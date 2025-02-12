1 день

Заезд. Размещение в Белокурихе

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время, то первый день специально отведен для отдыха после дороги.

Размещаемся в выбранном отеле, отдых.

Расчетный час в отелях 14:00, если заезжаете раньше и будет свободен номер, то вас заселят пораньше.

Наш офис находится недалеко, в 2-х минутах ходьбы от отелей "НЕО" и “Беловодье”.

Познакомимся, ответим на вопросы по туру и посоветуем куда сходить – СПА, кафе, бассейн.

Курортный сбор оплачивается отдельно.