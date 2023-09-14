1 день

Чуйский тракт

В этот день собираем гостей (кто размещается на курорте Белокуриха или прилетел в Горно-Алтайск).

Личный менеджер скоординирует, откуда и кто вас заберет.

Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11:00).

Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России – Чуйский тракт.

Это древнейшая торговая дорога.

Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.

По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.

В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней, а мы с вами проедем за один день практически до границы.

Горные перевалы – Семинский и Чике-Таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.

Перекусим в кафе по пути.

По приезду – размещение в отеле и отдых.

Включено: ужин в кафе рядом с отелем – местная кухня. Дополнительно: обед.