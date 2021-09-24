Золотое кольцо Алтая – это увлекательный маршрут, который максимально подробно познакомит вас с основными достопримечательностями Алтая. Исторические памятники, живописные курганы и девственная природа делают это место столь популярным для туристов. Здесь издавна обитали люди, которые поколение за поколением наполняли алтайскую культуру, историю и цивилизацию.
Путешествие по золотому кольцу Алтая – это возможность познакомиться с новыми местами, легендами и не выдуманными историями.
Преимущества этого путешествия:
Первый день путешествия начинается со встречи участников тура.
Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.
В Бийске вы познакомитесь с гидом и оформите документы, необходимые для путешествия.
Далее начинаем движение по красивейшей автодороге страны – Чуйскому тракту.
Первая остановка — граница Алтайского края и Республики Алтай.
Здесь расположен памятный знак «Алтай – сердце Евразии».
После села Усть-Сема поворачиваем на Чемальский тракт, который приведет путешественников в село Чемал.
Здесь мы посетим слияние рек Чемал и Катунь, Чемальскую ГЭС и каменный остров Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова.
На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чемала.
Размещение в домиках.
Авто (от Барнаула): 360 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 6 – 7 часов. Пешая часть 3 – 4 км, 2 – 3 часа.
В начале дня отправляемся в ущелье Чеч-Кыш.
Атмосфера ущелья камерная.
Здесь мы посетим водопад и дойдем до смотровой площадки.
С площадки открывается вид на реку Катунь.
Далее едем в сторону Ороктойского моста.
С него открывается вид на пороги Тельдекпень.
Пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями.
Здесь самое глубокое и узкое место реки Катунь.
Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк.
Водопад имеет статус памятника природы Республики Алтай.
Название водопада в переводе с алтайского означает устье, закрытое со всех сторон, замкнутое.
Состоит из двух каскадов, высота нижнего 11 метров и верхнего 29 метров.
После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха.
Авто: 120 км, в дороге 3 – 4 часа. Пешая часть: 6 – 7 км, 3 – 4 часа.
Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту.
Нам предстоит проехать два перевала – Семинский и Чике-Таман.
В селе Иня мы посетим уникальное сооружение – мост Цаплина.
Далее идём к слиянию рек Чуи и Катуни.
Следующая достопримечательность — урочище Калбак-Таш, где сохранились древние наскальные рисунки.
На ночь останавливаемся на базе отдыха, в районе Чибита.
Размещение в домиках.
Авто: 320 км, в дороге 6 часов. Пешая часть: 3 – 4 км, 2 – 3 часа.
Сегодня у нас ранний подъем, так как день предстоит насыщенный.
В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.
Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).
Возвращаемся на базу, обедаем.
После обеда нас ждет поездка на Акташский ретранслятор.
Здесь, с высоты, 3000 м.н.у.м, открываются потрясающие виды на долину реки Чуя и Северо-Чуйский хребет.
А если повезет и погода будет ясной, то можно увидеть главную гору Сибири – Белуху.
На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера.
Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.
Возвращение на базу отдыха.
Баня.
Авто: 180 км, в дороге 4 часа. Пешая часть: 5 – 6 км, 3 – 4 часа.
Покидаем уже обжитую базу и отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и Мертвого озера.
Затем наслаждаемся видом Улаганских озер, которые находятся на Улаганском нагорье и окружены прекрасными альпийскими лугами.
Следующий пункт программы – Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры.
В древности их возводили над могилами знатных людей.
Покидаем уже обжитую базу и отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.
Затем наслаждаемся видом озер Улаганского плато.
Здесь свой особый мир.
Климатические пояса варьируются: горная тайга, тундра и альпийские луга, встречаются участки, схожие по характеристикам с районами вечной мерзлоты.
Следующий пункт программы — Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры.
Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык.
Отсюда хорошо просматривается долина реки Чулышман.
С перевала спускаемся пешком.
Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины – Куркуре.
К вечеру прибываем на туристическую базу.
Размещение в домиках.
Авто: 140 км, в дороге 5 – 6 час. Пешая часть: 7 – 8 км, 3 – 4 часа.
Ранним утром переправляемся через реку Чулышман и идем пешком по долине реки Чульча.
Главная цель сегодняшнего дня водопад Учар.
Он известен своими каскадами, большой высотой и громким шумом воды.
Всего за день группе предстоит пройти около 20 километров.
Если Вы не уверены, что пройдете такой путь пешком, у Вас есть выбор — остаться на туристической базе и отдохнуть, можно порыбачить в реке Чулышман (рыбацкие снасти не выдаем), или арендовать лошадь и прогуляться вокруг базы (эта активность не входит в стоимость тура).
Возвращаемся на базу отдыха.
Баня.
Пешая часть: 22 км, 8 – 10 часов.
Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам.
Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой.
Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.
Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.
После обеда отдых на базе, прогулки в окрестностях.
Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении.
Пешая часть: 2 – 3 км, 3 – 4 часа.
День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера.
По-алтайски озеро называется Алтын-Кель — «Золотое озеро».
Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере.
По пути делаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.
По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в номерах.
Ближе к вечеру прогуляемся в местный зоопарк, при условии, что он будет работать.
Авто: до Телецкого озера 40 км (1,5 – 2 часа). Катер: 78 км, 2 – 2,5 часа. Пешая часть: 1 км, 30 мин.
День отдыха на Телецком озере.
Сегодня нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокую, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую Тайгу.
Сплав по реке Бия: 2 – 3 часа. Экскурсия с кресельным подъёмником: 2 – 3 часа.
Заключительный день тура, отправляемся в обратную дорогу.
В Горно-Алтайске посетим национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.
Переезд в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.
Авто (от Артыбаша до Барнаула): 430 км, в дороге 7 – 8 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
• Паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
• Полис ОМС.
• Обувь для пеших переходов, лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви.
• Сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы).
• Удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом.
• Комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
• Термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна).
• Теплый свитер.
• Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
• Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
• Кепка или панама.
• Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
• Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных.
• Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена.
• Купальный костюм.
• Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
• Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
• Маленький фонарик (налобный).
• Индивидуальные лекарственные средства.
• Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л. Термос по желанию.
• Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
• Сидение туристическое (хоба).
• Личная посуда (миска, кружка, ложка).
Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
• пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
• рулонный пластырь (1 шт.);
• бинт среднего размера (1 шт.);
• обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
• Аспирин (1 уп.);
• Цитрамон (1 уп.);
• капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
• глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
• средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т.п.) (2-3 уп.);
• антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т.п.) (1 шт.);
• средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т.п.) (1 шт.);
• эластичный бинт (1 шт.);
• средство от боли в горле (1-2 уп.);
• быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т.п.) (1-2 уп.);
• энзимный препарат (например, Мезим и т.п.) (1-2 уп.);
• антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т.п.) (1 уп.);
• поливитамины (по желанию).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
– на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
– в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
– в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня.
Ориентировочное время прибытия:
– в Горно-Алтайск 18:00 - 19:00 (время местное);
– в Бийск 20:30 - 21:30 (время местное);
– в Барнаул 23:00 - 00:00 (время местное);
– в Новосибирск 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т.е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку.
Участвовать в туре могут дети с 8 лет, но только в сопровождении родителей.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму.
Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.
При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте.
Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям! При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо за ранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.