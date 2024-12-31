Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи

Встретить первые дни года среди снежных вершин, увидеть лебедей и выбрать развлечения на свой вкус
Добавим в праздничные дни ещё больше ощущения волшебства и сказки — отправимся встречать год среди снежных вершин Алтая.

Разместимся у горнолыжного курорта на берегу Катуни и каждый день будем наслаждаться видами
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из окна и ароматами соснового леса. Увидим локации, которые здесь доступны только зимой: «Глаза Катуни» и лебединое озеро Светлое. Посетим остров Патмос, расположенный посреди реки, и найдём Зубы дракона. Вы сможете выбежать из бани в холодную воду и вдоволь накататься на лыжах, сноубордах и ватрушках.

Для желающих будет организован новогодний банкет с развлекательной программой — ни о каких салатах и поздравлениях думать не нужно, мы всё сделаем за вас.

Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимо сообщить организатору, где вас встретить — в Барнауле, Горно-Алтайске или Бийске. Организатор подскажет, какие билеты лучше купить. Если вам нужен 1-местный номер или повышение категории гостиницы, просим тоже сообщить об этом организатору заранее.

Проживание. На туристической базе «Манжерок» 2* на берегу Катуни в 2-местных номерах. Возможно размещение в номере ребёнка на дополнительном месте, повышение категории гостиницы и бронирование 1-местного номера за доплату. На территории турбазы есть кафе, банный комплекс, тренажёрный зал, площадка для пикника.

*Фото турбазы взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный автобус.

Дети. Рекомендуем от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Манжерок

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Ближе к вечеру заселимся в гостиницу в селе Манжерок, что на берегу Катуни в сосновом лесу.

Если данный день выпадает на 31 декабря, вы сможете встретить Новый год за торжественным ужином с фейерверком и послушать поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (банкет и программа за доплату). Для взрослых и детей будут проведены конкурсы и развлекательные мероприятия.

МанжерокМанжерокМанжерокМанжерокМанжерокМанжерокМанжерокМанжерокМанжерокМанжерок
2 день

День в вашем распоряжении

Сегодня высыпаемся, отдыхаем и делаем, что хочется. Вы сами выберете занятие по душе. Сможете отправиться на дополнительную экскурсию, посетить банный комплекс, посидеть на берегу Катуни или провести день активно на горнолыжном курорте.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
3 день

Голубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы дракона

Сегодня посетим уникальное место, доступное только в холодное время года — Голубые озёра «Глаза Катуни». Они открываются в конце осени, когда уровень воды в реке падает. Здесь на берегу есть баня, в которой можно погреться, а затем нырнуть в прозрачную воду!

Далее отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Прогуляемся по козьей тропе и найдём Зубы дракона.

Голубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы драконаГолубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы драконаГолубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы драконаГолубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы дракона
4 день

Горнолыжный курорт и отдых на ваш выбор

После завтрака насладимся зимним отдыхом на склонах Алтая. Поднимемся по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается потрясающая снежная панорама города и хребтов. Желающие смогут сегодня вдоволь накататься на лыжах, сноуборде, снегоходе или ватрушках (за доплату).

Горнолыжный курорт и отдых на ваш выборГорнолыжный курорт и отдых на ваш выборГорнолыжный курорт и отдых на ваш выборГорнолыжный курорт и отдых на ваш выбор
5 день

Где зимуют белые лебеди

Пора испытать одно из главных впечатлений путешествия и увидеть место, где зимуют белые лебеди на Алтае — озеро Светлое. Более 800 особей каждый год проводят здесь холодный сезон. Мы сможем покормить лебедей и сделать потрясающие белые-белые фото на память.

Где зимуют белые лебедиГде зимуют белые лебедиГде зимуют белые лебедиГде зимуют белые лебеди
6 день

Отъезд

Возвращение в город.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Турбаза «Манжерок» 2*, 2-местный номер (за одного)71 100 ₽
Парк-отель «Ая» 4*, 2-местный номер (за одного)95 310 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до аэропорта и по маршруту на комфортабельном автобусе
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска/Бийска и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение
  • Обеды и ужины
  • Праздничный банкет с развлекательной программой
  • Канатная дорога - 1200 ₽
  • Входные билеты на объекты по программе - 150-250 ₽
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (катание на лыжах, сноуборде, снегоходах, посещение банного комплекса)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 8:30 / аэропорт Горно-Алтайска, 13:00 (возможна встреча на ж/д вокзале)
Завершение: Барнаул / Горно-Алтайск, точное время возвращения сообщит организатор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Барнаула

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