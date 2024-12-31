Разместимся у горнолыжного курорта на берегу Катуни и каждый день будем наслаждаться видами
Описание тура
Организационные детали
Необходимо сообщить организатору, где вас встретить — в Барнауле, Горно-Алтайске или Бийске. Организатор подскажет, какие билеты лучше купить. Если вам нужен 1-местный номер или повышение категории гостиницы, просим тоже сообщить об этом организатору заранее.
Проживание. На туристической базе «Манжерок» 2* на берегу Катуни в 2-местных номерах. Возможно размещение в номере ребёнка на дополнительном месте, повышение категории гостиницы и бронирование 1-местного номера за доплату. На территории турбазы есть кафе, банный комплекс, тренажёрный зал, площадка для пикника.
*Фото турбазы взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный автобус.
Дети. Рекомендуем от 7 лет.
Программа тура по дням
Манжерок
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Ближе к вечеру заселимся в гостиницу в селе Манжерок, что на берегу Катуни в сосновом лесу.
Если данный день выпадает на 31 декабря, вы сможете встретить Новый год за торжественным ужином с фейерверком и послушать поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (банкет и программа за доплату). Для взрослых и детей будут проведены конкурсы и развлекательные мероприятия.
День в вашем распоряжении
Сегодня высыпаемся, отдыхаем и делаем, что хочется. Вы сами выберете занятие по душе. Сможете отправиться на дополнительную экскурсию, посетить банный комплекс, посидеть на берегу Катуни или провести день активно на горнолыжном курорте.
Голубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы дракона
Сегодня посетим уникальное место, доступное только в холодное время года — Голубые озёра «Глаза Катуни». Они открываются в конце осени, когда уровень воды в реке падает. Здесь на берегу есть баня, в которой можно погреться, а затем нырнуть в прозрачную воду!
Далее отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Прогуляемся по козьей тропе и найдём Зубы дракона.
Горнолыжный курорт и отдых на ваш выбор
После завтрака насладимся зимним отдыхом на склонах Алтая. Поднимемся по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается потрясающая снежная панорама города и хребтов. Желающие смогут сегодня вдоволь накататься на лыжах, сноуборде, снегоходе или ватрушках (за доплату).
Где зимуют белые лебеди
Пора испытать одно из главных впечатлений путешествия и увидеть место, где зимуют белые лебеди на Алтае — озеро Светлое. Более 800 особей каждый год проводят здесь холодный сезон. Мы сможем покормить лебедей и сделать потрясающие белые-белые фото на память.
Отъезд
Возвращение в город.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Турбаза «Манжерок» 2*, 2-местный номер (за одного)
|71 100 ₽
|Парк-отель «Ая» 4*, 2-местный номер (за одного)
|95 310 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от/до аэропорта и по маршруту на комфортабельном автобусе
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска/Бийска и обратно в ваш город
- 1-местное размещение
- Обеды и ужины
- Праздничный банкет с развлекательной программой
- Канатная дорога - 1200 ₽
- Входные билеты на объекты по программе - 150-250 ₽
- Дополнительные экскурсии и развлечения (катание на лыжах, сноуборде, снегоходах, посещение банного комплекса)