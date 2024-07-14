5 дней
Знакомство с Алтаем
Начало: Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 сен в 07:00
8 сен в 07:00
42 000₽ за человека
скидка
10%
6 дней
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
5000045 000₽ за человека
10 дней
Большой Алтай
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 07:00
5 сен в 07:00
77 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья14 июля 2024Я поставила бы два высших бала: Один Алтаю - он настолько многоликий и есть места видя которые говоришь "Я такое видела…
- ННадежда12 марта 2023Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 днейПровела семь дней в Горном Алтае и осталась в полном восторге! За столь небольшой (для Горного Алтая) отрезок времени успели
- ННатали1 марта 2023Новогодний Алтай на 3 дняСпасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая!
- OOlga1 марта 2023«Новый год на Алтае»: автотур на 5 днейВместе с дочерью посетили Алтай. Восторг невероятный и любовь с первого взгляда! Виды завораживают. Нашей группе очень повезло с гидом
- ААлексей27 февраля 2023Новогодний Алтай на 3 дняОгромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!
- ННаталья20 февраля 2023Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 днейМы были в семидневном туре, впечатления остались только самые лучшие! Все условия, в том числе и погодные, сложились лучшим образом,
- ККорнеева20 февраля 2023Новогодний Алтай на 3 дняЭто было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему
- ООлеся14 февраля 2023«Новый год на Алтае»: автотур на 5 днейДобрый день, мой тур был пятидневный. Побывали во множестве очень красивых мест в горном Алтае. Хочу сказать огромное спасибо лучшему
- AAlisa1 февраля 2023Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 днейТур просто супер, пока узнавали от гида все больше и больше об Алтае - влюблялись в этот край все сильнее.
- ААнастасия15 января 2023Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 днейВеликолепные туры с отличной организацией от и до: еда, жильё, места. Гид — профессионал своего дела, рассказывает интересно. Кормят очень
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Сейчас в Барнауле в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 42 000 до 77 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры по окрестностям Барнаула и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь