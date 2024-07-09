Туры на 3 дня в Белокурихе

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Белокурихе, цены от 27 200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экспедиция на Алтайский Марс
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500 за человека
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
На поезде
2 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
31 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Белокурихе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспедиция на Алтайский Марс
  2. Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
  3. Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт
  2. Марсианские горы
  3. Гейзерное озеро
Сколько стоит тур в Белокурихе в феврале 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 27 200 до 31 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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