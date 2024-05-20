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Авторский тур
4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
39 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
Начало: Алтайский край, Барнаул
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
15 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
- ССофия1 сентября 2023Классно, но как быстро пролетели эти насыщенные дни! 🥰😍 Мы из Новосибирска, но то что тур начинается в Барнауле нас не
- ООльга3 августа 2023Давно хотелось побывать на нашем МАРСЕ, поэтому выбрали этот маршрут. Поездка, конечно, дальняя, но впечатления того стоят. Оценка организации тура: водитель-гид Андрей - отлично, место ночевки, турбаза "Янтарный сад", - отлично, маршрут - насыщенный😊
- ТТатьяна2 августа 2023Увлекательно, насыщенно. До путешествия менеджер Большой Страны всегда была на связи, вежливо и корректно отвечала на все интересующие вопросы. Водитель Андрей интересно,
- ННатали1 марта 2023Новогодний Алтай на 3 дняСпасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая!
- ААлексей27 февраля 2023Новогодний Алтай на 3 дняОгромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!
- ККорнеева20 февраля 2023Новогодний Алтай на 3 дняЭто было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему
- ООльга11 мая 2022Добрый день! Приехали из Каги вчера,были 2 ночи,природа превосходная,горы,люди доброжелательные,в номерах как в среднем отеле,на три номера 2 туалета и
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «3-дневные туры»
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