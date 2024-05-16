Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Мы подготовили для вас насыщенную программу с одними из лучших достопримечательностей и проживанием на берегу Катуни. Вы пройдётесь по подвесному мосту на скалистый остров Патмос посреди быстрой реки. Прокатитесь по живописнейшему Чуйскому тракту до перевалов.
Заглянете в пещеры, подниметесь на гору, чтобы полюбоваться жёлто-красной, зелёной или снежной панорамой, и увидите Чемальскую ГЭС.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 550 ₽
Описание
Организационные детали
Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.
Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.
Если наличие бассейна и бани на территории гостиницы для вас важный пункт, просьба сообщить об этом организатору, чтобы забронировать вам номер в подходящем туркомплексе.
Проживание. В одной из 3-звёздочных гостиниц у реки Катунь в 2-3-местных номерах. Варианты: «Орлиное гнездо», «На Шумах», «Подгорица». На территории некоторых гостиниц есть бассейны и бани. Возможно размещение в 1-местном номере и повышение уровня гостиницы с доплатой. Также со скидкой есть варианты размещения в 1-2-звёздочных гостевых домах.
Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.
Дети. От 2 лет. Для детей до 12 лет включительно скидка 15%.
Программа тура по дням
Манжерок, пещеры и горные хребты
Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.
Сегодня отправимся на курорт Манжерок, заедем в Тавдинские пещеры, где прогуляемся по извилистым ходам и насладимся видом с высоты. К вечеру разместимся на турбазе и отдохнём. На территории некоторых гостиниц есть бассейны и бани.
Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов
Сегодня отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Здесь получаются восхитительные фотографии! Далее прогуляемся по тропе вдоль Катуни до Чемальской ГЭС, в Долине горных духов, полюбуемся водопадом Че-Чкыш и панорамой долины реки.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
По Чуйскому тракту через перевалы
Приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни.
После красочного автопутешествия вернёмся в гостиницу.
Возвращение
У вас будет время насладиться утром под шум Катуни. После завтрака отправляемся обратно в город.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 3-звёздочной гостинице
- Завтраки
- Все переезды по программе на микроавтобусе
- Трансфер из Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение - по запросу
- Размещение в 4-звёздочном отеле - стоимость тура составит 49 000 рублей за человека
- Обеды и ужины
- Входные билеты - 150-200 рублей
- Канатная дорога - 1200 рублей