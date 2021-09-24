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Путешествие по золотому кольцу Алтая – это возможность познакомиться с новыми местами, легендами и не выдуманными историями.

Золотое кольцо Алтая – это увлекательный маршрут, который максимально подробно познакомит вас с основными достопримечательностями Алтая. Исторические памятники, живописные курганы и девственная природа делают это место столь популярным для туристов. Здесь издавна обитали люди, которые поколение за поколением наполняли алтайскую культуру, историю и цивилизацию.

Программа тура по дням

1 день Новосибирск – Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск – с.Чемал

Первый день путешествия начинается со встречи участников тура. Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие. В Бийске вы познакомитесь с гидом и оформите документы, необходимые для путешествия. Далее начинаем движение по красивейшей автодороге страны – Чуйскому тракту. Первая остановка — граница Алтайского края и Республики Алтай. Здесь расположен памятный знак «Алтай – сердце Евразии». После села Усть-Сема поворачиваем на Чемальский тракт, который приведет путешественников в село Чемал. Здесь мы посетим слияние рек Чемал и Катунь, Чемальскую ГЭС и каменный остров Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова. На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чемала. Размещение в домиках. Авто (от Барнаула): 360 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 6 – 7 часов. Пешая часть 3 – 4 км, 2 – 3 часа.

2 день Чемал – ущелье Чечкыш – Ороктойский мост – водопад Бельтертуюк – Чемал

В начале дня отправляемся в ущелье Чеч-Кыш. Атмосфера ущелья камерная. Здесь мы посетим водопад и дойдем до смотровой площадки. С площадки открывается вид на реку Катунь. Далее едем в сторону Ороктойского моста. С него открывается вид на пороги Тельдекпень. Пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями. Здесь самое глубокое и узкое место реки Катунь. Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк. Водопад имеет статус памятника природы Республики Алтай. Название водопада в переводе с алтайского означает устье, закрытое со всех сторон, замкнутое. Состоит из двух каскадов, высота нижнего 11 метров и верхнего 29 метров. После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха. Авто: 120 км, в дороге 3 – 4 часа. Пешая часть: 6 – 7 км, 3 – 4 часа.

3 день Чемал – Чуйский тракт – Семинский перевал – перевал Чике-Таман – Чибит

Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту. Нам предстоит проехать два перевала – Семинский и Чике-Таман. В селе Иня мы посетим уникальное сооружение – мост Цаплина. Далее идём к слиянию рек Чуи и Катуни. Следующая достопримечательность — урочище Калбак-Таш, где сохранились древние наскальные рисунки. На ночь останавливаемся на базе отдыха, в районе Чибита. Размещение в домиках. Авто: 320 км, в дороге 6 часов. Пешая часть: 3 – 4 км, 2 – 3 часа.

4 день Урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс) – Акташский ретранслятор – Гейзерное озеро

Сегодня у нас ранний подъем, так как день предстоит насыщенный. В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта. Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс). Возвращаемся на базу, обедаем. После обеда нас ждет поездка на Акташский ретранслятор. Здесь, с высоты, 3000 м.н.у.м, открываются потрясающие виды на долину реки Чуя и Северо-Чуйский хребет. А если повезет и погода будет ясной, то можно увидеть главную гору Сибири – Белуху. На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает. Возвращение на базу отдыха. Баня. Авто: 180 км, в дороге 4 часа. Пешая часть: 5 – 6 км, 3 – 4 часа.

5 день Красные ворота – Пазырыкские курганы – Кату-Ярык – водопад Куркуре

Покидаем уже обжитую базу и отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и Мертвого озера. Затем наслаждаемся видом Улаганских озер, которые находятся на Улаганском нагорье и окружены прекрасными альпийскими лугами. Следующий пункт программы – Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. В древности их возводили над могилами знатных людей. Покидаем уже обжитую базу и отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель. Затем наслаждаемся видом озер Улаганского плато. Здесь свой особый мир. Климатические пояса варьируются: горная тайга, тундра и альпийские луга, встречаются участки, схожие по характеристикам с районами вечной мерзлоты. Следующий пункт программы — Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык. Отсюда хорошо просматривается долина реки Чулышман. С перевала спускаемся пешком. Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины – Куркуре. К вечеру прибываем на туристическую базу. Размещение в домиках. Авто: 140 км, в дороге 5 – 6 час. Пешая часть: 7 – 8 км, 3 – 4 часа.

6 день Радиальный выход на водопад Учар

Ранним утром переправляемся через реку Чулышман и идем пешком по долине реки Чульча. Главная цель сегодняшнего дня водопад Учар. Он известен своими каскадами, большой высотой и громким шумом воды. Всего за день группе предстоит пройти около 20 километров. Если Вы не уверены, что пройдете такой путь пешком, у Вас есть выбор — остаться на туристической базе и отдохнуть, можно порыбачить в реке Чулышман (рыбацкие снасти не выдаем), или арендовать лошадь и прогуляться вокруг базы (эта активность не входит в стоимость тура). Возвращаемся на базу отдыха. Баня. Пешая часть: 22 км, 8 – 10 часов.

7 день Экскурсия к «Каменным грибам»

Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам. Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции. Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе. После обеда отдых на базе, прогулки в окрестностях. Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении. Пешая часть: 2 – 3 км, 3 – 4 часа.

8 день Оз. Телецкое – водопад Корбу – с. Артыбаш

День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель — «Золотое озеро». Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере. По пути делаем остановку на экскурсию у водопада Корбу. По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в номерах. Ближе к вечеру прогуляемся в местный зоопарк, при условии, что он будет работать. Авто: до Телецкого озера 40 км (1,5 – 2 часа). Катер: 78 км, 2 – 2,5 часа. Пешая часть: 1 км, 30 мин.

9 день Сплав по реке Бия на рафте – кресельный подъёмник на гору Кокую, обзорная площадка

День отдыха на Телецком озере. Сегодня нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокую, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую Тайгу. Сплав по реке Бия: 2 – 3 часа. Экскурсия с кресельным подъёмником: 2 – 3 часа.

10 день С. Артыбаш – Горно-Алтайск – Краеведческий музей им. А. В. Анохина – г. Барнаул – Новосибирск