Описание тура
Уникальное путешествие, где возможно попробовать разное и увидеть почти весь Алтай!
Размещение двухместное на выбор - домики или палатки, маршрут кольцевой, питание включено, трансфер комфортный, тур налегке, с детьми есть группы, посетите все самое главное на Алтае!
Кольцевой маршрут по красотам и культуре Алтая. Вы окажетесь вблизи с Монголией! Ощутите всю красоту гор и окунетесь в быт и культуру Алтая. Кольцевой маршрут по великому Чуйскому тракту до Марса. Далее через Улаганские озера до Кату-Ярыка водопада Куркуре, через весь Чулышман. С посещением Каменных грибов.
И в завершении - катер через Телецкое и сплав по реке Бия и не только. 2 дня на Телецком с размещением на турбазе на берегу озера. В туре три цены и три варианта размещения. Размещение выбирается в момент брони.
Почему вы будете счастливее, выбрав именно этот тур?
1) Вот уже 12 Лет наши туры гарантированы. Отмен нет и не было.
2) Гарантированное двухместное размещение стандарт или комфорт.
3) Заплатили раз и цена не меняется
4) В туре включены все нужные расходы.
5) Мы сами находимся и живем на Алтае. Половина компании родом из Горного Алтая.
6) Мы делали туры для Никиты Апаликова и его семьи, членов клуба Атлант (Москва). Можно загулить.
7) Для нас любой вопрос в туре решаемый. И мы решаем вопросы не тревожив наших клиентов.
Отличие от обратного Золотого кольца. В отличие от обратного Золотого кольца, где в начале тура Телецкое и долина Чулышмана, на этом маршруте эмоции и впечатления от пейзажей приходят плавно нарастающе. Сначала не высокие горы Чуйского тракта. Затес все выше, вплоть до снежных вершин и совершенно иных ландшафтов. Узнайте подробнее про самый насыщенный тур по Алтаю! После этого тура, смело можно говорить, что вы видели почти весь Алтай!
По запросу высылаем огромное количество видеоотзывов и видеозарисовок с туров.
Программа тура по дням
Знакомство с горами
Камышлинский Водопад - подвесной пешеходный мост над Катунью - Река Сема - Семинский перевал
Встреча туристов: г. Барнаул, пл. Советов с 8:30 г. Бийск, Тц Воскресенье в 11:00 - 11:30 с. Майма, остановка Разъезд в 12:30 - 13:00 г. Горно-Алтайск, аэропорт в 13:00 - 14:00
Обед: не включен (кафе в 14:00 - 15:00)
Ужин: включен в 20:00
Проедем на микроавтобусе: 380 км
Прибытие на базу: 20:00
Ночёвка: турбаза Азулу
Привет, дорогой друг! Сегодня мы отправляемся в великое путешествие по Алтаю. Наша группа собирается около гостиницы Центральная в Барнауле и выезжает в 9:00 из Барнаула. И в 13:00 из аэропорта Горно-Алтайска.
Питание в туре начинается с ужина этого дня. Питание будет разнообразное (фрукты, овощи, горячее, мучное, сладкое, кофе, чай) и свежее. Сначала мы будем приближаться к горам по Приалтайской равнине. Множество цветных полей с разными культурами будут радовать нас. Затем вдалеке появятся горы, которые будут все приближаться. И наконец нас встретит первая одинокая гора, высотой километр - Бабырган. Первое посетим на Алтае - Камышлинский Водопад.
К нему нас приведет тропинка через пешеходный мостик над Катунью и через сосновый бор. Здесь приятно прогуляться под шум воды, насладиться природой или полежать на травке. А еще сегодня мы увидим красавицу реку Катунь, Реку Сема, скалистые горы, лесистый Перевал Семинский с его кедровой тайгой. День довольно легкий и сегодня мы остановимся в бывшей столице республики Алтай - с. Онгудай (1626 г). Везде по пути все посмотрим, в нескольких местах погуляем. Все потрогаем и насладимся первыми впечатлениями! Вечером вкусно ужинаем и знакомимся на турбазе.
Места силы Алтая
Перевал Чике Таман - слияние Чуи и Катуни - Каменный воин - наскальные рисунки - водопад Девичьи слезы - Курайская Степь - Марсианские горы - Гейзерное озеро
Завтрак: включен в 08:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 20:00
Проедем на микроавтобусе: 380 км
Прибытие на базу: 20:00
Ночёвка: турбаза Кайа
С рассветом завтракаем (8:00 ч) и отправляемся еще глубже в горы. На завтрак я приготовлю чай, кофе, сладкое. Нарежу фрукты и овощи. Приготовлю горячую кашу. Если вы вегетарианец или другие предпочтения в еде - все учтем!
Сегодня мы покорим Перевал Чике Таман (1280 м). Прогуляемся около слияния великих рек Чуя и Катунь, послушаем древнюю историю о Каменном Воине (изваяние), сфотографируем огромные Катунские Бомы и прогуляемся до Водопада Девичьи Слезы, где расскажу легенду о сестрице и братце, и почему так водопад называется. (Спойлер, они убегали от Джунгаров).
Также по пути посетим необычное Гейзерное Озеро, которое переливается зелеными оттенками, а дно постоянно меняет цвет. Прибудем мы в с Акташ, где разместимся на турбазе в деревянных домиках. Ого, да здесь уже видны снежные вершины четырехтысячных гор! Время обеда и он будет. очень вкусным и сытным! Далее отправляемся на Марсианские Горы!
Но! Сначала мы окажемся в Курайской Степи, где нас покорят снежные горы. И будто дорога уходит в ледники. Марсианские горы. это превью к Монгольским пустынным степям. Здесь скудная растительность, мало осадков и неземные цветные пейзажи окаменелых 350 - 50 млн лет тому назад древних глин. Вечером возвращаемся на турбазу, где будет ужин и баня!
Улаганское плато, Чулышман, Куркуре
Красные Ворота - Улаганские озера - Улаганский перевал - Пазырыкские курганы Перевал Кату Ярык - водопад Куркуре - Долина Чулышмана - устье Чульчи
Завтрак: включен в 08:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 19:00
Проедем на микроавтобусе: 115 км
Проедем на Паз-е: 30 км
Прогулка: 4 км на Куркуре
Прибытие на базу: 19:00
Ночёвка: турбаза Усть Чульча на берегу реки Чулышман
Доброе утро великие путешественники! Приглашаю вас к столу! Завтракаем и отправляемся через… О сегодня будет многократная смена пейзажей и апогеем станет огромный каньон Чулышмана!
Посетим скалы - Красные Ворота - узкое ущелье в горах, которое пробила река Чибитка. Преодолеем самый высокий автомобильные Перевал Улаганский (2080 м), где открываются пейзажи снежных гор Курайского хребта и горных озер. Здесь же полюбуемся на прекраснейшее Озеро Киделю с пейзажами пиков хребта.
Далее перевал Кату Ярык. Здесь время останавливается! Далее уже восточный Алтай, который вдвое старше западного Алтая. он существовал уже тогда, когда вместо Чуйского тракта плескалось море! С перевала увидим маленькие спичечные коробки на дне Долины Чулышмана - это домики турбаз.
Спускаемся в долину по серпантину и оказываемся среди красивейших пейзажей планеты! При спуске в долину, посетим потрясающий Водопад Куркуре. Для этого пересечем Чулышман на катере и совершим легкий треккинг вдоль реки. Завершаем день недалеко от Каменных грибов.
Будем обедать сегодня на перевале в беседке. А вот ужинаем уже около реки Чулышман. что берет свое начало в водах заповедного озера Джулукуль на высоте около 2 тыс м и впадает в озеро Телецкое.
Горловое пение, Каменные грибы, Учар
Каменные грибы - Шаман кайчи с горловым пением - по желанию: водопад Учар
Завтрак: включен в 08:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 20:00
Прогулка: 4,5 км или 20 км с водопадом Учар
Прибытие на базу: 17:00 - 20:00
Ночёвка: турбаза Усть Чульча на берегу реки Чулышман.
Невероятный сегодня день, ведь мы отправляемся на катере через великую реку Чулышман! Зачем?, спросите вы! Мы отправляемся в треккинг к невероятнейшим каменным грибам! Не просто каменным, а еще и огромным! Их высота около 4 метров, а шляпки - многотонные глыбы. Да кто же сделал такую красоту!?
Каменные Грибы - эрозионные образования, похожие на столбы бетона 2 - 4 метра. А наверху огромный валун в несколько тонн. К сожалению они медленно, но разрушаются. и когда-нибудь исчезнут навсегда! С этого места еще и красивейший вид на долину открывается. А тропа весьма каменистая, около 2 км.
Далее нам придется вернуться обратно через реку на катере. С этого момента начинается алтайский эпос и культура! Ведь нас будет ожидать Шаман - Кайчи в аиле, где пройдет концерт горлового пения с игрой на алтайском национальном инструменте - топшуур. Мы услышим сказания из алтайского эпоса. После горлового пения вы сможете лично побеседовать с шаманом-кайчи.
Внимание: Водопад Учар посещаем по желанию, по вашей физ подготовке и погоде. Для посещения водопада обязательно понадобятся ботинки. Тропа каменистая и проходит по высокому склону. Может возникнуть боязнь высоты. В целом тропа может показаться довольно не простой, но впечатляющей. На тропе могут встретиться ядовитые змеи. Треккинг всего 20 км, на тропе есть Кпп от заповедника и тропа может оказаться закрытой. На треккинг уйдет весь день и вы пропустите прогулку на Каменные грибы и горловое пение. В стоимость не входит. Нужна хотя бы минимальная физ подготовка. Это доп услуга. Вечером идем в жаркую алтайскую баню.
Телецкое на катере
Долина Чулышмана - мыс Кырсай - Озеро Телецкое - Артыбаш
Завтрак: включен в 08:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 19:00
Проедем на Пазе: 60 км
На катере: 80 км
Прибытие на базу: около 17:00
Ночёвка: турбаза усадьба Булавкиных или Бия заповедная
Вчера мы были огромные молодцы! Сегодня новые приключения! Завтракаем с пейзажами скал Чулышмана и отправляемся на авто к южному берегу Телецкого озера. Здесь на песчаной косе мы будем гулять босиком по песку, искупаемся и насладимся тишиной природы у огромнейшего озера Алтая.
После возвращения выезжаем на глубочайшее озеро Алтая - Телецкое (325 м). Его мы пересечем на катере или на пароме с песчаного пляжа Кырсай, на юге озера до самого устья реки Бия, единственной вытекающей из него. Это будет незабываемо. Обедать будем на южном берегу озера, ужин на турбазе, около берега Бии.
В конце апреля и начале мая на севере Телецкого озера может стоять лед и катера не ходить. Поэтому маршрут может измениться на 6 и 7 дни. Катер пойдет до Яйлю и с Яйлю до Артыбаша на микроавтобусе. Вместо сплава по Бии, если уровень реки будет низким, будет другая активность.
Сплав по Бии
Река Бия - сплав - этно аил - Водопад на Третьей речке
Завтрак: включен в 09:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 19:00
Прогулка: 1 км
Сплав: 2 часа
Прибытие на базу: около 18:00
Ночёвка: турбаза усадьба Булавкиных или Бия заповедная
Сегодня мы завтракаем на берегу реки Бия в турбазе Исток! Здесь приятное место, ведь рядом река и по всюду хвойные деревья! Сегодня нас ждет потрясающий легкий Сплав На Рафте по великой реке Бия. При слиянии Бии и Катуни образуется Обь. Нас будет умывать брызгами, мы будем восторженно смеяться и наслаждаться активным отдыхом! Во вторую часть дня мы отправляемся на прогулку по таежной тропинке к Водопаду На Третьей Речке.
Прогулка пара км вдоль реки. Ощущение, будто мы попали в сказку, а вокруг сказочный лес. После прогулки по таинственному лесу до волшебного водопада, мы посетим Аил-Музей Алтайского Эпоса и быта. Где под треск костра потомственная северная алтайка в национальном костюме и с бубном погрузит нас в атмосферу жизни местных народов. В конце апреля и начале мая на севере Телецкого озера может стоять лед и катера не ходить около Артыбаша.
Поэтому маршрут может измениться на 5 И 6 дни. Катер дойдет не до Артыбаша, а до поселка Яйлю, далее в Артыбаш на микроавтобусе. В этом есть плюс - побывать в Алтайском заповеднике. Также, если в следствии плохой погоды одна из активностей будет отменена поставщиком услуг, то она будет заменена другой активностью.
Кофе на вершине
Вершина горы Кокуя - Горно Алтайск - Барнаул
Завтрак: включен в 08:00 Обед: в кафе в 14:00
Проедем на микроавтобусе: 430 км
Прогулок: 1 км
Прибытие в Горно-Алтайск: около 18:00
Прибытие в Барнаул: около22:00 Великолепное утро с прекрасным завтраком начнет наполнять наш день. Рекомендую встать пораньше, прогуляться среди деревьев, около реки, ведь сегодня мы завершаем путешествие. Но сначала - на вершину горы! Ого! Вот это завершение!
Мы поднимемся на высоту 1380 метров - Вершину Горы Кокуя. Разумеется не пешком, но на кресельном подъемнике. разумеется все по погоде. не думаю, что ты будешь рад под дождем покорять гору! А вот уже на вершине в кафе, или за столиком под открытым небом выпьем кофе с тортиком.
Полюбуемся вершинами гор Алтая и поблагодарим Хана Алтая за путешествие. Хоть наше путешествие еще до конца дня будет завершаться, но именно здесь будет духовное завершение и прощание с Алтаем. Внимание: так как далеко не все наши туристы в турах желают подниматься на гору, подъем на подъемнике не входит в стоимость. При желании подняться на гору Кокуя, стоимость билета на подъемнике 1500 руб. (2025 г.)
А вот далее мы отправимся по Телецкому тракту в Горно-Алтайск и Барнаул. Дорога будет идти совсем близко с рекой Бией, а пейзажи будут напоминать Шорию. Постепенно тайга перейдет в редколесье и даже голые горы. Если ты остановился в Горно-Алтайске и будешь отсюда улетать, завезем тебя в гостиницу. В Барнаул же прибудем около 22 часов вечера.
Поздравляю, это было незабываемое путешествие по сердцу Евразии! Прибываем в Барнаул с 22 до 23 часов вечера на место старта.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт:
- Микроавтобус от 7 до 20 мест с опытным водителем В октябре 4 - 7 мест внедорожник или минивэн
- Заброска на Уаз-ах к Марсианским горам
- Переправа на катере или пароме через Телецкое озеро
- Переправа на катере через реку Чулышман на водопад Куркуре
- Трансфер на Паз-е по долине реки Чулышман
- Переправа на катере через Чулышман до Каменных грибов
- Проживание и питание:
- Проживание на туристических базах
- 2-х разовое питание с ужина первого дня по завтрак последнего. Готовится на месте гидом или заказывается в кафе
- Учтем ваши предпочтения по питанию (сообщите о них заранее)
- Билеты, экскурсии и прочее:
- Посещение аила с горловым пением от шамана-кайчи
- Вход на Гейзерное озеро
- Сплав на рафте по Бии
- Вход на Марсианские горы
- Посещение водопада Куркуре (переправа на катере через реку)
- Все экскурсии по программе
- Рекреационные сборы
- Баня 2 раза
- Служба заботы:
- Личный менеджер-логист или гид на связи
- Помощь с подбором авиа/жд билетов
- Помощь с бронированием гостиниц вне программы
- Служба поддержки в туре и общий чат группы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Сувениры
- Дополнительные активности
- Обеденные перекусы
О чём нужно знать до поездки
Важно прочесть презентацию к туру. В ней есть список вещей в тур и ответы на важные вопросы.
Важно! До момента бронирования выберите и сообщите, заранее, какой вариант размещения выбрали. Палатки, стандарт в домиках или комфорт в домиках.
Пожелания к путешественнику
Друзья, внимательно смотрите презентацию тура, которую я вам отправляю. В ней вся важная информация!
Стоимость:
59 900 - На турбазах в палатках. Палатки, спальники, коврики включены в стоимость. Наличие мест под палатки уточните перед бронью!
75 900 - Двухместное (стандартное размещение в туре, душ, туалет, раковина на территории). + 14 000 - одноместное в стандарте.
85 900 - Двухместное размещение с удобствами, 2, 3 мест. (Душ, туалет, раковина в домике).+ 18 000 за одноместное размещение.
Рекомендую прилететь за сутки до тура и отдохнуть. Обратно улетать на следующий день после тура.
Рекомендую прилетать и улетать из Барнаула. Вылет не ранее утра след дня после возвращения.
Друзья, внимательно смотрите презентацию тура, которую я вам отправляю. В ней вся важная информация! - Если по погодным условиям какая-либо экскурсия не сможет состояться, в туре будет предложен альтернативный вариант. - В апреле-мае и октябре месяце, экскурсии на водопады Учар и Куркуре, возможны по погоде. А также при наличии у вас трекинговых ботинок, головного убора, бутылки с водой и хорошей физ подготовки. - Если численность группы менее 8-ми человек, тогда вместо 20-ти местного автобуса, водителя и гида едет микроавтобус с водителем-гидом.
Важно! Размещение в палатках, это не вариант экономии для тура. Мы добавили размещение в палатках именно для тех людей, у кого есть опыт размещения в палатках в горах от 7 дней. Для тех гурманов, кто знает как жить в палатке, неоднократно жил в ней и это ему принесет удовольствие. Палатки нужно будет ставить на турбазах самостоятельно. Если у вас нет такого опыта и вы не являетесь гурманом размещения в палатке - выбирайте домики. Случаев, когда в самом туре меняют палатки на домики много. Уточняйте - есть ли еще места в палатках.
Турбазы могут быть в туре забронированы с размещением аналогичным как на фото, согласно приобретенному пакету размещения. Вне зависимости от классификации на турбазе номеров, если вы бронируете стандарт, то удобства (душ, туалет, раковина) на территории, если бронируете комфорт, то душ, туалет, раковина в домике (номере). Туристы кто приобрел стандарт, могут быть размещены в комфорте, если на турбазе стандарты закончились. Но комфорт никогда не может быть размещен в стандарте. Мы не гарантируем исправность душа на территории турбаз, поэтому на каждой турбазе есть баня.