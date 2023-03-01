Мечтаете побывать в настоящей зимней сказке и встретить свой лучший Новый год? Тогда вам — к нам, на Алтай! Мы проведем три дня на берегу Телецкого озера.
Устроим праздничный банкет с конкурсами и фейерверком, посетим самые живописные места региона, прокатимся на снегоходе по заснеженным трассам. Начните свой новый год в бескрайних просторах Алтая!
Устроим праздничный банкет с конкурсами и фейерверком, посетим самые живописные места региона, прокатимся на снегоходе по заснеженным трассам. Начните свой новый год в бескрайних просторах Алтая!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Три дня в зимней сказкеНовый год — волшебная пора, которую мы любим с детства. Предлагаем вам отпраздновать его в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера. Мы устроим банкет среди снежных вершин и морозного воздуха, вековых кедров и бескрайних просторов. Настоящая зимняя сказка! В нашем туре мы:
- будем проживать на утепленной турбазе с комфортными условиями;
- проведем праздничный банкет с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом;
- посетим главные достопримечательности и сакральные места региона: Телецкое озеро, село Отростки и гору Пикет, Каменный залив и другие;
- отдохнем в горнолыжном комплексе «Телецкий» и прокатимся по льду озера на снегоходах. Этот Новый год станет для вас приятным воспоминанием! Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете село Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.
С 31.12.23 по 2.01.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Сростки
- Горы Пикет и Бабырган
- Поселок Артыбаш
- Телецкое озеро
- Гора Тилан Туу
- Исток реки Бии
- Горнолыжный комплекс «Телецкий»
- Каменный залив
- Озеро Светлое
Что включено
- Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание
- Двухразовое питание и новогодний банкет
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте
- Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
- Телецком
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 31.12.23 по 2.01.2024
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родину В. М Шукшина в с. Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб
- Автовокзал Барнаула - конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Натали
1 мар 2023
Спасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая! За эти три дня наша группа стала одной командой! Благодаря
А
Алексей
27 фев 2023
Огромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!
К
Корнеева
20 фев 2023
Это было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему душевному гиду Игорю за то, что эти несколько дней стали для меня одними из самых классных за долгий опыт путешествий. Сомневайтесь, раздумывайте, взвешивайте — но в итоге обязательно соглашайтесь и доверяйтесь чудесному Алтаю!
О
Оксана
11 фев 2023
Для меня это было первое знакомство с Алтаем. Очень переживала за условия, но по итогу тур превзошел любые мои ожидания. Программа была выполнена на 100% и даже больше. Абсолютно не
k
krispiks254
3 фев 2023
Выбирали тур по Алтаю с комфортом, очень понравилось. Особенно то, что в качестве гида у нас был умный, заботливый и просто отличный гид Аркадий. Спасибо большое за путешествие. Красивые виды, новые впечатления, вкусная еда, новый год. Было круто!
O
Olga
21 янв 2023
Это было потрясающие и незабываемые путешествие) Горный Алтай – то место, где хоть в раз жизни стоит побывать каждому. Программа получилась очень насыщенная и интересна, каждый день радовал и удивлял новыми красотами. Наш гид создал комфортную и дружелюбную атмосферу,)заботился о каждом в нашей группе)
О
Ольга
18 янв 2023
Наконец побывала на Алтае, великолепная природа,,потрясающие виды, свежий воздух, отдохнула и душой и телом. тур очень интересный, узнала о крае много нового благодаря гиду Аркадию — профессиональный водитель, который интересные
M
Maria
15 янв 2023
Благодарю гида Аркадия за наше путешествие 😄 Никогда не забуду всю эту удивительную красоту, которая так и манит вернуться, нашу дружную группу, успокоительный чай, песни на рассвете и в машине…
N
Natalie
12 янв 2023
Посетили новогодний тур с мужем. Фирму я подбирала больше месяца, по отзывам из разных источников, и не ошиблась. Все было организовано прекрасно и без сбоев. Гид Сергей забрал нас из
I
Irina
10 янв 2023
К выбору тура я подошла основательно, мне пришлось пересмотреть кучу предложений, но выбор остановила на этом. Ни о чем не жалею! В этом туре прекрасным было всё, наш гид Аркадий
Тур входит в следующие категории Барнаула
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