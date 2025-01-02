Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Увидеть озеро, где зимуют белые лебеди, покататься по склонам и найти Зубы дракона
Вы знали, что некоторые локации на Алтае можно увидеть только в холодное время года? В конце осени уровень воды в реке падает и открываются «Глаза Катуни» — Голубые озёра.
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находится баня, поэтому обязательно погреемся и искупаемся! Уникальным зимним местом считается и озеро Светлое, где собирается более 800 особей белых лебедей, которых мы покормим. Добавим и привычных нам снежных развлечений, остановившись на горнолыжном курорте Манжерок. Желающие покатаются по склонам алтайских гор!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. На туристической базе «Манжерок» 2* на берегу Катуни в 2-местных номерах с удобствами. Возможно размещение в номере ребёнка на дополнительном месте. За доплату — повышение категории отеля (парк-отель «Ая» 4*).
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. От 7 лет.
Программа тура по дням
1 день
Голубые озёра с баней, остров Патмос и Зубы дракона
Сегодня посетим уникальное место, доступное только в холодное время года — Голубые озёра «Глаза Катуни». Они открываются в конце осени, когда уровень воды в реке падает. Здесь на берегу есть баня, в которой можно погреться, а затем нырнуть в прозрачную воду!
Далее отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Прогуляемся по козьей тропе и найдём Зубы дракона.
Вечером заселимся на турбазу на курорте Манжерок.
2 день
Горнолыжный курорт
После завтрака насладимся зимним отдыхом на склонах Алтая. Поднимемся по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается потрясающая снежная панорама города и хребтов. Желающие смогут сегодня вдоволь накататься на лыжах, сноуборде, снегоходе или ватрушках (за доплату).
3 день
Где зимуют белые лебеди
Пора испытать одно из главных впечатлений путешествия и увидеть место, где зимуют белые лебеди на Алтае — озеро Светлое. Более 800 особей каждый год проводят здесь холодный сезон. Мы сможем покормить лебедей и сделать потрясающие белые-белые фото на память.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска и обратно
Обеды и ужины
Входные билеты - 150-250 ₽
Канатная дорога - 1200 ₽
Аренда снаряжения для катания на горнолыжном курорте
Размещение в отеле 4* - 69 900 ₽ за человека (2-местный номер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине дня
Завершение: Г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 45 туристов
Наша компания 25 лет на рынке. Работаем только с экспертами, которые действительно знают направления. Поэтому ваш отдых в надёжных руках. Организуем комфортное транспортное обслуживание и лично проверяем все отели. Поможем с любыми вопросами и будем на связи 24/7.