Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Ближе к вечеру заселимся в гостиницу в селе Манжерок, что на берегу Катуни в сосновом лесу.

Если данный день выпадает на 31 декабря, вы сможете встретить Новый год за торжественным ужином с фейерверком и послушать поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (банкет и программа за доплату). Для взрослых и детей будут проведены конкурсы и развлекательные мероприятия.