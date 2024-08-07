Программа тура по дням
Сростки. Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад. Энергетические практики
7:00 Сростки, ранний завтрак (оплачивается дополнительно).
Прогулка на горе Пикет, памятник В. Шукшину, первый вид на горы Алтая.
9:00 Встреча туристов с дальних регионов в аэропорту Горно-Алтайска.
Экскурсия в Тавдинские пещеры (вход оплачивается дополнительно)..
12:00 Камышлинский водопад (вход оплачивается дополнительно), пешая прогулка через Катунь.
15:00 Заселение в отель.
Отдых свободное время.
18:00 Совместный ужин в ресторане отеля (оплачивается дополнительно).
19:00 Энергетические практики.
21:00 Баня и СПА для желающих (оплачивается дополнительно).
Большой экскурсионный день. Долина горных духов. Маральник
9:00 Завтрак.
10:00 Большой экскурсионный день: о. Патмос и Чемальская ГЭС, козья тропа, слияние Чемала и Катуни (место силы).
13:30 Обед в кафе (комплекс: суп+горячее+напиток, оплачивается дополнительно).
Долина горных духов (вход оплачивается дополнительно).
Маральник и конная экскурсия к месту пастбища маралов (конная прогулка по желанию, оплачивается дополнительно).
20:00 Возвращение в отель, ужин отдых.
Манжерок. Дорога домой
9:00 Завтрак.
Свободное время.
12:00 Выезд с вещами, обед в кафе по пути (оплачивается дополнительно).
13:00 Экскурсия на Манжерок, канатно-кресельный подъемник на вершину горы Малая Синюха (оплачивается дополнительно), Золотая баба, смотровые площадки.
16:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Кедровый остров".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения, руб:
- эко-номер – 19 950 руб.;
- номер “стандарт” – 23 900 руб.;
- номер “комфорт твин” – 26 900 руб.;
- номер “комфорт кинг сайз” – 28 900 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Кедровый остров»
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни.
На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.
Номера класса "Стандарт" и "Комфорт", в номере есть одна двуспальная кровать, или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф набор полотенец, санузел, телевизор, вид на горы, на Катунь
ЭКО-Номер: в номере есть двуспальная или две односпальных кровати, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.
Включены завтраки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозка наземным транспортом: автобусы 17-19 мест
- Проживание в отелях в туристическом районе Нижняя Катунь (2-3 местное размещение)
- 2 завтрака
- Экскурсионная программа (без входных билетов)
- Экскурсионное сопровождение
- Экскурсия-бонус (будет объявлена дополнительно в автобусе)
- Фото и видео на телефон гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Завтрак в день приезда, средний чек 400 руб
- Обеды и ужины - средний чек 800 руб
- Тавдинские пешеры - 300 руб
- Долина Горный духов - 150 руб
- Камышлинский водопад - 300 руб
- Моторафтинг - 700 руб
- Подъемник в Манжероке - 1 200 руб
- Конная экскурсия - 1 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter, количество посадочных мест в микроавтобусе 11-19, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?
Встреча:
- г. Новосибирск в 01:00 ЖД Вокзал;
- г. Барнаул (кафе Облепиха) 04:00;
- г. Горно-Алтайск (аэропорт) 09:00;
Завершение тура, ориентировочно:
- Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 19.00-20.00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Новосибирск в 02:00 (зависит от дороги).
Есть ли скидки в туре?
- при размещении взрослый + ребенок – 3%;
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
- при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все здорово организовано, комфортная обстановка и классная база размещения.
Буду обращаться вновь и вновь.