Сила Алтая

Тур для тех, кто хочет максимально активно провести мини-отпуск и зарядиться энергетикой гор! Для любителей драйва, красивых историй и чарующих легенд!
5
3 отзыва
Сила Алтая
Сила Алтая
Сила Алтая
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Сростки. Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад. Энергетические практики

7:00 Сростки, ранний завтрак (оплачивается дополнительно).

Прогулка на горе Пикет, памятник В. Шукшину, первый вид на горы Алтая.

9:00 Встреча туристов с дальних регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

Экскурсия в Тавдинские пещеры (вход оплачивается дополнительно)..

12:00 Камышлинский водопад (вход оплачивается дополнительно), пешая прогулка через Катунь.

15:00 Заселение в отель.

Отдых свободное время.

18:00 Совместный ужин в ресторане отеля (оплачивается дополнительно).

19:00 Энергетические практики.

21:00 Баня и СПА для желающих (оплачивается дополнительно).

Сростки. Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад. Энергетические практикиСростки. Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад. Энергетические практикиСростки. Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад. Энергетические практикиСростки. Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад. Энергетические практикиСростки. Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад. Энергетические практикиСростки. Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад. Энергетические практики
2 день

Большой экскурсионный день. Долина горных духов. Маральник

9:00 Завтрак.

10:00 Большой экскурсионный день: о. Патмос и Чемальская ГЭС, козья тропа, слияние Чемала и Катуни (место силы).

13:30 Обед в кафе (комплекс: суп+горячее+напиток, оплачивается дополнительно).

Долина горных духов (вход оплачивается дополнительно).

Маральник и конная экскурсия к месту пастбища маралов (конная прогулка по желанию, оплачивается дополнительно).

20:00 Возвращение в отель, ужин отдых.

Большой экскурсионный день. Долина горных духов. МаральникБольшой экскурсионный день. Долина горных духов. МаральникБольшой экскурсионный день. Долина горных духов. МаральникБольшой экскурсионный день. Долина горных духов. МаральникБольшой экскурсионный день. Долина горных духов. МаральникБольшой экскурсионный день. Долина горных духов. Маральник
3 день

Манжерок. Дорога домой

9:00 Завтрак.

Свободное время.

12:00 Выезд с вещами, обед в кафе по пути (оплачивается дополнительно).

13:00 Экскурсия на Манжерок, канатно-кресельный подъемник на вершину горы Малая Синюха (оплачивается дополнительно), Золотая баба, смотровые площадки.

16:00 Выезд домой.

Манжерок. Дорога домойМанжерок. Дорога домойМанжерок. Дорога домойМанжерок. Дорога домой

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Кедровый остров".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения, руб:

  • эко-номер – 19 950 руб.;
  • номер “стандарт” – 23 900 руб.;
  • номер “комфорт твин” – 26 900 руб.;
  • номер “комфорт кинг сайз” – 28 900 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Кедровый остров»

2 ночи

Атмосферный парк-отель на берегу Катуни.

На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.

Номера класса "Стандарт" и "Комфорт", в номере есть одна двуспальная кровать, или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф набор полотенец, санузел, телевизор, вид на горы, на Катунь

ЭКО-Номер: в номере есть двуспальная или две односпальных кровати, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.

Включены завтраки.

База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозка наземным транспортом: автобусы 17-19 мест
  • Проживание в отелях в туристическом районе Нижняя Катунь (2-3 местное размещение)
  • 2 завтрака
  • Экскурсионная программа (без входных билетов)
  • Экскурсионное сопровождение
  • Экскурсия-бонус (будет объявлена дополнительно в автобусе)
  • Фото и видео на телефон гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Завтрак в день приезда, средний чек 400 руб
  • Обеды и ужины - средний чек 800 руб
  • Тавдинские пешеры - 300 руб
  • Долина Горный духов - 150 руб
  • Камышлинский водопад - 300 руб
  • Моторафтинг - 700 руб
  • Подъемник в Манжероке - 1 200 руб
  • Конная экскурсия - 1 800 руб
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter, количество посадочных мест в микроавтобусе 11-19, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.

Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?

Встреча:

  • г. Новосибирск в 01:00 ЖД Вокзал;
  • г. Барнаул (кафе Облепиха) 04:00;
  • г. Горно-Алтайск (аэропорт) 09:00;

Завершение тура, ориентировочно:

  • Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 19.00-20.00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Новосибирск в 02:00 (зависит от дороги).
Есть ли скидки в туре?
Скидка на детей 7-12 лет:
  • при размещении взрослый + ребенок – 3%;
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
  • при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Тур очень понравился, отдельное спасибо гиду Ольге за атмосферу⛰️⛰️
Все здорово организовано, комфортная обстановка и классная база размещения.
Буду обращаться вновь и вновь.
Л
6 авг 2024
В полном восторге. Рекомендую!
Л
6 авг 2024
Очень понравился тур по Горному Алтаю. Наш гид Ольга рассказала и показала столько замечательных историй и мест за такое короткое время! Хочется ещё раз вернуться в эти места. Хочется увидеть ещё много нового. О туре и Большой Стране расскажу своим близким и знакомым. Желаю Процветания!

Тур входит в следующие категории Барнаула

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