Тур свободы на Эльбрус
Польза от путешествий и поездок неоценима большая. В первую очередь это положительные эмоции, восстановление духовной энергии. Наши путешественники заряжаются позитивом и новыми впечатлениями. Природа наградила Кабардино-Балкарскую Республику уникальными
6 июл в 10:00
27 июл в 10:00
от 49 500 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
49 400 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Ущелье Безенги славится красивыми водопадами, озерами и покоряет туристов
6 сен в 10:00
30 авг в 10:00
от 49 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Безенгам в категории «Популярные места»
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