Туры на 3 дня в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Барнауле, цены от 15 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
39 500 за человека
Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
Начало: Алтайский край, Барнаул
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
15 800 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
    читать дальше

    по бюджету, очень вежливые сотрудники! А по приезду гид просто поразил своим профессионализмом! Мы посмотрели все что должны были, но даже больше! Я всем очень рекомендую посетить Алтай, Россия большая, и я уверяю Вас, что после поездки с этими ребятами, Вам захочется путешествовать по России! Спасибо за прекрасные 3 дня!

    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли
  • С
    София
    1 сентября 2023
    Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
    Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍 Мы из Новосибирска, но то что тур начинается в Барнауле нас не
    читать дальше

    смутил, просто самостоятельно взяли билеты на автобус, подгадав удобное время прибытия. По прибытию в Барнаул мы сразу связались с нашим гидом Андреем, как оказалось он уже ждал нас на месте сбора. 👍 В группе нас было 4 человека, что очень комфортно, как для передвижения, так и для отдыха в общем. В первый день было много времени в дороге, но и мы не в Манжерок собирались, и были к этому готовы. В первый день мы заехали на родину Василия Шукшина, посмотрели его памятник и узнали легенду о хане Алтае, его дочери Катуни и ее избраннике Бийе, посетили Камышлинский водопад, пофотографировались на подвесном мосту и к вечеру были в с. Онгудай. Второй день был самым насыщенным: прекрасные виды, остановки для фото, интересные локации, места и истории! Проехали через перевал Чике-Таман, взобрались к водопаду, останавливались на прекрасных смотровых площадках, увидели слияние рек Чуя - Катунь, остановились возле памятника Кольке Снегиреву, посмотрели на старый Чуйский тракт и это было только начало. . Впереди нас ждало самое классное - ледники Северо-Чуйского хрипта, как это прекрасно, не передать словами! ❤️😍 Впервые мы их увидели, когда посещали "Гейзерное" озеро, там же нам Андрей рассказал что влияет на рисунок озера и почему именно такое название. Дальше мы поехали на Алтайский Марс, взобрались по самому сложному маршруту и поехали в сторону ледников. И вот тут - огромная благодарность Андрею, от чистого сердца СПАСИБО, что показал нам прекрасную смотровую площадку!!! 🙏 Все сложилось наилучшим для нас образом и когда мы там были все тучи ушли, дождик (или даже снег) прекратился, выглянуло солнышко и мы смогли насладиться этим видом, который будет согревать память до следующего лета точно! В третий день мы выехали пораньше, чтобы успеть заехать в Манжерок подняться на канатной дороге и перекусить. Курорт красивый, но после увиденного, как и говорил Андрей, горы эти будут казаться холмами, так и вышло. Дорога обратно была быстрой и такой же комфортной. Тур составлен классно, да, дороги много, но если вы ограничены по времени отдыха, а хочется посмотреть побольше - не сомневайтесь, берите этот тур! Кто говорит о проживании и об автомобиле для передвижения, посмотрите сначала на стоимость тура, а потом открывайте рот, а лучше просто выберите другой вариант, чтобы себе и людям нервы не трепать😉

    Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍
  • О
    Ольга
    3 августа 2023
    Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
    Давно хотелось побывать на нашем МАРСЕ, поэтому выбрали этот маршрут. Поездка, конечно, дальняя, но впечатления того стоят. Оценка организации тура: водитель-гид Андрей - отлично, место ночевки, турбаза "Янтарный сад", - отлично, маршрут - насыщенный😊
    Давно хотелось побывать на нашем МАРСЕ, поэтому выбрали этот маршрут. Поездка, конечно, дальняя, но впечатления того стоятДавно хотелось побывать на нашем МАРСЕ, поэтому выбрали этот маршрут. Поездка, конечно, дальняя, но впечатления того стоятДавно хотелось побывать на нашем МАРСЕ, поэтому выбрали этот маршрут. Поездка, конечно, дальняя, но впечатления того стоятДавно хотелось побывать на нашем МАРСЕ, поэтому выбрали этот маршрут. Поездка, конечно, дальняя, но впечатления того стоят
  • Т
    Татьяна
    2 августа 2023
    Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
    Увлекательно, насыщенно. До путешествия менеджер Большой Страны всегда была на связи, вежливо и корректно отвечала на все интересующие вопросы. Водитель Андрей интересно,
    читать дальше

    весело рассказывал факты, легенды, истории, помогал полезными советами, аккуратно вел машинку, с ним спокойно и надежно. Всё прошло без накладок, побывали везде, где было запланировано. Не скучно, не устали. Не было нигде какого-то негатива или напряжения. В целом остались только теплые впечатления от отдыха, я однозначно еще буду обращаться и рекомендовать знакомым.

  • Н
    Натали
    1 марта 2023
    Новогодний Алтай на 3 дня
    Спасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая!
    читать дальше

    За эти три дня наша группа стала одной командой! Благодаря нашему гиду Татьяне теперь знаем много о истории и традициях этого уникального края и уехали с великолепными фотографиями! В ходе этой поездки я просто влюбилась в Алтай и обязательно сюда вернусь! Рекомендую всем этот Тур!!!

  • А
    Алексей
    27 февраля 2023
    Новогодний Алтай на 3 дня
    Огромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!
  • К
    Корнеева
    20 февраля 2023
    Новогодний Алтай на 3 дня
    Это было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему
    читать дальше

    душевному гиду Игорю за то, что эти несколько дней стали для меня одними из самых классных за долгий опыт путешествий. Сомневайтесь, раздумывайте, взвешивайте — но в итоге обязательно соглашайтесь и доверяйтесь чудесному Алтаю!

  • О
    Ольга
    11 мая 2022
    Выходные на реке Белая
    Добрый день! Приехали из Каги вчера,были 2 ночи,природа превосходная,горы,люди доброжелательные,в номерах как в среднем отеле,на три номера 2 туалета и
    читать дальше

    душ, ремонт хороший,есть чайник и кружки. Экскурсии познавательные,понравился сплав-он длится больше 2 часов,конная прогулка тоже больше 2 часов,кони добрые,по лесу,по горам. Сами побывали на горе Одинокая Сосна-Маяк, очень впечатляют горы. Кормят в столовой очень вкусно,по-домашнему,голодными мы не были, перед отъездом нас накормили пельменями,хотя до обеда оставалось ещё 2часа. Отдельное спасибо менеджеру который встречает!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
  2. Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
  3. Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 15 800 до 39 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2024 год по теме «3-дневные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от 15800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам