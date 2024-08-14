Авторские туры на 6 дней в Барнаул

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Барнауле, цены от 45 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
На машине
На снегоходах
скидка
10%
6 дней
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
5000045 000 за человека
Рафтинг и приключения на Алтае
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Рафтинг и приключения на Алтае
Начало: Г. Барнаул
3 сен в 10:00
от 49 999 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
10 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от 47 777 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Нина
    14 августа 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Доброе утро! Спасибо большое! Тур очень понравился! В восхищении! Алтай в наших сердцах!
    Доброе утро! Спасибо большое! Тур очень понравился! В восхищении! Алтай в наших сердцах!Доброе утро! Спасибо большое! Тур очень понравился! В восхищении! Алтай в наших сердцах!Доброе утро! Спасибо большое! Тур очень понравился! В восхищении! Алтай в наших сердцах!Доброе утро! Спасибо большое! Тур очень понравился! В восхищении! Алтай в наших сердцах!Доброе утро! Спасибо большое! Тур очень понравился! В восхищении! Алтай в наших сердцах!Доброе утро! Спасибо большое! Тур очень понравился! В восхищении! Алтай в наших сердцах!Доброе утро! Спасибо большое! Тур очень понравился! В восхищении! Алтай в наших сердцах!
  • Е
    Ермолина
    14 августа 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Замечательный тур! Насыщенный, хорошо организованный, профессиональный подход!
  • Е
    Елена
    13 августа 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Были на Алтае с 6 по 11 августа. Красивая природа, душевные люди. Увлекательное путешествие по Чуйскому тракту, реке Катунь, посещение мараловодческого хозяйства. Нам очень понравилось.
    Были на Алтае с 6 по 11 августа. Красивая природа, душевные люди. Увлекательное путешествие по ЧуйскомуБыли на Алтае с 6 по 11 августа. Красивая природа, душевные люди. Увлекательное путешествие по ЧуйскомуБыли на Алтае с 6 по 11 августа. Красивая природа, душевные люди. Увлекательное путешествие по Чуйскому
  • Г
    Геннадий
    29 августа 2023
    Рафтинг и приключения на Алтае
    Впечатления самые позитивные. Гид Екатерина Гаштольд просто молодец, замечательно провела все экскурсии. Сплав прошел супер, Максим инструктор супер -профи оценка 5+. Александр сопровождающий отлично справился,питание - класс.
  • Е
    Евгений
    5 июля 2022
    Рафтинг и приключения на Алтае
    Отличное получилось путешествие. Отдельное спасибо гиду Григорию. Все супер?
  • С
    Светлана
    1 сентября 2020
    Рафтинг и приключения на Алтае
    Тур очень понравился, но как всегда оказалось мало)

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
  2. Рафтинг и приключения на Алтае
  3. Экспресс-тур по Горному Алтаю
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемал
  4. Гейзерное озеро
  5. Алтайский Марс
  6. Чемальская ГЭС
  7. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Барнауле в августе 2024
Сейчас в Барнауле в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 49 999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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