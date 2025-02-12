Программа тура по дням
Отправление поезда из Новосибирска
Отправление из главного сибирского города Новосибирска в 20:00 – прицепной тематический вагон к номеру поезда 401 (перед выездом мы оповестим какой номер вагона будет).
Вас ждут комфортные купе.
Заботливые проводники предложат вам ароматный чай в подстаканниках, и вы отправитесь в путь под стук колес.
Это будет необычное путешествие, которое подарит вам массу впечатлений и эмоций.
Курорт Манжерок. Камышлинский водопад
В 7:41 вы прибудете на железнодорожный вокзал города Бийск, где вас встретит организатор, чтобы помочь с посадкой в комфортабельные автобусы.
Первая остановка — уютное кафе, где вы сможете насладиться завтраком из блюд местной кухни и зарядиться энергией для продолжения увлекательного путешествия.
По пути мы сделаем остановку на границе Республики Алтай и Алтайского края, где проведём обряд чой-чой.
Вскоре мы окажемся в живописной горной стране, где посетим курорт Манжерок и прокатимся на канатной дороге на гору Синюха.
Там у нас будет время прогуляться и насладиться потрясающим видом на долину реки Катунь со смотровой площадки.
Затем мы остановимся у речного вокзала и отправимся на прогулку на моторафтах до Камышлинского водопада.
Это совершенно безопасное развлечение, которое подарит вам яркие и положительные эмоции.
После этого мы доедем до отеля, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.
На следующий день мы продолжим исследовать живописные места, наслаждаясь каждым моментом нашего удивительного путешествия.
В стоимость входит: завтрак, обед, ужин, прогулка на моторафтах и подъём на канатной дороге..
Путешествие по Чуйскому тракту
Ранний подъем и мы отправляемся в захватывающее путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России.
На нашем пути мы преодолеем величественные горные перевалы: Семинский и Чике-Таман.
Каждый поворот будет открывать перед нами новые горизонты и удивительные пейзажи.
Марсианские горы и Гейзерное озеро — это главные достопримечательности Алтая. Мы, безусловно, включили их в программу для наших гостей.
По пути к ним вас ждут потрясающие виды на Северо-Чуйский хребет.
Это просто невероятно красивые места!
Остановки на сувенирных ярмарках подарят возможность насладиться творчеством местных мастеров и приобрести уникальные подарки.
А на смотровых площадках вы сможете сделать замечательные фотографии на фоне горных вершин и бескрайних просторов.
К вечеру мы вернёмся в отель, где вас будет ждать насыщенный и полный впечатлений день.
Питание: завтрак, обед и ужин включены.
Дополнительные входы на объекты.
Белокуриха
Завтракаем и отправляемся знакомиться с курортом Белокуриха.
В автобусы уже нужно спуститься с чемоданами, так как вечером вы уже отправитесь на поезде в г. Новосибирск.
Экскурсия по городу-курорту Белокуриха познакомит с историей и уникальностью курорта.
Посетим музей курорта, прогуляемся по терренкуру, поднимемся на новый курорт Белокуриха Горная по серпантину.
Сделаем остановки на смотровых площадках – получаются красивые видовые фотографии.
Посещение музейного комплекса Андреевская Слобода позволит познакомить с бытом русского крестьянина, который жил в нашем предгорье.
Обед в ресторане Олимп.
Далее переезжаем до г. Бийска, где познакомим вас с купеческой частью старинного города, который был освоен по Указу Петра Первого.
Ужин в кафе.
Переезд к поезду.
В стоимость включено: завтрак, обед, ужин, входы на объекты.
Прибытие в Новосибирск на поезде
Прибытие на станцию Новосибирск – в 5:40 утра.
Это было время новых открытий, теплых встреч и новых знакомств.
Проживание
Тур предусматривает проживание в поезде и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта, руб:
|размещение в поезде
номер в отеле Горного Алтая
и в отеле курорта Белокуриха
|стоимость
|1 чел. в купе
|одноместный номер
|75 800
|2 чел. в купе
|2 чел. в номере (основные места)
|57 600
|3 чел. в купе
1 номер с доп. местом (если нужно два номера в отелях, то дополнительно
доплата 5 500 руб. за номер)
|53 300
|4 чел. в купе
2 номера с основными местами. (если нужно одноместное размещение, то
дополнительно 5 500 руб.)
|48 800
Варианты проживания
Купе
Наш поезд предлагает размещение в купе. Внимание! По желанию можно оставить заявку на купе только для вашей семьи (компании). Например, вас три человека и вы желаете путешествовать втроем, тогда купе будет только для вас. Просто нужно оставить комментарий в заявке. Тип вагона КУПЕ. В каждом вагоне есть два туалета и горячая вода, которую можно налить в любое время, используя специальный водонагреватель. На каждое место приходится своя лампочка для чтения. Сегодняшние купейные вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, системой очистки воздуха и воды. Чтобы попасть в купе, вам понадобится специальная магнитная карта. Нижняя полка может быть легко преобразована в кровать. Здесь есть розетки: одна для нижнего места - 220В, одна для верхнего - USB-разъем. Стандартный купейный вагон РЖД состоит из 9 купе с четырьмя местами в каждом. Всего в вагоне могут ехать 36 пассажиров.
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Размещение на курорте Белокуриха в номерах с удобствами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в туристическом поезде в вагоне категории купе (2 ночи)
- Трехразовое питание
- Размещение в комфортном отеле в Горном Алтае (1 ночь)
- Размещение на курорте Белокуриха (1 ночь)
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска и обратно
- Дополнительное питание
- Билеты за вход на экскурсионные объекты: Марсианские горы - 400 руб. /чел. Гейзерное озеро - 150 руб. /чел. музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
- Марсианские горы - 400 руб. /чел
- Гейзерное озеро - 150 руб. /чел
- Музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, медицинский полис;
- средства личной гигиены;
- зарядные устройства;
- удобная одежда, несколько комплектов;
- удобная обувь;
- сменная обувь;
- головной убор;
- купальные принадлежности (для бани или бассейна по желанию);
- небольшой рюкзачок для необходимых мелочей на экскурсиях;
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
Мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Местами связи не будет, предупредите своих близких.