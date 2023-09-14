Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень

Экспедиция на Алтайский Марс
В этом коротком туре вы познакомитесь с удивительным Алтаем. Вас ждет поездка по Чуйскому тракту, посещение Алтайского Марса и Гейзерного озера.

Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи круглый год!
5
3 отзыва
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Ближайшие даты:
2
мая9
мая30
мая6
июн20
июн4
июл11
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

В этот день собираем гостей (кто размещается на курорте Белокуриха или прилетел в Горно-Алтайск).

Личный менеджер скоординирует, откуда и кто вас заберет.

Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11:00).

Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России – Чуйский тракт.

Это древнейшая торговая дорога.

Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.

По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.

В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней, а мы с вами проедем за один день практически до границы.

Горные перевалы – Семинский и Чике-Таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.

Перекусим в кафе по пути.

По приезду – размещение в отеле и отдых.

Включено: ужин в кафе рядом с отелем – местная кухня. Дополнительно: обед.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Марсианские горы и Гейзеровое озеро

Этот день внесет яркость!

После завтрака отправляемся на цветные горы под названием Марс на Алтае!

По пути раскинется Северо-Чуйский хребет со своими белками, Курайская степь – это всё будет по пути к марсианским горам.

Далее пересаживаемся в проходимую технику и доезжаем до Марса1.

Если группа желает, то можно дополнить знакомство с марсианскими горами.

Есть и МАРС 2, МАРС 3, Луна.

На обратном пути заезжаем на Гейзерное озеро и Красные ворота.

Марс в Горном Алтае – это неповторимое место России, которое должен увидеть каждый житель страны.

Приезжаем на туркомплекс – отдых.

Дополнительно: обед, ужин, вход на экскурсионные объекты.

Марсианские горы и Гейзеровое озероМарсианские горы и Гейзеровое озероМарсианские горы и Гейзеровое озероМарсианские горы и Гейзеровое озероМарсианские горы и Гейзеровое озеро
3 день

Возвращение

Завтракаем и собираемся в обратный путь!

По пути у нас также остановки для фотосессий.

Водопад Ширлак, Оленные столбы, скифские захоронения - большой выбор объектов!

Казалось бы, были уже по этой дороге везде, но обратный путь вносит яркие эмоции без сомнения.

Дополнительно: обед, ужин.

Вас довезут до отеля в Горно-Алтайске и до курорта Белокуриха. Многие гости покупают авиабилеты на вечерние рейсы и мы успеваем к вылету. Те, у кого вылет утром на следующий день, нужно попросить менеджера, чтобы сделали дополнительную бронь в отель г. Горно-Алтайска. Утром тогда позавтракаете и в удобное время поедете в аэропорт. Такси можно заказать на ресепшн.

Возвращение

Проживание

Размещение на одной из турбаз в глубоком Горном Алтае. Размещение не привязано к определенному отелю, т. к предлагается альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия. Номера с удобствами.

Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.

Стоимость тура при одноместном размещении 41 600 рублей.

Дополнительное место 26 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Расул» или аналогичная в Горном Алтае

2 ночи

В отеле уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.

В каждом из номеров имеется чайник, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном.

Гостиница «Расул» или аналогичная в Горном АлтаеГостиница «Расул» или аналогичная в Горном Алтае

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание - 2 завтрака, 1 ужин в первый день
  • Размещение в комфортном отеле
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Трансфер по программе
  • Трансфер из аэропорта и обратно
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Новосибирска/Бийска и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансфер до Белокурихи и обратно (если туристы прибывают не в день начала тура/ улетают не в день окончания)
  • Оплата за вход на Марс и Гейзеровое озеро
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
  • удобная обувь;
  • головной убор, очки;
  • одежда спортивного стиля;
  • купальные принадлежности, сланцы (на Расуле есть небольшой спа-комплекс, бассейн);
  • личные гигиенические и медицинские средства;
  • зарядные устройства, аккумуляторы для телефона, фотоаппарата
  • позаботьтесь о наличии мобильной связи (распространенные операторы- МТС, Билайн, Мегафон. Но нужно учесть, что в путешествии местами связи нет.);
  • документы: паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении (для детей), нотариальное согласие от законных представителей (если ребенок путешествует без законных представителей),
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.

В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
14 сен 2023
Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!
Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!Буду краток, впечатления превзошли ожидания!!!
С
12 фев 2025
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
В
12 янв 2025
Всё замечательно.

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