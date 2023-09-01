Вдохнуть чистейший горный воздух и насладиться великолепными пейзажами цветущих лугов на фоне самых ярких достопримечательностей Алтая.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Легендарный Чуйский тракт
Встречаемся в г. Барнаул на пл. Советов.
Знакомимся с гидом и отправляемся в наше короткое, но очень яркое путешествие.
День будет очень насыщенным, практически весь день будем в дороге и прибудем к месту отдыха уже ближе к вечеру.
Первая наша остановка, не считая санитарных, будет на въезде в Республику Алтай.
Здесь мы увидим нашу красавицу Катунь и узнаем, что символизирует композиция, установленная на границе двух Алтайских регионов.
Подкрепившись на обеде в с. Карлушка отправляемся дальше по Чуйскому тракту в сторону Монголии (обед в стоимость не входит).
Чем ближе Горный Алтай, тем более живописными будут окружающие виды.
Перед подъемом на Семинский перевал замедлим скорость до полной остановки.
Огромные поляны цветущих огоньков порадуют нас своей волшебной красотой.
А на протяжении последующих 10 км, по мере подъема на седловину понаблюдаем смену смешанного лиственно-соснового леса кедрачом.
На вершине перевала нас встретят сувенирные лавки и торговые палатки с традиционным ассортиментом — мёд, кедровые орехи, изделия народных промыслов и многочисленные сувениры.
Оставив приобретение подарков на обратный путь, совершим небольшую прогулку среди вековых кедров.
Будьте готовы: горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.
Отбросив ненужные мысли из головы, подышим свежим и чистым горным воздухом, наполненным целительными ароматами кедра и можжевельника.
Спустившись с перевала, попадём в географический центр Горного Алтая.
Остановимся на ночевку в с. Онгудай, расположеное в долине реки Урсул среди отрогов Теректинского хребта, на высоте 860 м над уровнем моря.
После ужина (ужин не входит в стоимость) нас ждут вечерние посиделки у костра с легендами и мифами от нашего гида.
Километраж ~450 км. Время в пути ~ 8 часов.
Радужный Марс
Сегодня будет самый яркий и насыщенный впечатлениями день.
После завтрака мы отправимся в царство высокогорного Алтая (завтрак не входит в стоимость).
Первое, что будет в программе дня — незабываемый серпантин перевала Чике-Таман.
4 километра самого эффектного подъема приведут нас на высоту 1460 метров.
На вершине перевала оборудована смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама громад Теректинского хребта.
Следующая остановка будет в священном месте — Чуй-оозы.
Это место встречи двух крупных рек Алтая, Чуи и Катуни.
Здесь нам предстоит разглядеть на скале лик богатыря, охраняющего мир и покой на этой земле.
Далее мы посетим самое загадочное озеро Алтая — "Гейзерное".
Маленькое ярко-голубое озерцо умеет создавать причудливые рисунки на дне, благодаря подземным источникам.
Проехав далее по Чуйскому тракту, мы попадаем в совершенно другой Алтай — мир высокогорных степей.
Горы вдруг расступаются, растительность сменится на полупустынную, и вдруг перед нами открываются они — высоченные четырехтысячные ледники великолепного Северо-Чуйский хребта.
Насладившись этим величием, отправляемся в ещё более удивительное место — Алтайский Марс.
Это цветные горы, богатые различными полиметаллическими рудами, минералами Каких только оттенков здесь нет!
Красные, жёлтые, фиолетовые, белые.
Космические пейзажи, от которых просто захватывает дух.
К вечеру возвращаемся в с. Онгудай.
Километраж ~ 480 км. Время в пути ~ 8 часов. Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Обратный путь
После завтрака отправляемся в обратную дорогу.
Сделаем несколько санитарных остановок.
На Семинском перевале будет получасовая остановка для приобретения подарков и сувениров.
К вечеру прибудем в г. Барнаул.
Километраж ~ 450 км. Время в пути ~ 8 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, размещение 2-х, 3-х, 4-местное (душ, благоустроенный туалет на улице/этаже).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Трех- четырехместное
|15 800
|Двухместное
|18 300
|Одноместное
|20 800
Варианты проживания
Гостиница «В горах» или аналогичная
Мини-гостиничный комплекс "В Горах" находится на живописном берегу горной реки Урсул, в самом центре Республики Алтай, в 10 км от районного центра с. Онгудай. 647 км Чуйского тракта.
3-х, 4-х местное (душ, благоустроенный туалет на улице/этаже).
Возможно размещение в гостинице “Шелковый путь”, Янтарный сад, гостиница “В горах” или аналогичных.
Возможно более комфортное размещение за доп. плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
- Проживание в домиках/гостинице эконом-класса
- Сопровождение гида-проводника
- Аренда УАЗ
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание (питание в кафе средний чек 350-400 руб.)
- Оплата прохода к Гейзерному озеру, 100-150 руб
- Оплата в урочище Кызыл-Чин, 400-500 руб
- Страховка от укуса клеща (период май - июнь)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank;
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Какой минимальный возраст участников тура?
Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие изменения возможны в программе?
Организатор тура оставляет за собой право менять:
- порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
- объект размещения группы на аналогичный.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Мы из Новосибирска, но то что тур начинается в Барнауле нас не смутил, просто самостоятельно взяли билеты на автобус, подгадав удобное время прибытия. По прибытию в Барнаул мы сразу связались с нашим гидом Андреем, как оказалось он уже ждал нас на месте сбора. 👍
В группе нас было 4 человека, что очень комфортно, как для передвижения, так и для отдыха в общем. В первый день было много времени в дороге, но и мы не в Манжерок собирались, и были к этому готовы. В первый день мы заехали на родину Василия Шукшина, посмотрели его памятник и узнали легенду о хане Алтае, его дочери Катуни и ее избраннике Бийе, посетили Камышлинский водопад, пофотографировались на подвесном мосту и к вечеру были в с. Онгудай.
Второй день был самым насыщенным: прекрасные виды, остановки для фото, интересные локации, места и истории! Проехали через перевал Чике-Таман, взобрались к водопаду, останавливались на прекрасных смотровых площадках, увидели слияние рек Чуя - Катунь, остановились возле памятника Кольке Снегиреву, посмотрели на старый Чуйский тракт и это было только начало. . Впереди нас ждало самое классное - ледники Северо-Чуйского хрипта, как это прекрасно, не передать словами! ❤️😍
Впервые мы их увидели, когда посещали "Гейзерное" озеро, там же нам Андрей рассказал что влияет на рисунок озера и почему именно такое название. Дальше мы поехали на Алтайский Марс, взобрались по самому сложному маршруту и поехали в сторону ледников. И вот тут - огромная благодарность Андрею, от чистого сердца СПАСИБО, что показал нам прекрасную смотровую площадку!!! 🙏 Все сложилось наилучшим для нас образом и когда мы там были все тучи ушли, дождик (или даже снег) прекратился, выглянуло солнышко и мы смогли насладиться этим видом, который будет согревать память до следующего лета точно!
В третий день мы выехали пораньше, чтобы успеть заехать в Манжерок подняться на канатной дороге и перекусить. Курорт красивый, но после увиденного, как и говорил Андрей, горы эти будут казаться холмами, так и вышло.
Дорога обратно была быстрой и такой же комфортной. Тур составлен классно, да, дороги много, но если вы ограничены по времени отдыха, а хочется посмотреть побольше - не сомневайтесь, берите этот тур!
Кто говорит о проживании и об автомобиле для передвижения, посмотрите сначала на стоимость тура, а потом открывайте рот, а лучше просто выберите другой вариант, чтобы себе и людям нервы не трепать😉
Оценка организации тура:
водитель-гид Андрей - отлично,
место ночевки, турбаза "Янтарный сад", - отлично,
маршрут - насыщенный😊
До путешествия менеджер Большой Страны всегда была на связи, вежливо и корректно отвечала на все интересующие вопросы.
Водитель Андрей интересно, весело рассказывал факты, легенды, истории, помогал полезными советами, аккуратно вел машинку, с ним спокойно и надежно.
Всё прошло без накладок, побывали везде, где было запланировано. Не скучно, не устали. Не было нигде какого-то негатива или напряжения. В целом остались только теплые впечатления от отдыха, я однозначно еще буду обращаться и рекомендовать знакомым.