Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Авторский тур в Барнауле

Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров

Алтай круглогодично подходит для красочных путешествий - каждый сезон наряжается в свою палитру.

Мы подготовили для вас насыщенную программу с одними из лучших достопримечательностей и проживанием на берегу Катуни. Вы пройдётесь по подвесному мосту на скалистый остров Патмос посреди быстрой реки. Прокатитесь по живописнейшему Чуйскому тракту до перевалов.

Заглянете в пещеры, подниметесь на гору, чтобы полюбоваться жёлто-красной, зелёной или снежной панорамой, и увидите Чемальскую ГЭС.
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Ближайшие даты:
16
мая
30
мая
13
июн
27
июн
11
июл
25
июл
8
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.

Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.

Если наличие бассейна и бани на территории гостиницы для вас важный пункт, просьба сообщить об этом организатору, чтобы забронировать вам номер в подходящем туркомплексе.

Проживание. В одной из 3-звёздочных гостиниц у реки Катунь в 2-3-местных номерах. Варианты: «Орлиное гнездо», «На Шумах», «Подгорица». На территории некоторых гостиниц есть бассейны и бани. Возможно размещение в 1-местном номере и повышение уровня гостиницы с доплатой. Также со скидкой есть варианты размещения в 1-2-звёздочных гостевых домах.

Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. От 2 лет. Для детей до 12 лет включительно скидка 15%.

Программа тура по дням

1 день

Манжерок, пещеры и горные хребты

Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.

Сегодня отправимся на курорт Манжерок, заедем в Тавдинские пещеры, где прогуляемся по извилистым ходам и насладимся видом с высоты. К вечеру разместимся на турбазе и отдохнём. На территории некоторых гостиниц есть бассейны и бани.

Манжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребты
2 день

Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов

Сегодня отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Здесь получаются восхитительные фотографии! Далее прогуляемся по тропе вдоль Катуни до Чемальской ГЭС, в Долине горных духов, полюбуемся водопадом Че-Чкыш и панорамой долины реки.

К вечеру вернёмся в гостиницу.

Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов
3 день

По Чуйскому тракту через перевалы

Приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни.

После красочного автопутешествия вернёмся в гостиницу.

По Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалы
4 день

Возвращение

У вас будет время насладиться утром под шум Катуни. После завтрака отправляемся обратно в город.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 3-звёздочной гостинице
  • Завтраки
  • Все переезды по программе на микроавтобусе
  • Трансфер из Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Размещение в 4-звёздочном отеле - стоимость тура составит 49 000 рублей за человека
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - 150-200 рублей
  • Канатная дорога - 1200 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой половине дня
Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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