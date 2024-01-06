Вас ждут живописные окрестности Чуйского тракта, Голубые озёра или «глаза Катуни», посещение питомника, где живут беловежские зубры, инопланетные пейзажи и причудливые рисунки на дне Гейзерного озера.
Описание тура
Организационные детали
Наше путешествие больше автомобильное, чем пешее, и основную часть маршрута мы проедем на машине. Однако очень важно, чтобы во время пеших прогулок вы чувствовали себя комфортно и не замерзли. Обязательно берите с собой удобную теплую обувь с хорошей подошвой (лучше треккинговые ботинки), теплую куртку с ветрозащитными штанами, варежки и шерстяные носки. Пригодятся также палки для ходьбы, туристическая сидушка и солнцезащитные очки. А еще не забудьте паспорт и медицинский полис ОМС.
Проживание. Будем жить на туристических базах в домиках с удобствами (2- и 3-местное размещение).
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины, новогодний банкет. Обеды и остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Озеро Светлое, «глаза Катуни» и Зубы дракона
Встретимся в 07:00 в аэропорту Барнаула, в 07:30 на автовокзале (или в аэропорту Горно-Алтайска в 13:00) и поедем к озеру Светлому. Это единственное место на Алтае, куда на зимовку прилетают лебеди. Понаблюдаем за птицами со смотровых площадок и продолжим наш путь.
Увидим Голубые озёра, не замерзающие даже зимой. Их называют «глазами Катуни». Найти их летом нельзя, потому что они превращаются в русло реки, и в этих местах уже не погуляешь.
Затем переместимся к скалам Зубы дракона. Своё название они получили из-за необычной форму. Скалы похожи на каменные клыки, торчащие прямо в центре реки. Подобраться к ним поближе можно по деревянному мосту.
Ближе к вечеру доберёмся до Чемала и разместимся там на базе отдыха.
Че-Чкыш, Ороктойский мост, остров Патмос и Чемальская ГЭС
С утра вас ждёт экскурсия по ущелью горных духов, Че-Чкыш, во время которой мы посетим ручей здоровья, замёрзший водопад и поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться зимним пейзажем Катуни. Также увидим пещеру и наскальные рисунки, рассказывающие о быте скифов.
Проедем по подвесному Ороктойскому мосту и увидим самое глубокое место реки — до дна в этом месте около 70 метров! С этим мостом связана любопытная легенда про богатыря Сартыкпая — послушаем ее, когда окажемся на месте.
Далее отправимся на остров Патмос. На нём расположен действующий православный храм Иоанна Богослова. Затем по «козьей» тропе дойдём до Чемальской ГЭС.
Завершим день посещением пасеки, где сможем попробовать натуральный алтайский мёд.
Окрестности Чуйского тракта
После завтрака на базе отдыха, отправимся исследовать Чуйский тракт, признанный одной из самых живописных дорог России. По дороге заедем в Чергинский зубрятник. Это единственный в Сибири питомник, где живут беловежские зубры — редчайший вид, который находится в Красной книге. Ещё в прошлом веке они оказались на грани вымирания, чтобы их спасти, были созданы такие питомники. Вы сможете погладить и покормить животных.
Дальше проедем по колоритным перевалам — Семинскому и Чике-Таман. Затем увидим каменные ворота Айры-Таш — две огромные скалы, высотой около 18 метров, раскинувшиеся с двух сторон дороги. Сделаем остановку в парке Чуй-Оозы — место, где сливаются две реки, Катунь и Чуя. Осмотрим необычный памятник Кольке Снегирёву, вымышленному герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», шофёру, который, согласно сюжету, погиб в этих местах.
Вечером заселимся на базу в селе Чибит.
Гейзерное озеро и высадка на «Марс»
Сегодня с утра поедем к Гейзерному озеру с необычными рисунками на дне. Вода здесь не замерзает даже в самые сильные морозы, при этом её температура круглый год не превышает 10 градусов. После этого доберёмся до Курайской степи, полюбуемся панорамой заснеженных вершин Северо-Чуйского хребта и ледниками Актру.
Следующая остановка — Марс! Да, на Алтае есть свой Марс с ярко-красными холмами и инопланетными видами. Цвета гор здесь поражают воображение: жёлтые, зелёные, бордовые и даже фиолетовые! Погуляем по «другой планете» и, конечно, запечатлим её на фото.
Вечером вернёмся на нашу базу, поужинаем и обменяемся впечатлениями после насыщенного дня.
Бушующая Катунь, святилище Адыр-Кан и село Сростки
До отъезда ещё есть время, поэтому мы успеем посетить несколько интересных локаций. Заедем посмотреть, как Катунь в пороге Ильгумень разламывает ледяные преграды. Затем посетим святилище Адыр-Кан. В этом археологическом комплексе можно увидеть древние петроглифы и многочисленные каменные курганы.
У вас будет возможность докупить сувениры, если вы еще не успели выбрать подарок с Алтая. Заглянем на туристический базар, где продаются и травяные чаи, и мёд, и кедровые орешки.
После этого побываем в селе Сростки — на родине известного советского режиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина. Поднимемся на гору Пикет. Вернёмся в Горно-Алтайск около 16:00. До автовокзала Барнаула доберёмся к 21:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|61 250 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины
- Трансфер из/до аэропорта (Горно-Алтайска) или автовокзала
- Трансфер по маршруту
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Переезд до Барнаула
- Обеды, остальное питание
- Дополнительные экскурсии и развлечения (прокат снегоходов, обучение в горнолыжном комплексе, подъёмник)
- Трансфер до аэропорта Барнаула
- Если вы прилетаете в Горно-Алтайск, то не попадаете на озеро Светлое
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Организация на высоте, всё продумано, отличные места для проживания и питания. Потрясающе красивые виды 😍. Это действительно стоит увидеть.
Отдельное спасибо нашему гиду и водителю Павлу за внимательное отношение