультинским озёрам на саняхПутешествие к Мультинским озёрам на саняхПутешествие к Мультинским озёрам на саняхПутешествие к Мультинским озёрам на санях
3 день

На снегоходе к Верхнему Мультинскому озеру

Сегодня на снегоходе помчим к Верхнему Мультинскому озеру. По пути снова увидим все три водоёма, полюбуемся соснами в снежных шапках и сделаем невероятные кадры горных хребтов с ледниками вокруг озера.

На снегоходе к Верхнему Мультинскому озеруНа снегоходе к Верхнему Мультинскому озеруНа снегоходе к Верхнему Мультинскому озеруНа снегоходе к Верхнему Мультинскому озеру
4 день

Свободный день

Никаких экскурсий и активностей не запланировано. Если снега будет не очень много, то вы сможете подняться на смотровую площадку за головокружительным видом озёр.

5 день

Высокогорное озеро Крепкое

Вновь сядем на снегоходы и поедем на высокогорное озеро Крепкое через густой сказочный лес. Дорога займёт 16 км, и вот мы уже у застывшего во льдах водоёма, а вокруг — ни души. Насладимся пейзажами, тишиной и единением с природой.

Высокогорное озеро КрепкоеВысокогорное озеро КрепкоеВысокогорное озеро КрепкоеВысокогорное озеро Крепкое
6 день

Возвращение в Замульту и встреча с шаманом

Поедем обратно в село Замульта. Затем желающие смогут встретиться и поговорить с настоящим шаманом!

Возвращение в Замульту и встреча с шаманомВозвращение в Замульту и встреча с шаманомВозвращение в Замульту и встреча с шаманом
7 день

Отъезд

Пришло время возвращаться домой. В Барнаул прибудем примерно в 23:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 07:00. Встретим вас в аэропорту, на ж. - д. вокзале или у вашего отеля. При необходимости можем встретить вас в аэропорту г. Новосибирска (дополнительная плата) или помочь добраться от Новосибирска до Барнаула
Завершение: Барнаул, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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