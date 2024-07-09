Редкая возможность увидеть в одном туре магические горы
Программа тура по дням
Новосибирск, отправление
В 20:00 встречаемся на железнодорожном вокзале в Новосибирске, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по Южной Сибири.
Ночь в комфортном вагоне туристического поезда под размеренный стук колес из нашего детства…
Впереди новые впечатления, новый опыт и новые друзья.
Невероятный Алтай
Наша первая остановка город Бийск - один из старейших городов Сибири.
После завтрака в кафе города отправляемся на автобусах в путешествие по Алтаю в соответствии с выбранной Вами программой.
Программа 1.
Знакомство с курортом Белокуриха.
Окунемся в атмосферу настоящего отдыха и здоровья в старейшем городе-курорте Сибири.
Переезжаем в Белокуриху, поднимаемся на канатной дороге на вершину горы с невероятными панорамными видами на долину Белокурихи, узнаем тайны и легенды курорта.
Знакомимся с исторической частью курорта, известного своими лечебными термальными источниками и отправляемся в современную Белокуриху Горную.
Обедаем в ресторане Олимп, с великолепным видом на горы и едем в музей Андреевская слобода, чтобы прикоснуться к жизни и быту крестьян, проживавших здесь в 19 веке.
Начинаем спуск с остановками на смотровых площадках серпантина, чтобы увидеть как Западно-Сибирская равнина встречается с алтайским предгорьем.
В Бийске погружаемся в атмосферу и архитектуру старинного сибирского купеческого города, ставшего из крепости важным транспортным узлом на пути в Монголию и Китай.
Ужин, переезд на ж/д вокзал, чтобы продолжить наш удивительный круиз по Южной Сибири.
Утром нас ждет Горная Шория!
Программа 2.
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю.
После завтрака из Бийска проедем через Алтайский край, остановимся на родине великого русского писателя В. М. Шукшина.
После пересечения границы Горного Алтая, попадаем в совершенно другой мир. На знаменитом Манжероке поднимемся на самой длинной канатной дороге Сибири на г. Синюха, чтобы увидеть невероятные окрестности горной долины.
Обедаем и отправляемся дальше, к началу водной прогулки.
В с. Барангол на речном вокзале пересаживаемся на моторафты, впереди нас ждет Катунь.
Ужин.
Переезжаем к нашему поезду, чтобы продолжить круиз по Южной Сибири.
Утром нас ждет Горная Шория!
Заповедная Горная Шория и Шерегеш
Приветствуем Вас в Горной Шории, заповедной стране на стыке Алтая и Саян.
На родине удивительного малочисленного таежного народа - шорцев и на самом популярном горном курорте Сибири - в Шерегеше!
Встреча с гидом на остановочной платформе Чугунаш рассаживаемся в автобусы в соответствии с программой Вашего путешествия и отправляемся в город Таштагол на завтрак.
Программа 1.
Золотая Шория. Шерегеш.
После завтрака начинаем маленькое путешествие в город на ладони тайги – Таштагол, административную столицу Горной Шории и самый молодой город Кузбасса.
В Музее этнографии и природы Горной Шории знакомимся с культурой, бытом и верованиями шорцев: тенгрианство, шаманизм и традиционные шорские костюмы.
История и коллекция старообрядцев Лыковых. Дары Агафьи Лыковой, последней живой отшельницы рода Лыковых, проживающей на границе Горной Шории и Хакасии.
Прогулка к одному из чудес Кузбасса монументу Золотая Шория скульптора с мировым именем Даши Намдакова. Могучий лось - мифический прародитель обитателей глубинной тайги - шорцев. На раскидистых рогах магические знаки древних культур.
Переезд на курорт Шерегеш, обед.
Обзорная экскурсия с подъемом на вершину горы Зеленой на канатной дороге, высота 1270м.
Узнаем историю братьев Шерегешевых, которые показали русским геологам железные камни Шории в начале XX века, и дали имя главному горному курорту Сибири.
Издалека, среди таежной чащи увидим знаменитые Верблюды - гранитные бастионы невероятной формы, возраст которых превышает 350 миллионов лет. Спускаемся в Сектор Е в гости к сибирским хаски в питомник Сибирский след.
В свободное время можно за дополнительную плату: отдохнуть в японской бане фурако на берегу горного озера, добыть зеркальную форель, которую Вам запекут прямо здесь, подняться на воздушном шаре, чтобы увидеть море тайги с высоты птичьего полета, научиться водить квадроцикл или промчаться по трассе даунхилла на горном велосипеде, попробовать себя в веревочном парке.
Ужин.
Возвращение к поезду.
Программа 2.
Шорский национальный парк.
Для любителей заповедных путешествий.
После завтрака отправляемся в Шорский национальный парк на самый юг Горной Шории, в настоящую вековую тайгу. Остановка у Тенгрианского храма.
Таежная магия загадочной Горной Шории: здесь рек больше, чем дорог, а дикая таинственная тайга на расстоянии вытянутой руки, без суеты и мобильной связи путешествуем по водным дорогам Шории на катамаранах или моторных лодках.
Прогулка на катамаранах по реке Пызас.
Инструктаж и получение снаряжения.
Пызас называют Мрас-Су в миниатюре: скалы и осыпи, таинственные гроты, величественные кедры и заросли лекарственного бадана.
В хорошую погоду вода прогревается до комфортной для купания температуры.
Обед - таежный лагман на огне.
Заканчивается водная прогулка в поселке Усть-Кабырза. Карчитский замок.
В музее Трехречье узнаем о древних торговых путях в степи Хакасии и горы Алтая, прикоснемся к трагической истории затерянного в тайге ШорЛага и отправимся вверх по реке МрасСу на моторных лодках.
Пробуем подняться на шестах против течения - так "ходили" когда-то по древнему торговому пути заморские купцы и шорские охотники.
Увидим кардоны Шорского национального парка, наблюдаем и фотографируем редких птиц, животных – чаще всего диких уток и коршунов, если повезет, то увидим цаплю, символ шорского национального парка – черного аиста, а может быть, встретим бакланов, норку или косулю.
А вокруг завораживающая первозданная красота заповедной Шории.
Водная экскурсия заканчивается в поселке Усть-Кабырза И все вместе возвращаемся в цивилизацию.
Ужин в кафе г. Таштагола.
Переезд к поезду.
Возвращение в Новосибирск
Последняя ночь перед возвращением к началу.
Наш маленький круиз завершается.
Прибытие в Новосибирск в 8:00.
Время указано в программе ориентировочно, уточняется расписание поездов.
Мы все стали немного другими… До новых встреч.
Проживание
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны СВ и купейные вагоны.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Купе бронируется на 4, 3, 2 или 1 человека полностью. Места в сборном купе бронируются по запросу.
Стоимость на 1 человека в рублях, в зависимости от размещения:
Все даты
Вагон купе
Стоимость тура, взрослые
Купе 1-местное
|Купе 2-местное
|Купе 3-местное
|Купе 4-местное
Белокуриха + Золотая Шория, Шерегеш
54200
|36200
|30200
|27200
Белокуриха + Национальный парк
56200
|38200
|32200
|29200
Горный Алтай + Золотая Шория, Шерегеш
55625
|37625
|31625
|28625
Горный Алтай + Национальный парк
57625
|39625
|33625
|30625
Стоимость, дети до 10 лет
Белокуриха + Золотая Шория, Шерегеш
-
|27950
|24050
|22100
Белокуриха + Национальный парк
-
|29700
|25800
|23850
Горный Алтай +Золотая Шория, Шерегеш
-
|29700
|25800
|23850
Горный Алтай + Национальный парк
-
|31450
|27550
|25600
Если у туристов - не граждан РФ есть мед страховка на территории РФ с защитой от клещевого энцефалита, то доплата не потребуется.
Варианты проживания
Вагон купейный Белокуриха+Шерегеш
Стандартный купейный вагон нашего туристического поезда состоит из 9 купе по 4 места в каждом. Купе бронируется на 4, 3, 2 или 1 человека полностью, выбор доступен при бронировании. Максимальное количество пассажиров в вагоне 36.
Вагон оснащен кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами, системой очистки воздуха и воды. Горячая вода в водонагревателе доступна в любое время. Доступ в купе по персональному магнитному ключу. Розетки: 220В и USB. Индивидуальный сейф. Нижняя полка легко превращается в кровать.
В данной программе Вас ждет экскурсия в Белокуриху и горный курорт Шерегеш.
Вагон купейный Белокуриха+Шорский национальный парк
Стандартный купейный вагон нашего туристического поезда состоит из 9 купе по 4 места в каждом. Купе бронируется на 4, 3, 2 или 1 человека полностью, выбор доступен при бронировании. Максимальное количество пассажиров в вагоне 36.
Вагон оснащен кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами, системой очистки воздуха и воды. Горячая вода в водонагревателе доступна в любое время. Доступ в купе по персональному магнитному ключу. Розетки: 220В и USB. Индивидуальный сейф. Нижняя полка легко превращается в кровать.
В данной программе Вас ждет экскурсия в Белокуриху и путешествие в Шорский национальный парк.
Вагон купейный Горный Алтай+Шерегеш
Стандартный купейный вагон нашего туристического поезда состоит из 9 купе по 4 места в каждом. Купе бронируется на 4, 3, 2 или 1 человека полностью, выбор доступен при бронировании. Максимальное количество пассажиров в вагоне 36.
Вагон оснащен кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами, системой очистки воздуха и воды. Горячая вода в водонагревателе доступна в любое время. Доступ в купе по персональному магнитному ключу. Розетки: 220В и USB. Индивидуальный сейф. Нижняя полка легко превращается в кровать.
В данной программе Вас ждет экскурсия по Горному Алтаю и горный курорт Шерегеш.
Вагон купейный Горный Алтай+Шорский национальный парк
Стандартный купейный вагон нашего туристического поезда состоит из 9 купе по 4 места в каждом. Купе бронируется на 4, 3, 2 или 1 человека полностью, выбор доступен при бронировании. Максимальное количество пассажиров в вагоне 36.
Вагон оснащен кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами, системой очистки воздуха и воды. Горячая вода в водонагревателе доступна в любое время. Доступ в купе по персональному магнитному ключу. Розетки: 220В и USB. Индивидуальный сейф. Нижняя полка легко превращается в кровать.
В данной программе Вас ждет экскурсия по Горному Алтаю и путешествие в Шорский национальный парк.
Вагон СВ Белокуриха+Шерегеш
Вагон СВ нашего туристического поезда состоит из 9 купе по 2 места в каждом. Купе бронируется 2 или 1 человека полностью, выбор доступен при бронировании. Максимальное количество пассажиров в вагоне 18.
Вагон оснащен кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами, системой очистки воздуха и воды. Горячая вода в водонагревателе доступна в любое время. Доступ в купе по персональному магнитному ключу. Розетки: 220В и USB. Индивидуальный сейф. Брендированный набор туриста в подарок
В данной программе Вас ждет экскурсия в Белокуриху и горный курорт Шерегеш.
Вагон СВ Горный Алтай+Шерегеш
Вагон СВ нашего туристического поезда состоит из 9 купе по 2 места в каждом. Купе бронируется 2 или 1 человека полностью, выбор доступен при бронировании. Максимальное количество пассажиров в вагоне 18.
Вагон оснащен кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами, системой очистки воздуха и воды. Горячая вода в водонагревателе доступна в любое время. Доступ в купе по персональному магнитному ключу. Розетки: 220В и USB. Индивидуальный сейф. Брендированный набор туриста в подарок
В данной программе Вас ждет экскурсия по Горному Алтаю и горный курорт Шерегеш.
Вагон СВ Горный Алтай+Шорский национальный парк
Вагон СВ нашего туристического поезда состоит из 9 купе по 2 места в каждом. Купе бронируется 2 или 1 человека полностью, выбор доступен при бронировании. Максимальное количество пассажиров в вагоне 18.
Вагон оснащен кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами, системой очистки воздуха и воды. Горячая вода в водонагревателе доступна в любое время. Доступ в купе по персональному магнитному ключу. Розетки: 220В и USB. Индивидуальный сейф. Брендированный набор туриста в подарок
В данной программе Вас ждет экскурсия по Горному Алтаю и путешествие в Шорский национальный парк
Вагон СВ Белокуриха+Шорский национальный парк
Вагон СВ нашего туристического поезда состоит из 9 купе по 2 места в каждом. Купе бронируется 2 или 1 человека полностью, выбор доступен при бронировании. Максимальное количество пассажиров в вагоне 18.
Вагон оснащен кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами, системой очистки воздуха и воды. Горячая вода в водонагревателе доступна в любое время. Доступ в купе по персональному магнитному ключу. Розетки: 220В и USB. Индивидуальный сейф. Брендированный набор туриста в подарок
В данной программе Вас ждет экскурсия в Белокуриху и путешествие в Шорский национальный парк.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в комфортабельном туристическом поезде: купе или СВ
- Две экскурсионные программы на выбор на Алтае + две экскурсионные программы на выбор в Горной Шории
- Трехразовое питание на Алтае и в Горной Шории
- Экскурсии
- Входные билеты
- Сопровождение гида
- Аренда снаряжения
- Автобусное обслуживание в зависимости от выбранной программы
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Новосибирска и обратно
- Страховка
- Питание сверх программы
- Доплата для иностранных граждан 200 руб. на чел. в день + 350 руб. антиклещ (если у туристов - не граждан РФ есть мед. страховка на территории РФ с защитой от клещевого энцефалита, то доплата не потребуется)
- Личные расходы (сувениры, алкогольные напитки)
- Дополнительные экскурсии и активности
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и независящих от организатора действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Внимание! При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объеме, стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.