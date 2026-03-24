Уникальное путешествие, где возможно попробовать разное и увидеть почти весь Алтай!

Размещение двухместное на выбор - домики или палатки, маршрут кольцевой, питание включено, трансфер комфортный, тур налегке, с детьми есть группы, посетите все самое главное на Алтае!

Кольцевой маршрут по красотам и культуре Алтая. Вы окажетесь вблизи с Монголией! Ощутите всю красоту гор и окунетесь в быт и культуру Алтая. Кольцевой маршрут по великому Чуйскому тракту до Марса. Далее через Улаганские озера до Кату-Ярыка водопада Куркуре, через весь Чулышман. С посещением Каменных грибов.

И в завершении - катер через Телецкое и сплав по реке Бия и не только. 2 дня на Телецком с размещением на турбазе на берегу озера. В туре три цены и три варианта размещения. Размещение выбирается в момент брони.

Почему вы будете счастливее, выбрав именно этот тур?

1) Вот уже 12 Лет наши туры гарантированы. Отмен нет и не было.

2) Гарантированное двухместное размещение стандарт или комфорт.

3) Заплатили раз и цена не меняется

4) В туре включены все нужные расходы.

5) Мы сами находимся и живем на Алтае. Половина компании родом из Горного Алтая.

6) Мы делали туры для Никиты Апаликова и его семьи, членов клуба Атлант (Москва). Можно загулить.

7) Для нас любой вопрос в туре решаемый. И мы решаем вопросы не тревожив наших клиентов.

Отличие от обратного Золотого кольца. В отличие от обратного Золотого кольца, где в начале тура Телецкое и долина Чулышмана, на этом маршруте эмоции и впечатления от пейзажей приходят плавно нарастающе. Сначала не высокие горы Чуйского тракта. Затес все выше, вплоть до снежных вершин и совершенно иных ландшафтов. Узнайте подробнее про самый насыщенный тур по Алтаю! После этого тура, смело можно говорить, что вы видели почти весь Алтай!

По запросу высылаем огромное количество видеоотзывов и видеозарисовок с туров.