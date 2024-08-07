Атмосферный парк-отель на берегу Катуни.

На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.

Номера класса "Стандарт" и "Комфорт", в номере есть одна двуспальная кровать, или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф набор полотенец, санузел, телевизор, вид на горы, на Катунь

ЭКО-Номер: в номере есть двуспальная или две односпальных кровати, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.

Включены завтраки.