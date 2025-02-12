2 день

Курорт Манжерок. Камышлинский водопад

В 7:41 вы прибудете на железнодорожный вокзал города Бийск, где вас встретит организатор, чтобы помочь с посадкой в комфортабельные автобусы.

Первая остановка — уютное кафе, где вы сможете насладиться завтраком из блюд местной кухни и зарядиться энергией для продолжения увлекательного путешествия.

По пути мы сделаем остановку на границе Республики Алтай и Алтайского края, где проведём обряд чой-чой.

Вскоре мы окажемся в живописной горной стране, где посетим курорт Манжерок и прокатимся на канатной дороге на гору Синюха.

Там у нас будет время прогуляться и насладиться потрясающим видом на долину реки Катунь со смотровой площадки.

Затем мы остановимся у речного вокзала и отправимся на прогулку на моторафтах до Камышлинского водопада.

Это совершенно безопасное развлечение, которое подарит вам яркие и положительные эмоции.

После этого мы доедем до отеля, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

На следующий день мы продолжим исследовать живописные места, наслаждаясь каждым моментом нашего удивительного путешествия.

В стоимость входит: завтрак, обед, ужин, прогулка на моторафтах и подъём на канатной дороге..