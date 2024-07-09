3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500₽ за человека
4 дня
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200₽ за человека
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
31 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна9 июля 2024Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.
- ММаксим2 июля 2024На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «3-дневные туры»
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