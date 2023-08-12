1 день

Музей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет и Синюха

Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).

Выезд из города 9:00 (местное время).

В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, индивидуальный трансфер Горно-Алтайск – Сростки (65 км, за доп. плату). Встреча с гидом и группой в с. Сростки с 11:30 до 13:00.

Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – тихая деревенька на Чуйском тракте, родина В. М. Шукшина.

Персонажей произведений писателя, актера, режиссера вы встретите в его родной деревеньке.

Экскурсия во Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина.

Вы посетите одну из экспозиций: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».

Пешеходная прогулка к памятнику знаменитому земляку на гору Пикет, где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае» и откуда открывается панорама на самое режиссерское село Алтая.

Задумчиво сидящая фигура писателя будто фантазирует о новых чудиках.

Трансфер Сростки – Манжерок (105 км).

Что такое Манжерок?

Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок – это не только название села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.

Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).

Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.

«Здравствуй, Алтай!», – так и хочется сказать этому впечатляющему виду на горную страну.

Трансфер Манжерок – Бирюзовая Катунь (15 км).

Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.

Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях.

Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного.

Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» или подобное в районе Нижней Катуни.

Ужин.

Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем, какие ожидания или трансформации ждут нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».

Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» в районе Бирюзовой Катуни. Пешком – 3 км, авто – 330 км.