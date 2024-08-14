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Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
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Последние отзывы на туры
- ННина14 августа 2024Доброе утро! Спасибо большое! Тур очень понравился! В восхищении! Алтай в наших сердцах!
- ЕЕрмолина14 августа 2024Замечательный тур! Насыщенный, хорошо организованный, профессиональный подход!
- ЕЕлена13 августа 2024Были на Алтае с 6 по 11 августа. Красивая природа, душевные люди. Увлекательное путешествие по Чуйскому тракту, реке Катунь, посещение мараловодческого хозяйства. Нам очень понравилось.
- ГГеннадий29 августа 2023Впечатления самые позитивные. Гид Екатерина Гаштольд просто молодец, замечательно провела все экскурсии. Сплав прошел супер, Максим инструктор супер -профи оценка 5+. Александр сопровождающий отлично справился,питание - класс.
- ЕЕвгений5 июля 2022Отличное получилось путешествие. Отдельное спасибо гиду Григорию. Все супер?
- ССветлана1 сентября 2020Тур очень понравился, но как всегда оказалось мало)
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «6-дневные туры»
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