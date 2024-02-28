Экспедиция на Алтайский Марс

В этом коротком туре вы познакомитесь с удивительным Алтаем. Вас ждет поездка по Чуйскому тракту, посещение Алтайского Марса и Гейзерного озера.

Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи круглый год! Тур проводится при сборе группы от 6 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
5
3 отзыва
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Ближайшие даты:
28
фев7
мар28
мар28
ноя12
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

В этот день собираем гостей (кто размещается на курорте Белокуриха или прилетел в Горно-Алтайск).

Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.

Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11.00).

Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России – Чуйский тракт.

Это древнейшая торговая дорога.

Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.

По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.

В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней., а мы с вами проедем за один день практически до границы.

Горные перевалы – Семинский и Чике-таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.

Перекусим в кафе по пути (не входит в стоимость).

По приезду – размещение в отеле и отдых.

Ужин в кафе рядом с отелем – местная кухня.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Марсианские горы и Гейзерное озеро

Этот день внесет яркость!

После завтрака отправляемся на цветные горы под названием Марс на Алтае!

По пути раскинется Северо-Чуйский хребет со своими белками, Курайская степь – это всё будет по пути к марсианским горам.

Далее пересаживаемся в проходимую технику и доезжаем до Марса1.

Если группа желает, то можно дополнить знакомство с марсианскими горами.

Есть и МАРС 2, МАРС 3, Луна…

На обратном пути заезжаем на Гейзерное озеро и красные ворота.

Марс в Горном Алтае – это неповторимое место России, которое должен увидеть каждый житель страны.

Приезжаем на туркомплекс – отдых.

Дополнительно оплачивается: вход на Марсианские горы, вход на Гейзерное озеро.

Марсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озеро
3 день

Возвращение

Завтракаем и собираемся в обратный путь!

По пути у нас также остановки для фотосессий.

Водопад Ширлак, Оленные столбы, скифские захоронения – большой выбор объектов!

Остановимся в кафе покушать (не входит в стоимость).

Вас довезут до отеля в Горно-Алтайске и до курорта Белокуриха.

ВозвращениеВозвращениеВозвращениеВозвращение

Проживание

Размещение на одной из турбаз в глубоком Горном Алтае. Размещение не привязано к определенному отелю, т. к предлагается альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия. Номера с удобствами.

Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.

Стоимость тура при одноместном размещении 41 600 рублей.

Дополнительное место 26 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Расул» или аналогичная в Горном Алтае

2 ночи

В отеле уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.

В каждом из номеров имеется чайник, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном.

Гостиница «Расул» или аналогичная в Горном АлтаеГостиница «Расул» или аналогичная в Горном Алтае

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание - 2 завтрака, 1 ужин в первый день
  • Размещение в комфортном отеле
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Новосибирска/Бийска и обратно
  • Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Входы на объекты (вход на Марсианские горы 500 руб., вход на Гейзерное озеро 200 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
  • удобная обувь, зимние кроссовки для похода в горы, не помешает электрическая сушилка для обуви;
  • головной убор, очки, перчатки;
  • одежда спортивного стиля (хорошо подходят горнолыжные костюмы), обязательно одевайтесь в несколько слоёв: термобельё или футболка, далее свитер из флиса или кашемира, а сверху куртка. Это позволит вам подстраиваться под любую температуру;
  • купальные принадлежности, сланцы (на Расуле есть небольшой спа-комплекс, бассейн);
  • личные гигиенические и медицинские средства;
  • зарядные устройства, аккумуляторы для телефона, фотоаппарата
  • позаботьтесь о наличии мобильной связи (распространенные операторы- МТС, Билайн, Мегафон. Но нужно учесть, что в путешествии местами связи нет.);
  • ручка, блокнот;
  • документы: паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении (для детей), нотариальное согласие от законных представителей (если ребенок путешествует без законных представителей),
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.

На чем будем передвигаться по маршруту?

Автопарк партнеров, автомобили которых мы фрахтуем для сопровождения наших туров, большой и только исходя из количества участников тура и свободного автомобиля, мы можем перед началом каждого тура, сказать, каким транспортом будем катать группу.

Группа до 3х человек – легковой автомобиль.

От 3-х до 5 чел. группа 4-5 человек – Киа Карнивал или другой автомобиль, до 7-8 мест.

Группа от 6 до 16 человек – микроавтобус Мерседес.

Свыше 16 человек – большой комфортный автобус до 40 мест.

Переезды по непроходимым маршрутам осуществляются на автомобилях УАЗ.

Как организовано питание?

Питание в туре организовано: завтраки со второго дня программы тура. Ужин – в 1 день.

Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте. Средний чек обеда/ужина 800 -1000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
28 фев 2024
Всё прошло отлично
Всё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отлично
А
7 мая 2023
Отличный тур если хотите посмотреть много за короткое время. Каждая локация по своему особенная. Природа Алтая удивительна, в этом туре а каждому удаётся окунуться в атмосферу быта Алтая. Каждое место
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можно описывать очень долго, каждое из них уникально. Это именно тот тур который я могу посоветовать каждому. Спасибо огромное команде: туроператору, гиду, водителю. Благодаря стараниям этих людей, тур вышел максимально комфортный. Ещё вернусь на Алтай!

Отличный тур если хотите посмотреть много за короткое время. Каждая локация по своему особенная. Природа АлтаяОтличный тур если хотите посмотреть много за короткое время. Каждая локация по своему особенная. Природа АлтаяОтличный тур если хотите посмотреть много за короткое время. Каждая локация по своему особенная. Природа Алтая
С
12 фев 2025
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻

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