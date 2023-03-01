Н Натали читать дальше нашему гиду Татьяне теперь знаем много о истории и традициях этого уникального края и уехали с великолепными фотографиями! В ходе этой поездки я просто влюбилась в Алтай и обязательно сюда вернусь! Рекомендую всем этот Тур!!! Спасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая! За эти три дня наша группа стала одной командой! Благодаря

А Алексей Огромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!

К Корнеева Это было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему душевному гиду Игорю за то, что эти несколько дней стали для меня одними из самых классных за долгий опыт путешествий. Сомневайтесь, раздумывайте, взвешивайте — но в итоге обязательно соглашайтесь и доверяйтесь чудесному Алтаю!

О Оксана читать дальше жалею, что поехала именно зимой — здесь очень красиво! А мелкие неудобства вроде отсутствия связи и интернета только добавляли очарования месту и подарили невероятный опыт живого общения с людьми и природой. Гид Аркадий создал домашнюю, открытую, творческую и доброжелательную атмосферу в группе: мы пели песни, читали стихи у костра под звездами, играли и проводили время с пользой. Путешествие в Алтай запомню теперь на всю жизнь. Буду рекомендовать этот тур всем знакомым точно, спасибо! Для меня это было первое знакомство с Алтаем. Очень переживала за условия, но по итогу тур превзошел любые мои ожидания. Программа была выполнена на 100% и даже больше. Абсолютно не

k krispiks254 Выбирали тур по Алтаю с комфортом, очень понравилось. Особенно то, что в качестве гида у нас был умный, заботливый и просто отличный гид Аркадий. Спасибо большое за путешествие. Красивые виды, новые впечатления, вкусная еда, новый год. Было круто!

O Olga Это было потрясающие и незабываемые путешествие) Горный Алтай – то место, где хоть в раз жизни стоит побывать каждому. Программа получилась очень насыщенная и интересна, каждый день радовал и удивлял новыми красотами. Наш гид создал комфортную и дружелюбную атмосферу,)заботился о каждом в нашей группе)

О Ольга читать дальше рассказы всегда сопровождал шутками, присказками, узнали и факты, и легенды. Мы все очень сдружились за эти дни! Спасибо большое организаторам и особенно Аркадию. Желаю вам дальнейшего процветания и уверенна,что ещё многим людям вы оставите неизгладимые впечатления! Обязательно посетите Алтай!!!!! Наконец побывала на Алтае, великолепная природа,,потрясающие виды, свежий воздух, отдохнула и душой и телом. тур очень интересный, узнала о крае много нового благодаря гиду Аркадию — профессиональный водитель, который интересные

M Maria читать дальше 😄 Этот тур отлично подходит для знакомства с Алтаем. Мы прокатились по Чуйскому тракту, побывали на марсианских горах, насладились реками Катунь и Чуя и Телецкого озера. Все не описать, это нужно увидеть и прожить! Алтай — это любовь❤️ и конечно же, уже хочется вернуться нашей группой в новый тур! Благодарю гида Аркадия за наше путешествие 😄 Никогда не забуду всю эту удивительную красоту, которая так и манит вернуться, нашу дружную группу, успокоительный чай, песни на рассвете и в машине…

N Natalie читать дальше отеля, в котором мы проживали, пока были в Барнауле. С гидом нам повезло, спокойный невозмутимый человек с неповторимым юмором, давал много интересной информации, показывал и локации вне программы, в качестве бонуса! Проживали на нескольких базах, очень комфортно и кормили вкусно. Спасибо! Посетили новогодний тур с мужем. Фирму я подбирала больше месяца, по отзывам из разных источников, и не ошиблась. Все было организовано прекрасно и без сбоев. Гид Сергей забрал нас из