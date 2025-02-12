Размещаемся в отеле на курорте Белокуриха и знакомимся
Программа тура по дням
Заезд. Размещение в Белокурихе
Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время, то первый день специально отведен для отдыха после дороги.
Размещаемся в выбранном отеле, отдых.
Расчетный час в отелях 14:00, если заезжаете раньше и будет свободен номер, то вас заселят пораньше.
Наш офис находится недалеко, в 2-х минутах ходьбы от отелей "НЕО" и “Беловодье”.
Познакомимся, ответим на вопросы по туру и посоветуем куда сходить – СПА, кафе, бассейн.
Курортный сбор оплачивается отдельно.
Знакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха
В этот день знакомство с курортом Белокуриха!
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).
Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
Всего то проедем город и примерно через 15 минут окажемся у подножья удивительной горной дороги.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем “Андреевская слобода”.
После такой прогулки ждет вкусный ужин.
Включено в программу: вход в музей «Андреевская слобода», гастроужин Продолжительность экскурсии: 7 часов.
Лебединое озеро, свободное время
В этот день познакомим с уникальным лебединым озером.
На озере Светлом, недалеко от курорта Белокуриха, находится государственный природный комплекс заказник "Лебединый".
Он создан с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей- кликунов.
А Вы знали, что в России всего два заказника, где зимуют лебеди?
Да, и мы с гордостью отмечаем, что один находится у нас, на Алтае, а второй в Анадырском районе Чукотского автономного округа.
Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.
Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 350 лебедей и с каждым годом их становится все больше.
В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.
Для того, чтобы лучше рассмотреть этих птиц, сделаны помосты и разрешают кормить кормом (его специально продают перед входом), кормить нельзя чем попало, только правильный корм!
Экскурсия займет половину дня.
Время выезда будет понятно по погодным условиям, обычно в 9:00.
Включено в программу: вход на озеро Светлое.
Продолжительность экскурсии: 5 часов
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю
Этот день очень насыщенный!
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».
Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21:00, а проедем почти 380 км.
Эта экскурсия всегда самая наполненная – заснеженные горы, бирюзовые реки, живительный воздух в реликтовом бору и, конечно же, интересные объекты.
Проедем немного по известному Чуйскому тракту, познакомимся с главной рекой Алтая – Катунь, она и будет сопровождать до с. Чемал, где ждет знакомство с уникальным островом Патмос – храм на острове р. Катунь.
К нему пройдем по подвесному мостику.
Обедать будем в проверенном кафе (не входит в стоимость).
Заедем полюбоваться на природные объект – Зубы Дракона.
Прогуляемся к Камышлинскому водопаду.
Вы, наверняка, подумаете, что красивого зимой в водопаде?
На самом деле получается прекрасная прогулка по зимнему лесу, полюбуетесь застывшим водопадом.
Получаются прекрасные фото!
Если погодные условия позволят, то в этот день познакомим вас с голубыми озерами.
В которых можно искупаться, вода зимой в них не замерзает, гости Алтая решаются искупаться в них, так как считается, что они исцеляют и наполняют энергией.
Включено в программу: вход на мост через реку Катунь.
Продолжительность экскурсии: с 09:00 час до 21:00 час.
Родина В. Шукшина и Бийск Купеческий
После завтрака выезжаем на экскурсию.
Первое, что посетим в этот день, это Родина В. М. Шукшина (примерно до которого 100 км. по хорошей дороге).
Село Сростки – это не только одно из старейших сел Алтайского края, это родина Василия Шукшина.
Он там родился, провел детство и юность.
Кинорежиссер, актер, сценарист, писатель, обладатель многочисленных премий и наград.
Не менее интересный и второй объект – историческое место г. Бийск, это второй город Алтайского края, который начинается с миниатюрного Бикатунского острога, построенного в 1709 г. по велению Петра Великого.
Познакомим с архитектурой купеческого города и кульминация экскурсии – Музей истории Алтайской духовной миссии, который является одним из излюбленных культурных пространств.
Архиерейское подворье – точка притяжения гостей нашего края.
Включено в программу: обед.
Продолжительность экскурсии: 8 часов.
Завершение программы
Завтрак и выезд из отеля.
Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|гостиницы “НЕО”, “Гарант”
|Отели “Беловодье 4*”
|Место в двухместном номере
|36 900
|57 900
|Одноместное размещение
|50 300
|92 400
|Доп. место
|32 700
|38 800
Варианты проживания
Отель «Нео»
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный СПА-Отель Беловодье
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Гостиница «Гарант»
Гостиница «Гарант» расположена рядом с торговым центром «Олимп» в городе Белокуриха.
Гостиница включает в себя несколько номеров, которые оснащены несколькими спальными местами, шкафом для одежды, телевизором, ванной комнатой, санузлом.
В номерах имеется электрический чайник, небольшой холодильник. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, рестораны и бар.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле на курорте Белокуриха (5 ночей)
- Питание: 1 обед, 1 ужин
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Экскурсии по программе
- Оплата за входы на объекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
- Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая одежда, куртка, шапка, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли развлечения вне программы?
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или лыжах, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани
Как организованы экскурсии?
Программа со временем отправления на экскурсии будет составлена накануне заезда.
Мы с заботой создаем условия для вашего отдыха, поэтому обращаем внимание на погодные условия.
Перед началом тура мы создаем чаты, в котором напоминаем об экскурсии, что с собой взять и о трансферах из и до аэропорта.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Как организован трансфер до места начала тура?
Трансфер до Белокурихи в стоимость не входит.
Расписание группового трансфера за дополнительную оплату:
- Горно-Алтайск (аэропорт) - Белокуриха в 9.30 ч. по местному времени
- Белокуриха- Горно-Алтайск (аэропорт) в 5.30 ч. по местному времени