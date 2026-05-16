Описание тура
Тур От Алтая до Монголии и обратно предназначен для тех, кому не интересны пакетные предложения и отдых, ограниченный гостиничным номером.
Данный маршрут проведёт вас в самое сердце Алтая, познакомив с культурой, природой, историей и великой мощью энергии данных мест. Мы не доедем всего 50 километров до Монголии и будем находиться в пограничной зоне.
Только комфортный отдых, тёплые уютные вечера, заснеженные горы, бурные реки, прогулки с зубрами, сарлыками и верблюдами, а также посещение всех ключевых достопримечательностей Чуйского тракта - дороги, входящей в Топ-10 самых красивейших автомагистралей мира по версии National Geographic.
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем
До 7:30 по местному времени встречаем гостей в аэропорту имени Германа Титова (Барнаул), а также на ж/д и автовокзалах и местах пребывания. Далее знакомимся, комфортно рассаживаемся в автомобиль и начинаем наше путешествие.
Если Вы прилетаете на день раньше и размещаетесь в отеле/гостинице, дополнительно никуда не нужно ехать, мы встретим Вас по месту размещения.
Если Ваш рейс или получение багажа осуществляется с временными задержками, мы в любом случае дожидаемся каждого участника путешествия. В случае критичной потери времени (свыше 2 часов), помогаем с организацией трансфера до республики Алтай для своевременного начала путешествия.
В 11:30 — 12:00 забираем участников группы, пребывающих в аэропорт Горно-Алтайска. Время прибытия зависит от окончательного сбора группы в Барнауле и ситуации на дорогах. Всех участников группы заблаговременно информируем о времени прибытия в день начала путешествия.
Первым делом мы отправимся на знакомство с главной рекой Алтая - красавицей Катунью. Мы прогуляемся по подвесному вантовому мосту, соединяющему республику Алтай и Алтайский край между собой.
После нам предстоит прогулка по парку Рериха. Оказавшись на смотровой площадке, мы увидим не только главную реку Алтая, но и грот Ихтиандра.
Также нам предстоит знакомство с удивительной природной достопримечательностью, скальным массивом Зубы Дракона, величество возвышающимся прямо из воды.
Далее отправимся на остров Патмос. Своим названием он обязан одноименному небольшому греческому острову. Алтайский Патмос был освящен в 1855 году, а в дальнейшем на нем возвели храм. В 1920-е годы храм был уничтожен, а в 2000 году построен заново, как храм апостола Иоанна Богослова.
Мы пройдём козьей тропой до Чемальской Гэс, вернее до её остатков (на данный момент Гэс не функционирует) и полюбуемся слиянием Чемала и Катуни.
В 18:00 - 19:00 Заселение в отель и полноценный отдых после ночных перелётов и смены часовых поясов.
Дневной километраж:
Барнаул - Чемал - Усть-Сема: 390 км
Горно-Алтайск - Чемал: 140 км
Чуйский тракт
Сегодня предстоит очень насыщенный на достопримечательности и красоты день. Также нас будет ждать, пожалуй, самый длительный по километражу переезд, но он пройдёт совершенно незаметно, так как впереди нас будет ждать огромное количество достопримечательностей, остановок и пеших прогулок.
С утра мы отправимся в гости к Беловежским зубрам, в единственный за Уралом заповедник чистокровных Беловежских красавцев. Мы сможем не только увидеть этих гигантов, но и покормить их с руки. Также на территории заповедника располагаются благородные олени - маралы, с которыми нам тоже доведётся познакомиться.
После нас будет ждать самый высокий перевал Чуйского тракта, но далеко не самый высокий на Алтае - Семинский (высота 1717 метров). Именно здесь в 1756 году старейшины двенадцати зайсанов приняли решение о просьбе ввести Алтай в состав Российской Империи. Также Семинский перевал славится одной из крупнейших в республике популяций Сибирского кедра.
В скором времени случится остановка на следующем неописуемо красивом горном перевале Чике-Таман. Мы прогуляемся на две смотровые площадки, увидим, где располагался старый опасный перевал и часть первоначального Чуйского тракта, проходящую в стороне от нынешней дороги.
А после него начнутся истинные чудеса природы - песчаные скалы, Катунские террасы или Яломанские бомы. Это удивительно, неправдоподобно ровные, широкие площадки вдоль берегов Катуни. Как будто провели подготовку перед строительством набережной - так всё чётко и ровненько. Где-то террасы имеют всего один ярус, где-то 2, 3 и больше.
Далее нас будет ожидать природный парк Чуй-Оозы и место слияния двух могучих красавиц Алтая - Чуи и Катуни.
Вдоволь нагулявшись, держим путь на заселение и отдых.
Дневной километраж:
Усть-Сема - Акташ: 290 км
От Алтая до Монголии и обратно
Сегодня нам предстоит знакомство со второй по величине транспортной артерией Алтая - Уланским трактом.
Нас будут ждать Красные ворота — узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Скалы содержат большое содержание киновари, чем и объясняется их красный цвет. Высота около 50 метров.
Сразу же за Красными воротами начнётся, так называемое, мёртвое озеро Чейбеккёль (обзорно). Размеры водоема весьма внушительны: озеро простирается на 1735 м вдоль Улаганского тракта, при этом максимальная его ширина составляет всего 425 м. Глубина достигает 33 м, вода пресная, без запаха и привкуса, темно-голубого цвета с прозрачностью до 5 м.
Следующее озеро, которое нам предстоит увидеть — священное озеро Киделю. Стеной на фоне озера расположились белоснежные верхушки Курайского хребта, по краям завершает высокогорную композицию лесной массив из лиственницы, кедра и карликовой березы.
По одной из версий название сократили от Кодегелю-Коль, как оно отмечено на некоторых картах. В свою очередь это упрощенное от алтайского Кдргил, что значит чтимый, чествуемый жертвами. Озеро особо почиталось у местного населения с древних времен. Это очень правдоподобно и реалистично.
После нас будет ждать небезызвестное гейзерное озеро.
А дальше начнутся поистине неописуемые красоты. Мы погуляем по Курайской степи на фоне заснеженных вершин четырёхтысячников Северо-Чуйского хребта. В хорошую безоблачную погоду весь Северо-Чуйский хребет будет как на ладони.
Также нас будет ожидать самое инстаграмное местно Чуйского тракта - идеальная дорога на фоне заснеженных гор. Безусловно, мы совершим остановку и устроим фотосессию на этой локации, ставшей визитной карточкой путешествий по Алтаю.
Ну а теперь отправляемся на Марс! Красные горы Чаган-Узуна ждут. Цветовая гамма обуславливается оксидами железа, окисляемостью железа и количеством примесей. Красные цвета даёт Fe2O3 — маггемит и гематит. Примеси марганца дают розовые и сиреневые тона. Примеси хрома оставляют жёлтый оттенок. Палитру цвета задают примеси титана, потому что на Кызыл-Чине встречается минерал рутил, То2, который содержит примеси железа, олова, ниобия и тантала. Благодаря физико-химическим процессам, которые происходят при соединении минералов по степени окисления, появляется та необыкновенная цветовая гамма Марсианских пейзажей.
Вдоволь нагулявшись, едем в Чуйскую степь на поиски верблюдов и яков - сарлыков. Если удача нам улыбнётся, то эти удивительные животные предстанут во всей красе в своей естественной среде обитания. Также мы увидим примонгольский Алтай, второй по величине хребет республики - Южно-Чуйский, и хребет Чихачёва, отделяющий Алтай от Монголии.
После возвращаемся обратно на базу. Ночуем в прежнем месте.
Дневной километраж:
Акташ - Улаганский перевал - Акташ: 50 км
Акташ - Чаган-Узун - Акташ: 150 км
Автомобильная заброска на Алтайский Марс - около 20 км
Акташ - Онгудай
Сегодня мы отправимся на самую высокую смотровую площадку республики, на которую можно заехать на машине - Акташский ретранслятор. С высоты 3038 метров в хорошую погоду нам откроется вид на все 120 километров Северо-Чуйского хребта, а также, если повезёт, - на самую высокую вершину Алтайский гор - священную Белуху.
Подъём на Акташский ретранслятор является технически сложным и небезопасным в плохие погодные условия. Заезд осуществляется на транспорте повышенной проходимости, начиная с июня по октябрь.
При наличии ненадлежащих погодных условий, а также во время, когда заброска технически невозможна (с октября по июнь), осуществляется поездка на альтернативную локацию, в не менее красивое и масштабное место - Мажойские каскады.
Теперь настало самое время окунуться в историю. Нас ждёт увлекательная экскурсия в святилище Калбак-Таш, где собрано свыше пяти тысяч наскальных рисунков, датированных от эпохи неолита (6 тысяч лет до н. э.), до древнетюркской эпохи (Viii-Iii вв. до н. э.) К этому же времени относятся и древнетюркские рунические надписи, представляющие 30 строк уникального письма - и это самое большое скопление рунического текста, обнаруженного в России.
Далее нам предстоит знакомство с первым подвесным двухцепным мостом в России. Цаплинский (Ининский) мост был введён в эксплуатацию 1 мая 1936 года и считается первым, возведённым в России, подобным строением.
В завершении дня мы посетим очень мощное по энергетике место - Ильгуменский порог, расположенный на территории кордона Кур-
Кечу. Порог относится к 4 категории сложности по российской классификации с элементами 5 категории. Длина порога составляет около 300 метров.
Помимо красоты природы и мощи стихии традиционно в конце августа — начале сентября именно в этом месте проводится фестиваль Кубок Катуни — Ак Талай Маргаан, в рамках которого проходит кубок России по рафтингу Ак Талай Маргаан — Катунь и всероссийские состязания Супермарафон — Катунь. В рамках кубка России проводятся состязания в многоборье (квалификация, параллельный спринт, слалом и длинная гонка).. Дистанция супермарафона также включает в себя прохождение порога Ильгуменский.
Вечером всех желающих ждёт жаркая русская баня на дровах. (оплачивается отдельно).
Дневной километраж:
Акташ - Онгудай: 154 км
Автомобильная заброска на Акташский ретранслятор: около 26 км;
или автомобильная заброска на Мажойские каскады: около 20 км
Онгудай - Ая
Сегодня мы отправимся в одно из сакральных мест Алтая - Каракольскую долину.
Каракольская долина сакральное место для алтайцев, и в настоящий момент ее статус охраняемая природная территория. Местные жители, подавляющее большинство которых — этнические алтайцы, и сегодня живут по заветам своих предков, сохраняя переданный ими жизненный уклад. Они не ходят за водой после полуночи, не поднимаются на горы, которые считают священными, дабы не тревожить духов. А также поклоняются огню и верят, что у всего есть душа, поэтому с уважением относятся к природе.
Мы поднимемся на вершину священной горы Уч-Энмек и первый интересный объект, который мы увидим, - памятник суслику. Он был сооружен в дань уважения детям войны и этому маленькому зверьку, спасшему не одну жизнь в годы военного лихолетья. Это животное в страшные, голодные военные и послевоенные годы в буквальном смысле спасало многих алтайцев от голода и холода. Юноша, держащий суслика, не имеет лица: по замыслу автора, в зеркальном отражении каждый смотрящий может увидеть образ себя или своих родственников, ушедших на фронт и не вернувшихся домой.
Также, с вершины горы насладимся панорамой всей Каракольской долины.
После нам предстоит длительная остановка на Семинском перевале для приобретения сувенирной продукции. При желании у нас будет возможность заехать в локальный не туристический магазин, специализирующийся на продаже местных деликатесов: копчёного мяса марала, яка, колбасу с кедровым орешком и легендарные Чергинские сыры, сваренные по Госту.
Также сегодня мы посетим ботанический сад Чистый луг, присутствуя на увлекательной экскурсии, которая познакомит нас с эндемиками Алтая и совершенно уникальными растениями региона.
Далее, все любители активного отдыха, смогут отправиться на сплав по Катуни (оплачивается отдельно) с заездом на Камышлинский водопад. Для других участников группы будет возможность добраться до водопада на моторной лодке (оплачивается отдельно)
Вечером всех желающих ждёт жаркая русская баня на дровах (оплачивается отдельно).
Дневной километраж:
Онгудай - Ая: 189 км
Ая - Горно-Алтайск - Барнаул
День дополнительных активностей. Сегодня каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий формат отдыха в завершающий день тура.
Для любителей адреналина идеально подойдёт езда с ветерком по пересечённой местности на гигантских квадроциклах Сокол.
Ценителей более спокойного и размеренного отдыха могут заинтересовать конная прогулка, отдых на базе до выездного часа (до 12:00), посещение национального музея им. Анохина А. В., собравшего в себе свыше трёхсот тысяч экспонатов, включая легендарную мумию женщины, найденную на территории Алтая - принцессу Укока.
Дополнительные активности выбираются и оплачиваются каждым участником путешествия самостоятельно. Оплата осуществляется непосредственно поставщику той или иной услуги до или после её оказания.
В случае отказа одного или нескольких участников группы от дополнительных активностей, гид предложит альтернативные варианты проведения свободного времени на выбор. Данная опция не подразумевает дополнительных оплат за посещение тех или иных локаций, заявленных в программе.
Дневной километраж: Ая - Горно-Алтайск: 34 км Барангол - Барнаул: 260 км Ожидаемое время прибытия: Горно-Алтайск: 15:00 часов Барнаул: 19:00 часов
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропортов г. Барнаула и г. Горно-Алтайска и обратно
- Все перемещения по маршруту на комфортном авто
- Услуги водителя
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Входные билеты
- Трёхразовое питание (за исключением шестого дня, включён только завтрак)
- Проживание в экологически чистых новых туристических базах и эко-отелях
- Автомобильные заброски на транспорте повышенной проходимости в труднодоступные локации
Что не входит в цену
- Прибытие в города старта путешествия (Барнаул, Горно-Алтайск) и отъезд из городов финиша
- Приобретение сувенирной, деликатесной и алкогольной продукции
- Перемещения, не прописанные в расписании тура и отклонения от маршрута
- Посещение дополнительных локаций и достопримечательностей
- Дополнительные активности шестого дня (оплачиваются самостоятельно)
- Посещение бани (оплачивается самостоятельно)
О чём нужно знать до поездки
Важно Знать: После внесения установленной в сумме 20% от стоимости тура предоплаты, Вам будут видны все контактные данные организатора путешествия (личный номер телефона, ссылки на сайты и социальные сети), где можно вести общение напрямую. Ровно за неделю до начала путешествия создаётся общий групповой чат в telegram, где публикуется вся важная и полезная информация оо предстоящем туре: гид, курирующий вашу группу, транспорт, на котором будут осуществляться перемещения, фотографии мест проживания, памятки необходимых вещей и способы внесения постоплаты).
Стоимость тура указана при учёте двухместного размещения. Мы располагаем номерным фондом категории Twin - с двумя раздельными спальными местами и Double с одной большой кроватью. Весь номерной фонд оснащён прекрасным стильным ремонтом и удобствами (душ, санузел, Wi-Fi и тд.) Одноместное размещение и проживание в формате Single возможно при доплате в сумме 25 000 с человека.
Питание носит комбинированный характер. Завтраки, как правило, осуществляются на территории мест проживания и проходят в формате шведского стола или комплексно на выбор. Обеды производятся в кафе и столовых, по меню на выбор. Ужины проходят либо в кафе по меню на выбор, лио на территории мест проживания комплексно на выбор.
При гастрономических исключениях (вегетарианство, сыроедение, непереносимость определенных продуктов, аллергические реакции и тд.) своевременно информируйте организатора путешествия. Первоначальный набор участников группы — от 6 до 10 человек, из расчёта комфортной вместимости на один микроавтобус. При полной укомплектованности группы открывается дополнительный набор от 6 до 10 мест, и на маршрут выходит второй микроавтобус и гид. Тем самым, количество участников путешествия никак не сказывается на комфорте членов поездки.
В нашем автопарке имеются следующие марки автомобилей:
Toyota Voxy (6 мест);
Honda Step Wgn (7 мест);
Nissan Serena (7 мест);
Hyundai Grand Starex (8 мест);
Hyundai Grand Starex (10 мест)
Mercedes Sprinter (16 мест) для корпоративных заездов;
Mercedes Sprinter (20 мест) для корпоративных заездов
Пожелания к путешественнику
Если Вы - активный энергичный человек, не любящий долго сидеть на одном месте, тогда самое время присоединяться к нам и отправляться на исследование Алтая!
Мы всегда приветствуем вечерние посиделки у костра или в зоне общего пользования за душевными разговорами. Но если Вы хотите уединения, отдыха и сна, никто не станет Вас принуждать к духу коллективизма. Здесь каждый сам в праве выбирать оптимально подходящий и комфортный вариант отдыха для себя.
Находясь на локациях мы не придерживаемся выверенного до минуты временного тайминга и позволяем каждому человеку в полной мере насладиться гармонией с природой.
Мы очень чтим культуру, обычаи и традиции коренного населения, чему и пытаемся обучить каждого гостя республики Алтай. Поэтому не позволяем шуметь, кричать и включать громко музыку, находясь в сакральных местах республики.
Формат тура максимально комфортен, лишён изнурительных нагрузок и подойдёт для комфортного путешествия даже юным или физически неподготовленным участникам тура.
Ждём в гости в горы!