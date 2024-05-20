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20%
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
22 июня в 05:00
6 июля в 05:00
15 990₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
14 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6800061 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
39 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
7 июля в 10:00
17 июля в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: г. Барнаул
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 47 777₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
Начало: Алтайский край, Барнаул
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
15 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
2 янв в 10:00
от 59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
31 дек в 10:00
от 69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
12 июня в 10:00
17 июля в 10:00
64 990₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
- ЛЛюбовь13 мая 2024Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное спасибо гиду Николаю за
- ЕЕкатерина13 мая 2024Мне очень понравился этот тур, за такое короткое время увидеть так много потрясающих мест. Я в восторге. Поездка действительно прошла так, как и было описано в объявлении. Гид замечательный рассказчик, знающий множество интересных фактов, историй и легенд. Спасибо! Очень крутой тур!
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ССтарцева14 января 2024Тур неплохой. Понравились локации.
- ДДмитрий7 ноября 2023Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
- ИИлья16 октября 2023Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ААнна25 сентября 2023Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Можно с детьми»
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