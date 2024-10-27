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достаточно насыщенная. Пару дней было свободное время после обеда. Можно было сплавиться на рафте или покататься на лошадках за 1000-1500р. Но было бы лучше если бы это свободное время заняли бы экскурсиями. Физическая нагрузка умеренная и низкая. С нами везде ходили и женщины в возрасте до 70 лет, с палочками для скандинавской ходьбы. Одна даже к Учару сходила на 22 км. Прям респект! Жили на турбазах в деревянных домиках. Размещение по 2-4 человека. Тепло, сухо. Вполне комфортно. Автопутешествие немного пугало длительными переездами. Но их не так уж и много и прошли как-то незаметно. Более широкое представление получилось именно из-за того что нас везли, а не вели пешком. Частые остановки у красивых мест. В целом туром мы ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. Посмотрели ВЕСЬ Алтай именно благодаря авто. КРАСИВЕЙШИЕ МЕСТА! Местами немного дикие)) Ни грамма не жалею что поменяла море на Алтай!