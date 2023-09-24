В Долине озер возвышаются заснеженные вершины Мечта, Красавица, Сказка, отражение которых словно в зеркале можно увидеть в изумрудной воде среднего озера.
На водной части маршрута вы познакомитесь с самой многоводной рекой, хозяйкой Горного Алтая – Катунью.
июн
июл
июл
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автопереезд до села Чибит
Встреча группы в зависимости от места прибытия.
После встречи группа рассаживается в автобусе и отправляется на микроавтобусе в начальную точку тура, село Чибит.
Сегодня вам предстоит путь по красивейшей горной дороге — Чуйскому тракту.
Самой высокой его точкой является Семинский перевал (его высота составляет 1717 метров).
Мы окажемся на перевале после долгого подъема, увидим потрясающие пейзажи, а затем двинемся к следующей живописной точке Чуйского тракта — перевалу Чике-Таман.
Дорога в этом районе богата серпантинами, крутыми подъемами и спусками, а по обе стороны можно наблюдать величественные алтайские горы и атмосферный кедровый лес.
Еще один замечательный момент путешествия — наблюдение места слияния рек Чуя и Катунь.
Вы увидите их быстрое течение, сложные пороги, а также сможете убедиться в том, что горные реки имеют особенный характер — бурный и непредсказуемый.
Вечером Вас ждет отдых в кемпинге у села Чибит и ужин приготовленный на костре.
Ночлег в палатках, на берегу реки Чуя.
Авто (от Барнаула): 620 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
С. Чибит - ручей Орой
Начинается активная часть тура.
Из села Чибит мы отправимся к ручью Орой.
В начале нас ждет переезд на УАЗе от с. Чибит до моста через реку Чуя.
За мостом хорошо протоптанная тропа стремится вверх, через лиственничный лес, брусничные и черничные заросли.
Приготовьтесь к длительному подъему и заметному перепаду высоты.
Палаточный лагерь разбиваем у ручья Орой, в конце зоны леса.
Авто: 30 мин. Переход: 8 км, 5-6 часов.
Ручей Орой - перевал Орой - плато Ештыкель - слияния рек Шавла и Шабага
Сегодня после небольшого набора высоты, мы преодолеем перевал Орой, высота 2040 м над уровнем моря.
С перевала спустимся на плато Ештыкель.
Основную часть дня будем идти по плато, с шикарными видами на Северо-Чуйский хребет.
Местами в стороне от тропы можно наблюдать заболоченные участки.
В конце дня дойдем до слияния рек Шабага и Шавла, где и разобьем ночной лагерь.
Переход: 10 км, 5-6 часов.
Слияния рек Шавла и Шабага - Нижнее Шавлинское озеро
В этот день мы достигнем основной цели путешествия, и увидим одно из Шавлинских озер.
Утром снимаемся со стоянки и движемся по правому берегу реки Шавла, минуя заболоченные участки и густую горную тайгу.
В середине дня тропа перейдет в крутой подъем по массивной каменной морене, образовавшей озеро Нижнее Шавлинское.
Высота, на которой находится водоем — 1983 метра.
В отражении озера можно наблюдать величественные белоснежные вершины — Мечта, Красавица и Сказка.
Сочетание теплого бирюзового оттенка озера и ярко-белого цвета горных пиков — настоящий отдых для глаз.
У озера находятся деревянные идолы, установленные туристами.
Ночевка запланирована на берегу озера.
Переход: 10 км, 5-6 часов.
Дневка, радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру
Оставляем вещи в разбитом с вечера лагере и выходим налегке на экскурсию к Верхнему Шавлинскому озеру, которое находится на высоте 2500 метров.
Здесь можно полюбоваться великолепным видом ледников Шавлинской подковы, и сделать потрясающие фото на память.
Переход: около 5-7 часов.
Дневка
Дневка.
Отдых на озере.
Для желающих восхождение на смотровую площадку горы «Пирамида».
Нижнее Шавлинское озеро - слияния рек Шавла и Шабага
Сразу после завтрака, начинается наш обратный путь.
Упаковав в рюкзаки общие и личные вещи, отправляемся по знакомому маршруту к месту слияния рек Шабага и Шавла.
Здесь останавливаемся на ночлег.
Переход: 10 км, 5-6 часов.
Слияния рек Шавла и Шабага - плато Ештыкёль - ручей Орой - с. Чибит
Заключительный день похода.
В начале дня небольшой подъем, после которого ровное плато и спуск с перевала Орой.
Тропа уже хорошо знакома.
У моста через Чую нас ждет УАЗ, на котором доедем до кемпинга в Чибите.
В селе Чибит нас ждет отдых, ужин и баня.
Дневной переход: 18 км, 7-8 часов. Авто: 30 мин.
С. Чибит - устье реки Чуя
Переезд до устья реки Чуя.
Знакомство с инструкторами водниками.
Ночлег в палатках на берегу р. Катунь.
Авто: 70 км, в дороге 1,5 часа. Пешком: 1-2 км, 1 час.
Устье реки Чуя - «Свадебная поляна»
Перед началом сплава инструктор проведет инструктаж по технике безопасности и правилам использования снаряжения.
Начинаем тур с прохождения порога «Ильгумень», которому присвоена 4 категория сложности.
Затем, сразу после устья реки Кадрин, проходим еще один порог 4 категории сложности – «Кадринскую трубу».
Это не только трудное, но и длинное водное препятствие, его протяженность составляет несколько километров.
Ночуем в палатках на поляне Свадебная.
По воде: 35 км, 5-6 часов.
Свадебная поляна «- стоянка» Петроглифы
Сегодня Вы преодолеете самый опасный порог на Средней Катуни — двухступенчатый «Шабаш» (5 к. с.).
Перед его прохождением группа сойдет на берег для осмотра препятствия.
При желании возможен обход порога по берегу.
Далее следуют два эффектных порога – «Каянча 1» и «Каянча 2».
Затем останавливаемся у ручья Кемикапчан на ночлег.
Здесь находятся наскальные рисунки с установленным возрастом 5 тысяч лет, их Вы сможете осмотреть на стоянке.
По воде: 25 км, 4-5 часов.
Стоянка «Петроглифы» - с. Куюс
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
По воде: 30 км, 4-5 часов.
С. Куюс - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск, в пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Авто (до Барнаула): 390 км. В дороге 7 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
На активной части туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В 1-й, 8-й и 12-й день тура размещение в палатках на территории кемпинга. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе
- Услуги гидов-инструкторов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
- Баня по программе, в восьмой и двенадцатый день тура
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой и двенадцатый день тура
- Камера хранения (с 2 по 8 день)
- Оплата моста через Чую, в обе стороны
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на озерах и одиннадцатый день тура
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак с широкими лямками, 80-100 литров;
- треккинговые палки;
- надежный непромокаемый вкладыш, полиэтиленовые пакеты (непромокаемый мешок для защиты особо ценных личных вещей – деньги, документы, фотокамера и прочее) от воды;
- походная обувь для пеших переходов лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви;
- неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками. Неопреновую обувь не выдаем;
- сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
- удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
- на сплав выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- личная посуда (миска, кружка, ложка);
- спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в пеше-водный поход на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Горному Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- Аспирин (1 уп.);
- Цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Какие достопримечательности мы увидим в этом туре?
Шавлинские озера являются одним из самых красивых мест Горного Алтая, расположенные в самом сердце Северо-Чуйского хребта. Это один из самых массивных хребтов Алтая самая высокая вершина пик Маашей-Баши (4177 м). В долине озер возвышаются заснеженные вершины Мечта, Красавица, Сказка, которые в солнечное утро, словно в зеркале отражаются в изумрудной воде среднего озера.
Водная часть маршрута – это самый популярный водный маршрут на Алтае, в нем могут принимать участие дети от 14 лет в сопровождении взрослых. Маршрут познакомит Вас с самой многоводной рекой Горного Алтая – Катунью и проходит по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба»). Страховку при прохождении порогов обеспечат опытные инструкторы. Река Катунь (в переводе с алтайского «Кадын» – хозяйка) – самая крупная река Горного Алтая. Она берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белуха (4506 м) с ледника Геблера на высоте около 2000 метров. Протяженность реки 688 км. При слиянии с рекой Бия образуется река Обь.
Могут ли принять участие в туре дети 14-16 лет?
Да, ребенка с 14 лет вы взять с собой можете, но опять же, все зависит от физической формы и здоровья ребенка. Детей до 16 лет обязательно должен сопровождать один из родителей.
Как забронировать тур иностранному туристу?
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
- на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
- в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем. Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
В транспорте во время трансферов есть откидные сидения, кондиционер предусмотрен не везде.
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
- в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
- в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Как организовано питание на маршруте?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Сколько (в среднем) в походе весит рюкзак?
Стартовый вес рюкзака для данного похода составляет примерно 20-25 кг у мужчин и 15 кг у женщин. Вес также зависит от того, сколько вещей и принадлежностей человек берёт с собой. Традиционно во время движения разгружаем тех, кому тяжело,"в пользу" тех, кто способен нести больше.
Можно ли оставить не нужные в походе вещи на базе в с. Чибит?
Да, лишние вещи можно оставить в камере хранения на базе в Чибите (доп. 100 руб. день), но только на пешую часть. Лишние на водной части маршрута вещи вы можете отправить с водителем или гидом на склад в Бийск, где их сможете забрать на обратной дороге в Барнаул. Ценные вещи, документы на хранение не берем.
Как распределяются продукты и групповое снаряжение между участниками похода?
Все групповое снаряжение и продукты распределяются между всеми участниками похода исходя из персональных физических возможностей. Кто-то физически может взять чуть больше, кто-то (например девушки) чуть меньше.
Часто ли бывают привалы?
Стандартная схема такова: на 45 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Но всё меняется с учётом трудностей маршрута, погоды, а также с учётом средней скорости движения группы. Если дорога просёлочная и ровная – можно с песнями прошагать по ней два часа без остановки. Если крутой подъём – привалы-пятиминутки будут требоваться каждые 10-15 минут. Кроме того, ориентируемся мы всегда на самых слабых участников.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Какая температура воды в Катуни?
Вода в Катуни холодная, даже в самые теплые дни лета не более +12 - +14 С. Но, для всех участников тура мы выдаем специальные неопреновые гидрокостюмы (полукомбинезоны), которые помогут вам избежать переохлаждение.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Будет ли в походе возможность помыться?
Да, в восьмой и двенадцатый день тура у нас предусмотрена баня. Так же за дополнительную плату можно заказать баню во время дневки на озере.
Будет ли сотовая связь, возможность зарядить фотоаппарат, телефон и т. д?
В горах сотовой связи нет, позвонить домой можно только в с. Чибит. На сплаве в некоторые дни будут места с покрытием МТС.
Зарядить гаджеты можно будет только на базе в с. Чибит, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
Кто будет нас сопровождать на маршруте?
Во время активной части тура группу ведут гиды с опытом работы на маршруте.
В пешем походе группу сопровождает 1 или 2 гида, в зависимости от размера группы. За водную часть тура ответственны инструкторы-капитаны, в зависимости от сложности маршрута и количества туристов в группе, это может быть 1-2, либо 4-5 инструкторов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Какие требования к участнику тура?
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку. Технические навыки, необходимые для прохождения препятствий, организации ночлегов и другие приобретаются непосредственно на маршруте.
Участвовать в некоторых турах могут дети с 12-14 лет, но при условии, что сопровождающие их взрослые готовы лично нести полную ответственность за них.
Для участников водных, пеших и комбинированных турпоходов существуют возрастные ограничения, в обратную сторону, не более 55-60 лет. Исключения возможны для автотуров, но все условия заранее оговариваются с менеджером. При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста. Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев. Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично. «Как-нибудь справлюсь» - такой подход категорически не приемлем, тем более в горах.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму.