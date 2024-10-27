Обзорные и познавательные экскурсии Барнаула

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Барнауле, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Первое знакомство с Барнаулом
Пешая
87 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
«Экскурсия дает общее представление о Барнауле и подходит для первого знакомства с его старинным и современным обликом»
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
«Благодаря продуманному аудиоряду и интерактивным элементам экскурсия превратится в нескучное знакомство с удивительным Барнаулом, где факты и вымысел переплетаются в увлекательные истории»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
600 за человека
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лытченко
    27 октября 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Очень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсию. Прекрасный рассказчик и профессионал! Однозначно рекомендую!
    Очень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсиюОчень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсиюОчень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсиюОчень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсиюОчень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсиюОчень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсиюОчень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    7 октября 2024
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила
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    программу! Была в Барнауле впервые и совсем ничего про него не знала. Поэтому показалось, что это хорошо, как дополнение к основной программе. Для знакомства я бы брала что-то более стандартное. Понравились интерактивные вставки и интересные нестандартные факты. Благодарю за продукт😊

    Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!
  • Д
    Дмитрий
    31 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Оксана прекрасный экскурсовод. Хорошо и понятно рассказывает. Мы были семьёй с детьми 11 и 20 лет. Всем интересно. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Узнала город с новой стороны. Интересная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, знает отлично историю города.
  • Ю
    Юрий Волков
    28 сентября 2022
    Здравствуй, Алтай
    Удобное и своевременное получение информации.
  • О
    Ольга
    21 сентября 2022
    Здравствуй, Алтай
    Поездка была организована на высоком уровне, все очень понравилось.
  • И
    Ирина
    20 сентября 2022
    Здравствуй, Алтай
    Всё прошло на отлично.
  • А
    Анна
    21 августа 2022
    Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур
    Нам поездка очень понравилась! Много впечатлений, проехали большую часть Горного Алтая.
  • Г
    Галина
    24 сентября 2021
    Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур
    Очень продуманный, насыщенный и, в то же время, комфортный тур. Действительно, «Золотое алтайское кольцо»!
  • Е
    Елена
    5 августа 2020
    Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур
    В путешествие ездили вдвоём, с мужем. Группа оказалась 11 человек. Разного возраста (от 16 до 71). Приоритетно женщины. Программа тура
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    достаточно насыщенная. Пару дней было свободное время после обеда. Можно было сплавиться на рафте или покататься на лошадках за 1000-1500р. Но было бы лучше если бы это свободное время заняли бы экскурсиями. Физическая нагрузка умеренная и низкая. С нами везде ходили и женщины в возрасте до 70 лет, с палочками для скандинавской ходьбы. Одна даже к Учару сходила на 22 км. Прям респект! Жили на турбазах в деревянных домиках. Размещение по 2-4 человека. Тепло, сухо. Вполне комфортно. Автопутешествие немного пугало длительными переездами. Но их не так уж и много и прошли как-то незаметно. Более широкое представление получилось именно из-за того что нас везли, а не вели пешком. Частые остановки у красивых мест. В целом туром мы ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. Посмотрели ВЕСЬ Алтай именно благодаря авто. КРАСИВЕЙШИЕ МЕСТА! Местами немного дикие)) Ни грамма не жалею что поменяла море на Алтай!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Обзорные»

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  2. Самое главное
  3. Нагорный парк
  4. Дом Шадриных
  5. Набережная
  6. Чуйский тракт
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в ноябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Изучение достопримечательностей города Барнаула нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Барнауле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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