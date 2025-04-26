После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте).

Цветение маральника — природное явление. Интенсивность, масштаб и сроки цветения зависят исключительно от природы. Гид-инструктор прилагает максимум усилий, чтобы найти для вас самые красивые локации маральника.

В программе возможны изменения из-за погодных условий и других факторов без изменения качества и содержания тура.

Проживание. На туристических базах в горах в отдельно стоящих бунгало и 2-этажных корпусах. Размещение в 2-местных номерах с ванными комнатами. Горячая вода постоянно. В номерах тепло. На территориях баз есть бани.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня по 8-й, 3 обеда и ужины с 1-го дня по 7-й. Дополнительно оплачиваются обеды в придорожных кафе.

Связь и интернет. Работают все операторы (лучше всего МТС). Интернет может быть не всегда. В местах ночёвок связь постоянна.