1 день

Знакомство с Алтаем

До 7:30 по местному времени встречаем гостей в аэропорту имени Германа Титова (Барнаул), а также на ж/д и автовокзалах и местах пребывания. Далее знакомимся, комфортно рассаживаемся в автомобиль и начинаем наше путешествие.



Если Вы прилетаете на день раньше и размещаетесь в отеле/гостинице, дополнительно никуда не нужно ехать, мы встретим Вас по месту размещения.

Если Ваш рейс или получение багажа осуществляется с временными задержками, мы в любом случае дожидаемся каждого участника путешествия. В случае критичной потери времени (свыше 2 часов), помогаем с организацией трансфера до республики Алтай для своевременного начала путешествия.

В 11:30 — 12:00 забираем участников группы, пребывающих в аэропорт Горно-Алтайска. Время прибытия зависит от окончательного сбора группы в Барнауле и ситуации на дорогах. Всех участников группы заблаговременно информируем о времени прибытия в день начала путешествия.

Первым делом мы отправимся на знакомство с главной рекой Алтая - красавицей Катунью. Мы прогуляемся по подвесному вантовому мосту, соединяющему республику Алтай и Алтайский край между собой.

После нам предстоит прогулка по парку Рериха. Оказавшись на смотровой площадке, мы увидим не только главную реку Алтая, но и грот Ихтиандра.

Также нам предстоит знакомство с удивительной природной достопримечательностью, скальным массивом Зубы Дракона, величество возвышающимся прямо из воды.

Далее отправимся на остров Патмос. Своим названием он обязан одноименному небольшому греческому острову. Алтайский Патмос был освящен в 1855 году, а в дальнейшем на нем возвели храм. В 1920-е годы храм был уничтожен, а в 2000 году построен заново, как храм апостола Иоанна Богослова.

Мы пройдём козьей тропой до Чемальской Гэс, вернее до её остатков (на данный момент Гэс не функционирует) и полюбуемся слиянием Чемала и Катуни.

В 18:00 - 19:00 Заселение в отель и полноценный отдых после ночных перелётов и смены часовых поясов.

Дневной километраж:

Барнаул - Чемал - Усть-Сема: 390 км

Горно-Алтайск - Чемал: 140 км

