Предлагаем начать первое знакомство с Алтаем с нашего увлекательного тура.
Всего за пять дней вы узнаете все о культуре и истории Алтая, увидите воочию его реки, озера, горные перевалы и памятники природы.
Вы сделаете фото на фоне марсианских пейзажей, проедетесь по знаменитому Чуйскому тракту и попробуете настоящий алтайский мед.
Всего за пять дней вы узнаете все о культуре и истории Алтая, увидите воочию его реки, озера, горные перевалы и памятники природы.
Вы сделаете фото на фоне марсианских пейзажей, проедетесь по знаменитому Чуйскому тракту и попробуете настоящий алтайский мед.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Мы узнаем все самые необыкновенные загадки Алтая и проведем десятки увлекательных экскурсий. Отдохнем от городов и скоплений людей, а также посидим у костра и узнаем много легенд и историй.
Что вас ждет
Хотите впервые побывать на Алтае? Тогда этот тур для вас. За 5 дней вы познакомитесь с культурой Алтая, его реками, озёрами, местами силы и памятниками природы. За время нашего путешествия мы побываем на родине на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, увидим тот самый Чуйский тракт, который входит в пятерку самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Будем путешествовать вдоль красавицы реки Катунь, проедем горные перевалы, увидим слияния рек и святые источники, Алтайский Марс, Гейзеровое озеро и многие другие достопримечательности. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Стелы на границе республики Алтай
- Гора Пикет село Сростки
- Перевал Семинский
- Река Катунь
- Перевал Чике-Таман
- Река Чуя
- Чуй-Оозы
- Река Чемал
- Гейзеровое озеро
- Курайская степь
- Марс-1
- Северо-Чуйский хребет
- Марс-2
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Остров Патмос
- Старый Чуйский Тракт
- Чемальская ГЭС
- Памятник Кольке Снегирёву
- Петроглифы Адыр-Кан
- Гора Чертов палец
- Порог Ильгумень
- Зубы Дракона
- Ороктойский мост
- Долина духов Че-Чкыш
- Пасека №13
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном автобусе (ВИП группы не более 8 человек)
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2, 3, местное размещение на усмотрение организатора)
- Горячие завтраки и ужины, в день выезда ужин, в день отъезда завтрак
- Посещение бани на группу 1 раз
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
Завершение: Г. Барнаул
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- 1 Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
- Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки
- 2 Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- 3 Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки
- Документы: паспорт, медицинский полис
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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