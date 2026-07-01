Найдено 3 тура в категории « Популярные места » в Безенгах, цены от 49 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности 5 дней Тур свободы на Эльбрус Польза от путешествий и поездок неоценима большая. В первую очередь это положительные эмоции, восстановление духовной энергии. Наши путешественники заряжаются позитивом и новыми впечатлениями. Природа наградила Кабардино-Балкарскую Республику уникальными от 49 500 ₽ за человека Пешая 7 дней Горный лагерь в Безенгийском ущелье Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды 49 400 ₽ за человека 7 дней Горный лагерь в Безенгийском ущелье Ущелье Безенги славится красивыми водопадами, озерами и покоряет туристов от 49 400 ₽ за человека Все туры Безенг

Ответы на вопросы от путешественников по Безенгам в категории «Популярные места» Самые популярные туры этой рубрики в Безенгах Тур свободы на Эльбрус; Горный лагерь в Безенгийском ущелье; Горный лагерь в Безенгийском ущелье. В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Безенгах в июле 2026 Сейчас в Безенгах в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 49 400 до 49 500.

Забронируйте тур в Безенгах на 2026 год по теме «Популярные места», цены от 49400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь