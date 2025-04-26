Описание тура
Организационные детали
После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте).
Цветение маральника — природное явление. Интенсивность, масштаб и сроки цветения зависят исключительно от природы. Гид-инструктор прилагает максимум усилий, чтобы найти для вас самые красивые локации маральника.
В программе возможны изменения из-за погодных условий и других факторов без изменения качества и содержания тура.
Проживание. На туристических базах в горах в отдельно стоящих бунгало и 2-этажных корпусах. Размещение в 2-местных номерах с ванными комнатами. Горячая вода постоянно. В номерах тепло. На территориях баз есть бани.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня по 8-й, 3 обеда и ужины с 1-го дня по 7-й. Дополнительно оплачиваются обеды в придорожных кафе.
Связь и интернет. Работают все операторы (лучше всего МТС). Интернет может быть не всегда. В местах ночёвок связь постоянна.
Программа тура по дням
Закат на берегу Телецкого озера
В аэропорту Барнаула встречаемся в 08:00. В аэропорту Горно-Алтайска — в 12:00.
Далее по Чуйскому тракту отправимся в посёлок Артыбаш, где находится туристическая база для первой ночёвки. По дороге остановимся в кафе на обед. Встретим закат на берегу Телецкого озера.
Рассвет у Телецкого озера, на катере к водопаду и база отдыха у Катуни
С желающими встретим рассвет и понаблюдаем за просыпающейся природой с видом на Телецкое озеро. А ещё это хорошая возможность для фотографов сделать эффектные кадры.
После завтрака отправимся на катере до водопада Корбу и насладимся водными просторами. Затем нас ждёт переезд к новому месту размещения — по Чуйскому тракту вдоль знаменитой Катуни. По дороге сделаем несколько остановок для фотографирования и на обед в кафе. К вечеру заселимся на базу отдыха на берегу Катуни.
Богатства Катуни и Чемальской долины
Сегодня весь день будем много гулять и любоваться владениями Катуни и Чемальской долины. Отправимся на остров Патмос, на котором расположен храм. Вдоль реки пройдём к Чемальской ГЭС. Увидим самое узкое и глубокое место Катуни — Ороктойский порог. Будем останавливаться на красивых локациях для фото. Главная цель — цветущий маральник. Есть вероятность встретить лошадей и запечатлеть их на фоне гор. Устроим обед-пикник на природе.
Вечером вернёмся на базу.
По Чуйскому тракту через перевалы и закат с видом на ледники
Приготовьтесь любоваться невероятными пейзажами — едем в одну из самых красивых частей Алтая! Туда, где совсем рядом Монголия и Китай! Путь лежит по Чуйскому тракту и через горные перевалы Чике-Таман и Семинский. Увидим природный памятник, похожий на зубы дракона, и место слияния Чуи и Катуни. На обед остановимся в кафе. Закат встретим на смотровой площадке, с которой открывается панорама ледников Северо-Чуйского хребта.
С комфортом разместимся в домиках на туристической базе в посёлке Курай.
Марс, традиционный обед у местных, съёмка на закате и музыкальный вечер
Сегодня отправимся гулять по Алтайскому Марсу. На обед нас ждут в гости местные жители, которые расскажут нам о традициях, быте и философии коренных народов Алтая. Попробуем блюда национальной кухни.
На закате проведём съёмку со смотровой площадки с видом на Чуйскую степь, извилистую реку Чуя и заснеженные склоны Южно-Чуйского хребта.
Вечером вернёмся на базу отдыха, куда сегодня приедет местный сказитель Кайчи. В традиционном жилище алтайцев он выступит с концертом для нашей группы. Послушаем горловое пение, игру на музыкальных инструментах и национальные песни.
Гейзерное озеро, Улаганское плато и скалистый каньон с водопадами
После завтрака отправимся в живописнейшее место Алтая — Улаганское плато. По пути остановимся у разноцветного Гейзерного озера, проедем через «Красные ворота», увидим фотогеничное озеро Киделю, насладимся пейзажами Улаганского перевала и Пазырыкских курганов. Посмотрим на долину реки Чулышман с перевала Кату-Ярык. Восхитимся масштабами скалистого каньона с водопадами. Посреди такой красоты устроим обед-пикник.
Вечером вернёмся на базу отдыха в Курай.
Рассвет с панорамой Курайской степи, Манжерок и вечер у костра
Встанем пораньше, чтобы отправиться встречать рассвет в горах. На видовую точку нас забросят внедорожники. Встретим первые лучи солнца с панорамой Курайской степи и пиков Северо-Чуйского хребта.
Позавтракав на базе отдыха, выезжаем в сторону Барнаула. По пути будет много остановок для фото. Прогуляемся по старой Тюнгурской дороге и остановимся на ночь на алтайском курорте Манжерок. Туристический комплекс находится прямо на берегу Катуни. С желающими поднимемся по канатной дороге на гору на высоту 1240 метров (за доплату).
Вечером соберёмся на чаепитие в беседке и пообщаемся у костра.
Возвращение в Барнаул
После завтрака выезжаем из коттеджа и отправляемся в Барнаул. По дороге остановимся у ещё одной интересной природной достопримечательности. Заедем на сувенирный и медовый рынки. Пообедаем в кафе.
Ближе к вечеру будем в Барнауле.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|87 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины и 3 обеда
- Переезды на 18-местном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit
- Заброски в горы на внедорожниках
- Рекреационные сборы в нацпарках
- Билеты на смотровые площадки и объекты по программе
- Работа гида-фотографа
- Фотографирование гостей на их телефоны на фоне цветущего маральника и природных достопримечательностей
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно из Барнаула до вашего города
- 1-местное размещение - 17 500 рублей
- Обеды в придорожных кафе (5 раз)
- Канатная дорога (по желанию) - 1200 рублей
- Баня (по желанию)
- После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте)