2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
«Экскурсия дает общее представление о Барнауле и подходит для первого знакомства с его старинным и современным обликом»
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
«Благодаря продуманному аудиоряду и интерактивным элементам экскурсия превратится в нескучное знакомство с удивительным Барнаулом, где факты и вымысел переплетаются в увлекательные истории»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
600₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛытченко27 октября 2024Очень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсию. Прекрасный рассказчик и профессионал! Однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина7 октября 2024Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила
- ДДмитрий31 августа 2024Оксана прекрасный экскурсовод. Хорошо и понятно рассказывает. Мы были семьёй с детьми 11 и 20 лет. Всем интересно. Рекомендую.
- ЕЕкатерина12 августа 2024Узнала город с новой стороны. Интересная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, знает отлично историю города.
- ЮЮрий Волков28 сентября 2022Здравствуй, АлтайУдобное и своевременное получение информации.
- ООльга21 сентября 2022Здравствуй, АлтайПоездка была организована на высоком уровне, все очень понравилось.
- ИИрина20 сентября 2022Здравствуй, АлтайВсё прошло на отлично.
- ААнна21 августа 2022Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотурНам поездка очень понравилась! Много впечатлений, проехали большую часть Горного Алтая.
- ГГалина24 сентября 2021Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотурОчень продуманный, насыщенный и, в то же время, комфортный тур. Действительно, «Золотое алтайское кольцо»!
- ЕЕлена5 августа 2020Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотурВ путешествие ездили вдвоём, с мужем. Группа оказалась 11 человек. Разного возраста (от 16 до 71). Приоритетно женщины. Программа тура
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в ноябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Изучение достопримечательностей города Барнаула нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Барнауле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024