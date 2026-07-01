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Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
5 июл в 10:00
23 авг в 10:00
от 80 100 ₽
89 000 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
49 400 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Ущелье Безенги славится красивыми водопадами, озерами и покоряет туристов
6 сен в 10:00
30 авг в 10:00
от 49 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Безенгам в категории «Можно с детьми»
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