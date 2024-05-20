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смутил, просто самостоятельно взяли билеты на автобус, подгадав удобное время прибытия. По прибытию в Барнаул мы сразу связались с нашим гидом Андреем, как оказалось он уже ждал нас на месте сбора. 👍 В группе нас было 4 человека, что очень комфортно, как для передвижения, так и для отдыха в общем. В первый день было много времени в дороге, но и мы не в Манжерок собирались, и были к этому готовы. В первый день мы заехали на родину Василия Шукшина, посмотрели его памятник и узнали легенду о хане Алтае, его дочери Катуни и ее избраннике Бийе, посетили Камышлинский водопад, пофотографировались на подвесном мосту и к вечеру были в с. Онгудай. Второй день был самым насыщенным: прекрасные виды, остановки для фото, интересные локации, места и истории! Проехали через перевал Чике-Таман, взобрались к водопаду, останавливались на прекрасных смотровых площадках, увидели слияние рек Чуя - Катунь, остановились возле памятника Кольке Снегиреву, посмотрели на старый Чуйский тракт и это было только начало. . Впереди нас ждало самое классное - ледники Северо-Чуйского хрипта, как это прекрасно, не передать словами! ❤️😍 Впервые мы их увидели, когда посещали "Гейзерное" озеро, там же нам Андрей рассказал что влияет на рисунок озера и почему именно такое название. Дальше мы поехали на Алтайский Марс, взобрались по самому сложному маршруту и поехали в сторону ледников. И вот тут - огромная благодарность Андрею, от чистого сердца СПАСИБО, что показал нам прекрасную смотровую площадку!!! 🙏 Все сложилось наилучшим для нас образом и когда мы там были все тучи ушли, дождик (или даже снег) прекратился, выглянуло солнышко и мы смогли насладиться этим видом, который будет согревать память до следующего лета точно! В третий день мы выехали пораньше, чтобы успеть заехать в Манжерок подняться на канатной дороге и перекусить. Курорт красивый, но после увиденного, как и говорил Андрей, горы эти будут казаться холмами, так и вышло. Дорога обратно была быстрой и такой же комфортной. Тур составлен классно, да, дороги много, но если вы ограничены по времени отдыха, а хочется посмотреть побольше - не сомневайтесь, берите этот тур! Кто говорит о проживании и об автомобиле для передвижения, посмотрите сначала на стоимость тура, а потом открывайте рот, а лучше просто выберите другой вариант, чтобы себе и людям нервы не трепать😉