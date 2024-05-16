Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.

Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.

Если наличие бассейна и бани на территории гостиницы для вас важный пункт, просьба сообщить об этом организатору, чтобы забронировать вам номер в подходящем туркомплексе.

Проживание. В одной из 3-звёздочных гостиниц у реки Катунь в 2-3-местных номерах. Варианты: «Орлиное гнездо», «На Шумах», «Подгорица». На территории некоторых гостиниц есть бассейны и бани. Возможно размещение в 1-местном номере и повышение уровня гостиницы с доплатой. Также со скидкой есть варианты размещения в 1-2-звёздочных гостевых домах.

Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. От 2 лет. Для детей до 12 лет включительно скидка 15%.