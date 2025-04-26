Алтай в цветах маральника: фототур

Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Всего один месяц в году можно увидеть Алтай в розово-фиолетовых оттенках с фоном из припорошенных снегом вершин. Живописные горные края наряжаются в маральник — он же рододендрон Ледебура. В туре
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запланированы остановки для фото, встречи рассветов и закатов со смотровых площадок.

При этом необязательно быть фотографом — можно просто наслаждаться пейзажами просыпающихся Телецкого озера и Курайской степи, панорамой Чуйской степи и заснеженных склонов хребта в лучах закатного солнца. Послушаем горловое пение, национальные песни и услышим звучание Чуи и Катуни. Попробуем традиционные блюда в гостях у местных. Сопровождает путешествие гид-фотограф.

Алтай в цветах маральника: фототур
Алтай в цветах маральника: фототур
Алтай в цветах маральника: фототур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте).

Цветение маральника — природное явление. Интенсивность, масштаб и сроки цветения зависят исключительно от природы. Гид-инструктор прилагает максимум усилий, чтобы найти для вас самые красивые локации маральника.

В программе возможны изменения из-за погодных условий и других факторов без изменения качества и содержания тура.

Проживание. На туристических базах в горах в отдельно стоящих бунгало и 2-этажных корпусах. Размещение в 2-местных номерах с ванными комнатами. Горячая вода постоянно. В номерах тепло. На территориях баз есть бани.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня по 8-й, 3 обеда и ужины с 1-го дня по 7-й. Дополнительно оплачиваются обеды в придорожных кафе.

Связь и интернет. Работают все операторы (лучше всего МТС). Интернет может быть не всегда. В местах ночёвок связь постоянна.

Программа тура по дням

1 день

Закат на берегу Телецкого озера

В аэропорту Барнаула встречаемся в 08:00. В аэропорту Горно-Алтайска — в 12:00.

Далее по Чуйскому тракту отправимся в посёлок Артыбаш, где находится туристическая база для первой ночёвки. По дороге остановимся в кафе на обед. Встретим закат на берегу Телецкого озера.

Закат на берегу Телецкого озераЗакат на берегу Телецкого озера
2 день

Рассвет у Телецкого озера, на катере к водопаду и база отдыха у Катуни

С желающими встретим рассвет и понаблюдаем за просыпающейся природой с видом на Телецкое озеро. А ещё это хорошая возможность для фотографов сделать эффектные кадры.

После завтрака отправимся на катере до водопада Корбу и насладимся водными просторами. Затем нас ждёт переезд к новому месту размещения — по Чуйскому тракту вдоль знаменитой Катуни. По дороге сделаем несколько остановок для фотографирования и на обед в кафе. К вечеру заселимся на базу отдыха на берегу Катуни.

Рассвет у Телецкого озера, на катере к водопаду и база отдыха у КатуниРассвет у Телецкого озера, на катере к водопаду и база отдыха у КатуниРассвет у Телецкого озера, на катере к водопаду и база отдыха у КатуниРассвет у Телецкого озера, на катере к водопаду и база отдыха у КатуниРассвет у Телецкого озера, на катере к водопаду и база отдыха у Катуни
3 день

Богатства Катуни и Чемальской долины

Сегодня весь день будем много гулять и любоваться владениями Катуни и Чемальской долины. Отправимся на остров Патмос, на котором расположен храм. Вдоль реки пройдём к Чемальской ГЭС. Увидим самое узкое и глубокое место Катуни — Ороктойский порог. Будем останавливаться на красивых локациях для фото. Главная цель — цветущий маральник. Есть вероятность встретить лошадей и запечатлеть их на фоне гор. Устроим обед-пикник на природе.

Вечером вернёмся на базу.

Богатства Катуни и Чемальской долиныБогатства Катуни и Чемальской долиныБогатства Катуни и Чемальской долиныБогатства Катуни и Чемальской долиныБогатства Катуни и Чемальской долиныБогатства Катуни и Чемальской долины
4 день

По Чуйскому тракту через перевалы и закат с видом на ледники

Приготовьтесь любоваться невероятными пейзажами — едем в одну из самых красивых частей Алтая! Туда, где совсем рядом Монголия и Китай! Путь лежит по Чуйскому тракту и через горные перевалы Чике-Таман и Семинский. Увидим природный памятник, похожий на зубы дракона, и место слияния Чуи и Катуни. На обед остановимся в кафе. Закат встретим на смотровой площадке, с которой открывается панорама ледников Северо-Чуйского хребта.

С комфортом разместимся в домиках на туристической базе в посёлке Курай.

По Чуйскому тракту через перевалы и закат с видом на ледникиПо Чуйскому тракту через перевалы и закат с видом на ледникиПо Чуйскому тракту через перевалы и закат с видом на ледникиПо Чуйскому тракту через перевалы и закат с видом на ледникиПо Чуйскому тракту через перевалы и закат с видом на ледникиПо Чуйскому тракту через перевалы и закат с видом на ледники
5 день

Марс, традиционный обед у местных, съёмка на закате и музыкальный вечер

Сегодня отправимся гулять по Алтайскому Марсу. На обед нас ждут в гости местные жители, которые расскажут нам о традициях, быте и философии коренных народов Алтая. Попробуем блюда национальной кухни.

На закате проведём съёмку со смотровой площадки с видом на Чуйскую степь, извилистую реку Чуя и заснеженные склоны Южно-Чуйского хребта.

Вечером вернёмся на базу отдыха, куда сегодня приедет местный сказитель Кайчи. В традиционном жилище алтайцев он выступит с концертом для нашей группы. Послушаем горловое пение, игру на музыкальных инструментах и национальные песни.

Марс, традиционный обед у местных, съёмка на закате и музыкальный вечерМарс, традиционный обед у местных, съёмка на закате и музыкальный вечерМарс, традиционный обед у местных, съёмка на закате и музыкальный вечерМарс, традиционный обед у местных, съёмка на закате и музыкальный вечерМарс, традиционный обед у местных, съёмка на закате и музыкальный вечер
6 день

Гейзерное озеро, Улаганское плато и скалистый каньон с водопадами

После завтрака отправимся в живописнейшее место Алтая — Улаганское плато. По пути остановимся у разноцветного Гейзерного озера, проедем через «Красные ворота», увидим фотогеничное озеро Киделю, насладимся пейзажами Улаганского перевала и Пазырыкских курганов. Посмотрим на долину реки Чулышман с перевала Кату-Ярык. Восхитимся масштабами скалистого каньона с водопадами. Посреди такой красоты устроим обед-пикник.

Вечером вернёмся на базу отдыха в Курай.

Гейзерное озеро, Улаганское плато и скалистый каньон с водопадамиГейзерное озеро, Улаганское плато и скалистый каньон с водопадамиГейзерное озеро, Улаганское плато и скалистый каньон с водопадамиГейзерное озеро, Улаганское плато и скалистый каньон с водопадамиГейзерное озеро, Улаганское плато и скалистый каньон с водопадамиГейзерное озеро, Улаганское плато и скалистый каньон с водопадами
7 день

Рассвет с панорамой Курайской степи, Манжерок и вечер у костра

Встанем пораньше, чтобы отправиться встречать рассвет в горах. На видовую точку нас забросят внедорожники. Встретим первые лучи солнца с панорамой Курайской степи и пиков Северо-Чуйского хребта.

Позавтракав на базе отдыха, выезжаем в сторону Барнаула. По пути будет много остановок для фото. Прогуляемся по старой Тюнгурской дороге и остановимся на ночь на алтайском курорте Манжерок. Туристический комплекс находится прямо на берегу Катуни. С желающими поднимемся по канатной дороге на гору на высоту 1240 метров (за доплату).

Вечером соберёмся на чаепитие в беседке и пообщаемся у костра.

Рассвет с панорамой Курайской степи, Манжерок и вечер у костраРассвет с панорамой Курайской степи, Манжерок и вечер у костраРассвет с панорамой Курайской степи, Манжерок и вечер у костраРассвет с панорамой Курайской степи, Манжерок и вечер у костраРассвет с панорамой Курайской степи, Манжерок и вечер у костра
8 день

Возвращение в Барнаул

После завтрака выезжаем из коттеджа и отправляемся в Барнаул. По дороге остановимся у ещё одной интересной природной достопримечательности. Заедем на сувенирный и медовый рынки. Пообедаем в кафе.

Ближе к вечеру будем в Барнауле.

Возвращение в БарнаулВозвращение в Барнаул

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет87 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины и 3 обеда
  • Переезды на 18-местном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit
  • Заброски в горы на внедорожниках
  • Рекреационные сборы в нацпарках
  • Билеты на смотровые площадки и объекты по программе
  • Работа гида-фотографа
  • Фотографирование гостей на их телефоны на фоне цветущего маральника и природных достопримечательностей
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно из Барнаула до вашего города
  • 1-местное размещение - 17 500 рублей
  • Обеды в придорожных кафе (5 раз)
  • Канатная дорога (по желанию) - 1200 рублей
  • Баня (по желанию)
  • После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэропорт, 12:00
Завершение: Г. Барнаул, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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